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Жители Земли увидят новогодний парад планет
Жители Земли увидят новогодний парад планет
В параде также участвуют Меркурий и Плутон. Однако эти планеты невозможно увидеть с Земли из-за яркого Солнца.
2021-12-29T07:30+0500
2021-12-29T07:30+0500
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космос
парад
планеты
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Жители Земли смогут увидеть новогодний парад планет с 25 декабря по 7 января следующего года, передает пресс-служба московского планетария. "Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней "гирляндой", постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем", — информируется в релизе.Звездное небо и галактики: победители Insight Investment Astronomy Photographer &gt;&gt;Как заявляют специалисты, в параде также участвуют Меркурий и Плутон. Однако эти планеты невозможно увидеть с Земли из-за яркого Солнца. Марс можно будет хорошо разглядеть на утреннем небе.По мнению экспертов, наблюдать за космическим явлением лучше всего с 16.00 до 18.00 по московскому времени. В этот промежуток "все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт". Загадочные тайны космического мира — самые яркие фотографии &gt;&gt;Первый в новом году звездопад земляне смогут увидеть 3 января, а уже 4 и 5 января вместе с планетами на небе проявится серп молодой Луны.
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космос, парад, планеты

Жители Земли увидят новогодний парад планет

07:30 29.12.2021
© pexels/Yuting GaoЗвездное небо
Звездное небо - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© pexels/Yuting Gao
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По мнению экспертов, наблюдать за космическим явлением лучше всего с 16.00 до 18.00 по московскому времени.
Жители Земли смогут увидеть новогодний парад планет с 25 декабря по 7 января следующего года, передает пресс-служба московского планетария.
"Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней "гирляндой", постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем", — информируется в релизе.
Звездное небо и галактики: победители Insight Investment Astronomy Photographer >>
Как заявляют специалисты, в параде также участвуют Меркурий и Плутон. Однако эти планеты невозможно увидеть с Земли из-за яркого Солнца. Марс можно будет хорошо разглядеть на утреннем небе.
По мнению экспертов, наблюдать за космическим явлением лучше всего с 16.00 до 18.00 по московскому времени. В этот промежуток "все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт".
Загадочные тайны космического мира — самые яркие фотографии >>
Первый в новом году звездопад земляне смогут увидеть 3 января, а уже 4 и 5 января вместе с планетами на небе проявится серп молодой Луны.
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