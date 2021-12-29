https://uz.sputniknews.ru/20211229/jiteli-zemli-uvidyat-novogodniy-parad-planet-21990094.html

Жители Земли увидят новогодний парад планет

Жители Земли увидят новогодний парад планет

В параде также участвуют Меркурий и Плутон. Однако эти планеты невозможно увидеть с Земли из-за яркого Солнца.

2021-12-29T07:30+0500

2021-12-29T07:30+0500

2021-12-29T07:30+0500

это интересно

космос

парад

планеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1c/21990040_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_6ad8e00f764185bd6b8da982c393a1ff.jpg

Жители Земли смогут увидеть новогодний парад планет с 25 декабря по 7 января следующего года, передает пресс-служба московского планетария. "Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней "гирляндой", постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем", — информируется в релизе.Звездное небо и галактики: победители Insight Investment Astronomy Photographer >>Как заявляют специалисты, в параде также участвуют Меркурий и Плутон. Однако эти планеты невозможно увидеть с Земли из-за яркого Солнца. Марс можно будет хорошо разглядеть на утреннем небе.По мнению экспертов, наблюдать за космическим явлением лучше всего с 16.00 до 18.00 по московскому времени. В этот промежуток "все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт". Загадочные тайны космического мира — самые яркие фотографии >>Первый в новом году звездопад земляне смогут увидеть 3 января, а уже 4 и 5 января вместе с планетами на небе проявится серп молодой Луны.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

космос, парад, планеты