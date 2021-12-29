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Минсельхоз: цифровые технологии облегчат работу фермеров с 2022 года
Минсельхоз: цифровые технологии облегчат работу фермеров с 2022 года
В 2022-2023 годах планируется запустить еще пять информационных систем, призванных упростить предпринимательскую деятельность в АПК, облегчить обращения юридических и физических лиц в госорганы.
2021-12-29T19:27+0500
2021-12-29T19:27+0500
общество
узбекистан
сельское хозяйство
министерство сельского и водного хозяйства
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Цифровые технологии помогут фермерам и агрономам определять благоприятное время для посадки семян или сбора плодов, рассчитывать схему подачи удобрений, а также прогнозировать урожай. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства Узбекистана во время презентация нового проекта. К дискуссии пригласили представителей агропромышленного комплекса (АПК), сотрудников ведомства, журналистов.IT-технологии позволят контролировать полный цикл растениеводства, а smart-устройства смогут определять параметры почвы, растений и микроклимата, объяснил на встрече заместитель министра сельского хозяйства по вопросам цифровизации АПК Кахрамон Юлдашев.По словам Юлдашева, Узбекистан широко внедряет современные IT-технологии в сельское хозяйство. В этом году Центр цифровизации АПК запустил пять информационных систем и порталов, среди которых "E-IJARA". С его помощью фермеры получают всю информацию о свободных сельскохозяйственных площадях, а также могут подавать свои предложения по аренде земли. На первом этапе в систему будут включены данные по 200 000 гектаров сельскохозяйственных земель, высвобождаемых из-под хлопка и зерна в 2022-2025 годах. Более 80 000 гектаров в следующем году появятся в этой системе в качестве отдельных лотов. Они будут предложены для аренды сроком на 10 лет посредством открытых электронных торгов в системе E-AUKSION. Еще одним ключевым информационным инструментом станет "Единая агроплатформа в агропромышленном комплексе", запуск которой запланирован в 2022 году. Она предназначена для цифрового взаимодействия фермеров и агрокластеров с поставщиками и обслуживающими организациями.В 2022-2023 годах планируется запустить еще пять информационных систем, призванных упростить предпринимательскую деятельность в АПК, облегчить обращения юридических и физических лиц в госорганы, получать интерактивные услуги.
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узбекистан, сельское хозяйство, министерство сельского и водного хозяйства

Минсельхоз: цифровые технологии облегчат работу фермеров с 2022 года

19:27 29.12.2021
© http://afigenchik.ru/author/igor/Сельхоз дрон
Сельхоз дрон - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© http://afigenchik.ru/author/igor/
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Рамиз Бахтияров
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В 2022-2023 годах планируется запустить еще пять информационных систем, призванных упростить предпринимательскую деятельность в АПК, облегчить обращения юридических и физических лиц в госорганы.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Цифровые технологии помогут фермерам и агрономам определять благоприятное время для посадки семян или сбора плодов, рассчитывать схему подачи удобрений, а также прогнозировать урожай. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства Узбекистана во время презентация нового проекта. К дискуссии пригласили представителей агропромышленного комплекса (АПК), сотрудников ведомства, журналистов.
IT-технологии позволят контролировать полный цикл растениеводства, а smart-устройства смогут определять параметры почвы, растений и микроклимата, объяснил на встрече заместитель министра сельского хозяйства по вопросам цифровизации АПК Кахрамон Юлдашев.
Данные, получаемые с датчиков, космоснимков, дронов, метеостанций и другой техники формируют биг дата и анализируются специальными приложениями, размещаясь на геопортале.
Кахрамон Юлдашев назначен на должность заместителя Министра сельского хозяйства - Sputnik Узбекистан
Кахрамон Юлдашев
Заместитель министра сельского хозяйства по вопросам цифровизации агропромышленного комплекса
По словам Юлдашева, Узбекистан широко внедряет современные IT-технологии в сельское хозяйство. В этом году Центр цифровизации АПК запустил пять информационных систем и порталов, среди которых "E-IJARA". С его помощью фермеры получают всю информацию о свободных сельскохозяйственных площадях, а также могут подавать свои предложения по аренде земли. На первом этапе в систему будут включены данные по 200 000 гектаров сельскохозяйственных земель, высвобождаемых из-под хлопка и зерна в 2022-2025 годах.
Более 80 000 гектаров в следующем году появятся в этой системе в качестве отдельных лотов. Они будут предложены для аренды сроком на 10 лет посредством открытых электронных торгов в системе E-AUKSION.
Еще одним ключевым информационным инструментом станет "Единая агроплатформа в агропромышленном комплексе", запуск которой запланирован в 2022 году. Она предназначена для цифрового взаимодействия фермеров и агрокластеров с поставщиками и обслуживающими организациями.
В 2022-2023 годах планируется запустить еще пять информационных систем, призванных упростить предпринимательскую деятельность в АПК, облегчить обращения юридических и физических лиц в госорганы, получать интерактивные услуги.
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