https://uz.sputniknews.ru/20211229/minselxoz-tsifrovye-texnologii-oblegchat-rabotu-fermerov-s-2022-goda-22010262.html

Минсельхоз: цифровые технологии облегчат работу фермеров с 2022 года

Минсельхоз: цифровые технологии облегчат работу фермеров с 2022 года

В 2022-2023 годах планируется запустить еще пять информационных систем, призванных упростить предпринимательскую деятельность в АПК, облегчить обращения юридических и физических лиц в госорганы.

2021-12-29T19:27+0500

2021-12-29T19:27+0500

2021-12-29T19:27+0500

общество

узбекистан

сельское хозяйство

министерство сельского и водного хозяйства

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Цифровые технологии помогут фермерам и агрономам определять благоприятное время для посадки семян или сбора плодов, рассчитывать схему подачи удобрений, а также прогнозировать урожай. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства Узбекистана во время презентация нового проекта. К дискуссии пригласили представителей агропромышленного комплекса (АПК), сотрудников ведомства, журналистов.IT-технологии позволят контролировать полный цикл растениеводства, а smart-устройства смогут определять параметры почвы, растений и микроклимата, объяснил на встрече заместитель министра сельского хозяйства по вопросам цифровизации АПК Кахрамон Юлдашев.По словам Юлдашева, Узбекистан широко внедряет современные IT-технологии в сельское хозяйство. В этом году Центр цифровизации АПК запустил пять информационных систем и порталов, среди которых "E-IJARA". С его помощью фермеры получают всю информацию о свободных сельскохозяйственных площадях, а также могут подавать свои предложения по аренде земли. На первом этапе в систему будут включены данные по 200 000 гектаров сельскохозяйственных земель, высвобождаемых из-под хлопка и зерна в 2022-2025 годах. Более 80 000 гектаров в следующем году появятся в этой системе в качестве отдельных лотов. Они будут предложены для аренды сроком на 10 лет посредством открытых электронных торгов в системе E-AUKSION. Еще одним ключевым информационным инструментом станет "Единая агроплатформа в агропромышленном комплексе", запуск которой запланирован в 2022 году. Она предназначена для цифрового взаимодействия фермеров и агрокластеров с поставщиками и обслуживающими организациями.В 2022-2023 годах планируется запустить еще пять информационных систем, призванных упростить предпринимательскую деятельность в АПК, облегчить обращения юридических и физических лиц в госорганы, получать интерактивные услуги.

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, сельское хозяйство, министерство сельского и водного хозяйства