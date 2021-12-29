Общество
На одной из строек Ташкента нашли артиллерийские снаряды – фото
09:58 29.12.2021 (обновлено: 09:59 29.12.2021)
© Sputnik / Максим Блинов/
На обозначенное место незамедлительно выехали специалисты по обезвреживанию боеприпасов МВД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. На территории строящегося в Яккасарайском районе объекта очевидцы обнаружили подозрительные ржавые предметы, похожие на учебные артиллерийские снаряды, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.
На обозначенное место незамедлительно выехали специалисты по обезвреживанию боеприпасов МВД Узбекистана.
На обозначенное место незамедлительно выехали специалисты по обезвреживанию боеприпасов МВД Узбекистана.
В ходе проведенного исследования было установлено, что это два учебных артиллерийских снаряда 115 мм и два учебных минометных снаряда 82 мм. Они предназначены для безопасного использования во время боевых учений.