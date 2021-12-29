https://uz.sputniknews.ru/20211229/na-odnoy-iz-stroek-tashkenta-nashli-artilleriyskie-snaryady--foto-21995966.html

На одной из строек Ташкента нашли артиллерийские снаряды – фото

На одной из строек Ташкента нашли артиллерийские снаряды – фото

На обозначенное место незамедлительно выехали специалисты по обезвреживанию боеприпасов МВД Узбекистана.

2021-12-29T09:58+0500

2021-12-29T09:58+0500

2021-12-29T09:59+0500

общество

боеприпасы

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. На территории строящегося в Яккасарайском районе объекта очевидцы обнаружили подозрительные ржавые предметы, похожие на учебные артиллерийские снаряды, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.На обозначенное место незамедлительно выехали специалисты по обезвреживанию боеприпасов МВД Узбекистана. В ходе проведенного исследования было установлено, что это два учебных артиллерийских снаряда 115 мм и два учебных минометных снаряда 82 мм. Они предназначены для безопасного использования во время боевых учений.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

боеприпасы