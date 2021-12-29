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На одной из строек Ташкента нашли артиллерийские снаряды – фото
На одной из строек Ташкента нашли артиллерийские снаряды – фото
На обозначенное место незамедлительно выехали специалисты по обезвреживанию боеприпасов МВД Узбекистана.
2021-12-29T09:58+0500
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общество
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. На территории строящегося в Яккасарайском районе объекта очевидцы обнаружили подозрительные ржавые предметы, похожие на учебные артиллерийские снаряды, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.На обозначенное место незамедлительно выехали специалисты по обезвреживанию боеприпасов МВД Узбекистана. В ходе проведенного исследования было установлено, что это два учебных артиллерийских снаряда 115 мм и два учебных минометных снаряда 82 мм. Они предназначены для безопасного использования во время боевых учений.
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боеприпасы

На одной из строек Ташкента нашли артиллерийские снаряды – фото

09:58 29.12.2021 (обновлено: 09:59 29.12.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБоеприпасы для миномета
Боеприпасы для миномета - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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На обозначенное место незамедлительно выехали специалисты по обезвреживанию боеприпасов МВД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. На территории строящегося в Яккасарайском районе объекта очевидцы обнаружили подозрительные ржавые предметы, похожие на учебные артиллерийские снаряды, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

На обозначенное место незамедлительно выехали специалисты по обезвреживанию боеприпасов МВД Узбекистана.
© ГУВД ТашкентаБоеприпасы учебного назначения
Боеприпасы учебного назначения - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Боеприпасы учебного назначения
© ГУВД Ташкента
В ходе проведенного исследования было установлено, что это два учебных артиллерийских снаряда 115 мм и два учебных минометных снаряда 82 мм. Они предназначены для безопасного использования во время боевых учений.
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