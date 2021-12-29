https://uz.sputniknews.ru/20211229/putin-vnes-v-gosdumu-zakonoproekt-o-rossiyskom-grajdanstve-22001876.html

Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

Новый документ предполагает облегченное получение гражданства для иностранцев.

2021-12-29T13:40+0500

2021-12-29T13:40+0500

2021-12-29T13:40+0500

россия

владимир путин

гражданство

госдума рф

закон

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает облегченное получение гражданства для иностранцев. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.В частности, предлагается расширить полномочия главы государства по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России.Вместе с тем, сокращается количество требований более чем к 20 категориям лиц при их признании российскими гражданами.Речь идет о лицах, являющихся российскими соотечественниками — бывшими гражданами СССР, их детьми, участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.Гражданами России могут быть признаны:При этом, наличие у этих категорий лиц иностранного гражданства - не основание для отказа в признании их россиянами, гласит проект."Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.Расширен и перечень преступлений, за которые предусмотрено прекращение гражданства - наряду с террористическими в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.

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владимир путин, гражданство, госдума рф, закон