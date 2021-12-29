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Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
Новый документ предполагает облегченное получение гражданства для иностранцев.
2021-12-29T13:40+0500
2021-12-29T13:40+0500
россия
владимир путин
гражданство
госдума рф
закон
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает облегченное получение гражданства для иностранцев. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.В частности, предлагается расширить полномочия главы государства по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России.Вместе с тем, сокращается количество требований более чем к 20 категориям лиц при их признании российскими гражданами.Речь идет о лицах, являющихся российскими соотечественниками — бывшими гражданами СССР, их детьми, участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.Гражданами России могут быть признаны:При этом, наличие у этих категорий лиц иностранного гражданства - не основание для отказа в признании их россиянами, гласит проект."Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.Расширен и перечень преступлений, за которые предусмотрено прекращение гражданства - наряду с террористическими в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.
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владимир путин, гражданство, госдума рф, закон

Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

13:40 29.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Проект документа регулирует отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяет основания, условия и порядок его приобретения и прекращения.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает облегченное получение гражданства для иностранцев. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.
В частности, предлагается расширить полномочия главы государства по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России.
Вместе с тем, сокращается количество требований более чем к 20 категориям лиц при их признании российскими гражданами.
Речь идет о лицах, являющихся российскими соотечественниками — бывшими гражданами СССР, их детьми, участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Гражданами России могут быть признаны:
граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России на 6 февраля 1992 года
родившиеся на территории России (РСФСР) до 6 февраля 1992
те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории России (РСФСР)
военные, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и на 6 февраля 1992 проходили службу в российских воинских частях на территориях других государств.
При этом, наличие у этих категорий лиц иностранного гражданства - не основание для отказа в признании их россиянами, гласит проект.
"Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.
Расширен и перечень преступлений, за которые предусмотрено прекращение гражданства - наряду с террористическими в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.
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