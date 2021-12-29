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Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах
Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах
Три самолета из Москвы и Казани были перенаправлены в запасные аэропорты из-за плохой видимости.
2021-12-29T14:28+0500
2021-12-29T14:29+0500
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аэропорт
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В двух аэропортах Узбекистана была парализована работа из-за погодных условий. В воздушных портах Намангана и Андижана с утра самолеты не могли вылететь или приземлиться из-за густого тумана и видимости около 50 метров, сообщает пресс-служба Uzbekistan airports в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы, самолет Уральских авиалиний из Казани не смог приземлиться в Намангане и ушел на запасной аэродром в Ташкент, а рейс Uzbekistan Aiways из Москвы был вынужден приземлиться в Фергане.В аэропорту Андижана не смог приземлиться еще один рейс Узбекских авиалиний из Москвы, он также был перенаправлен в Фергану.Ранее синоптики предупреждали о резком понижении температуры, снеге и тумане в различных регионах республики 26 и 27 декабря.
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узбекистан, казань, аэропорт, москва, рейс, самолет

Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах

14:28 29.12.2021 (обновлено: 14:29 29.12.2021)
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsТуман в аэропорту
Туман в аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
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Три самолета из Москвы и Казани были перенаправлены в запасные аэропорты из-за плохой видимости.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В двух аэропортах Узбекистана была парализована работа из-за погодных условий. В воздушных портах Намангана и Андижана с утра самолеты не могли вылететь или приземлиться из-за густого тумана и видимости около 50 метров, сообщает пресс-служба Uzbekistan airports в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы, самолет Уральских авиалиний из Казани не смог приземлиться в Намангане и ушел на запасной аэродром в Ташкент, а рейс Uzbekistan Aiways из Москвы был вынужден приземлиться в Фергане.
В аэропорту Андижана не смог приземлиться еще один рейс Узбекских авиалиний из Москвы, он также был перенаправлен в Фергану.
"По прогнозам метеорологической службы, данные аэропорты будут закрыты в связи с погодными условиями примерно до 14:00. Все запланированные рейсы будут перенаправляться на ближайшие запасные аэродромы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее синоптики предупреждали о резком понижении температуры, снеге и тумане в различных регионах республики 26 и 27 декабря.
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