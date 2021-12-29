https://uz.sputniknews.ru/20211229/reysy-iz-rossii-ne-smogli-sest-v-uzbekskix-aeroportax-22002848.html

Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах

Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах

Три самолета из Москвы и Казани были перенаправлены в запасные аэропорты из-за плохой видимости.

2021-12-29T14:28+0500

2021-12-29T14:28+0500

2021-12-29T14:29+0500

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В двух аэропортах Узбекистана была парализована работа из-за погодных условий. В воздушных портах Намангана и Андижана с утра самолеты не могли вылететь или приземлиться из-за густого тумана и видимости около 50 метров, сообщает пресс-служба Uzbekistan airports в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы, самолет Уральских авиалиний из Казани не смог приземлиться в Намангане и ушел на запасной аэродром в Ташкент, а рейс Uzbekistan Aiways из Москвы был вынужден приземлиться в Фергане.В аэропорту Андижана не смог приземлиться еще один рейс Узбекских авиалиний из Москвы, он также был перенаправлен в Фергану.Ранее синоптики предупреждали о резком понижении температуры, снеге и тумане в различных регионах республики 26 и 27 декабря.

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узбекистан, казань, аэропорт, москва, рейс, самолет