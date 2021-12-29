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https://uz.sputniknews.ru/20211229/v-novogodnie-prazdniki-slujby-skoroy-pomoschi-budut-rabotat-kak-obychno--22004655.html
Как будут работать службы скорой помощи в Новый год
Как будут работать службы скорой помощи в Новый год
В системе задействованы 17 тысяч врачей и более 52 тысяч медсестер.
2021-12-29T15:58+0500
2021-12-29T16:46+0500
общество
скорая помощь
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В праздничные дни службы скорой помощи будут работать в обычном режиме, заявил директор республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Дониёр Алимов.По его словам, во время новогодних каникул резко увеличивается число вызовов скорой медицинской помощи из-за использования пиротехники и нарушения режима пинания.Ташкент закупил новые машины скорой помощи для госпиталя в "Узэкспоцентре" &gt;&gt;Как сообщил спикер, круглосуточно будут оказывать медпомощь дежурные бригады – квалифицированные врачи и медсестры. К тому же сформирован штаб в составе руководства центра – гендиректор, директор, главный врач и замдиректора, которые также будут работать в соответствии с графиком дежурств, добавил эксперт.Больницы Ташкента получили новые автомобили и аппараты ИВЛ &gt;&gt;Отмечается, что 2 861 бригада скорой медицинской помощи обеспечена всеми необходимыми лекарствами. В ее системе задействованы 17 тысяч врачей и более 52 тысяч медсестер.
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скорая помощь

Как будут работать службы скорой помощи в Новый год

15:58 29.12.2021 (обновлено: 16:46 29.12.2021)
© Пресс-служба Горьковского автозаводаМашины скорой помощи "Соболь 4×4", переданные Россией Узбекистану в рамках "Иннопрома"
Машины скорой помощи Соболь 4×4, переданные Россией Узбекистану в рамках Иннопрома - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Пресс-служба Горьковского автозавода
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Круглосуточно будут оказывать медпомощь дежурные бригады – квалифицированные врачи и медсестры.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В праздничные дни службы скорой помощи будут работать в обычном режиме, заявил директор республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Дониёр Алимов.
По его словам, во время новогодних каникул резко увеличивается число вызовов скорой медицинской помощи из-за использования пиротехники и нарушения режима пинания.
Ташкент закупил новые машины скорой помощи для госпиталя в "Узэкспоцентре" >>
Как сообщил спикер, круглосуточно будут оказывать медпомощь дежурные бригады – квалифицированные врачи и медсестры. К тому же сформирован штаб в составе руководства центра – гендиректор, директор, главный врач и замдиректора, которые также будут работать в соответствии с графиком дежурств, добавил эксперт.
Больницы Ташкента получили новые автомобили и аппараты ИВЛ >>
Отмечается, что 2 861 бригада скорой медицинской помощи обеспечена всеми необходимыми лекарствами. В ее системе задействованы 17 тысяч врачей и более 52 тысяч медсестер.
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