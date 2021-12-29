https://uz.sputniknews.ru/20211229/v-novogodnie-prazdniki-slujby-skoroy-pomoschi-budut-rabotat-kak-obychno--22004655.html
Как будут работать службы скорой помощи в Новый год
Как будут работать службы скорой помощи в Новый год
В системе задействованы 17 тысяч врачей и более 52 тысяч медсестер.
2021-12-29T15:58+0500
2021-12-29T15:58+0500
2021-12-29T16:46+0500
общество
скорая помощь
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В праздничные дни службы скорой помощи будут работать в обычном режиме, заявил директор республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Дониёр Алимов.По его словам, во время новогодних каникул резко увеличивается число вызовов скорой медицинской помощи из-за использования пиротехники и нарушения режима пинания.Ташкент закупил новые машины скорой помощи для госпиталя в "Узэкспоцентре" >>Как сообщил спикер, круглосуточно будут оказывать медпомощь дежурные бригады – квалифицированные врачи и медсестры. К тому же сформирован штаб в составе руководства центра – гендиректор, директор, главный врач и замдиректора, которые также будут работать в соответствии с графиком дежурств, добавил эксперт.Больницы Ташкента получили новые автомобили и аппараты ИВЛ >>Отмечается, что 2 861 бригада скорой медицинской помощи обеспечена всеми необходимыми лекарствами. В ее системе задействованы 17 тысяч врачей и более 52 тысяч медсестер.
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MIA „Rosiya Segodnya“
скорая помощь
Как будут работать службы скорой помощи в Новый год
15:58 29.12.2021 (обновлено: 16:46 29.12.2021)
Круглосуточно будут оказывать медпомощь дежурные бригады – квалифицированные врачи и медсестры.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik.
В праздничные дни службы скорой помощи будут работать в обычном режиме, заявил
директор республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Дониёр Алимов.
По его словам, во время новогодних каникул резко увеличивается число вызовов скорой медицинской помощи из-за использования пиротехники и нарушения режима пинания.
Как сообщил спикер, круглосуточно будут оказывать медпомощь дежурные бригады – квалифицированные врачи и медсестры. К тому же сформирован штаб в составе руководства центра – гендиректор, директор, главный врач и замдиректора, которые также будут работать в соответствии с графиком дежурств, добавил эксперт.
Отмечается, что 2 861 бригада скорой медицинской помощи обеспечена всеми необходимыми лекарствами. В ее системе задействованы 17 тысяч врачей и более 52 тысяч медсестер.