https://uz.sputniknews.ru/20211229/v-novogodnie-prazdniki-slujby-skoroy-pomoschi-budut-rabotat-kak-obychno--22004655.html

Как будут работать службы скорой помощи в Новый год

Как будут работать службы скорой помощи в Новый год

В системе задействованы 17 тысяч врачей и более 52 тысяч медсестер.

2021-12-29T15:58+0500

2021-12-29T15:58+0500

2021-12-29T16:46+0500

общество

скорая помощь

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В праздничные дни службы скорой помощи будут работать в обычном режиме, заявил директор республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Дониёр Алимов.По его словам, во время новогодних каникул резко увеличивается число вызовов скорой медицинской помощи из-за использования пиротехники и нарушения режима пинания.Ташкент закупил новые машины скорой помощи для госпиталя в "Узэкспоцентре" >>Как сообщил спикер, круглосуточно будут оказывать медпомощь дежурные бригады – квалифицированные врачи и медсестры. К тому же сформирован штаб в составе руководства центра – гендиректор, директор, главный врач и замдиректора, которые также будут работать в соответствии с графиком дежурств, добавил эксперт.Больницы Ташкента получили новые автомобили и аппараты ИВЛ >>Отмечается, что 2 861 бригада скорой медицинской помощи обеспечена всеми необходимыми лекарствами. В ее системе задействованы 17 тысяч врачей и более 52 тысяч медсестер.

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2021

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скорая помощь