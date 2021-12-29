https://uz.sputniknews.ru/20211229/video-17-letniy-shaxmatist-iz-uzbekistana--stal-samym-molodym-chempionom-mira-21995086.html
Видео: 17-летний узбекский шахматист стал самым молодым чемпионом мира
Видео: 17-летний узбекский шахматист стал самым молодым чемпионом мира
Кто был главным соперником и как чемпиона поздравил президент — читайте в материале.
2021-12-29T09:30+0500
2021-12-29T09:30+0500
2021-12-29T10:31+0500
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекский шахматист Нодир Абдусаттаров стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории. В борьбе за титул чемпиона 17-летний шахматист из Узбекистана одолел на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего.Молодого человека уже успел поздравить президент Шавкат Мирзиёев — узбекский лидер наблюдал за игрой онлайн в самолете, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где прошел неформальный саммит СНГ.По итогам основных 13 туров Чемпионата мира, проходящего в Варшаве, получил 9,5 очка, как и Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Магнус Карлсен.Победителя определили в дополнительных играх.На тай-брейке с двумя партиями первый матч завершился ничьей. Во втором матче Нодирбек Абдусатторов оказался сильнее россиянина Яна Непомнящего.По итогам чемпионата третье место занял действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен.
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Видео: 17-летний узбекский шахматист стал самым молодым чемпионом мира
09:30 29.12.2021 (обновлено: 10:31 29.12.2021)
Кто был главным соперником и как чемпиона поздравил президент — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекский шахматист Нодир Абдусаттаров стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории.
В борьбе за титул чемпиона 17-летний шахматист из Узбекистана одолел на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего.
Молодого человека уже успел поздравить президент Шавкат Мирзиёев — узбекский лидер наблюдал за игрой онлайн в самолете, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где прошел неформальный саммит СНГ.
"Глава государства шлет свои сердечные поздравления новому и самому молодому чемпиону мира по рапиду и благодарит его родителей и наставников. Так держать!", – говорится в сообщении.
По итогам основных 13 туров Чемпионата мира, проходящего в Варшаве, получил 9,5 очка, как и Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Магнус Карлсен.
Победителя определили в дополнительных играх.
На тай-брейке с двумя партиями первый матч завершился ничьей. Во втором матче Нодирбек Абдусатторов оказался сильнее россиянина Яна Непомнящего.
По итогам чемпионата третье место занял действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен.