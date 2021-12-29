https://uz.sputniknews.ru/20211229/video-17-letniy-shaxmatist-iz-uzbekistana--stal-samym-molodym-chempionom-mira-21995086.html

Видео: 17-летний узбекский шахматист стал самым молодым чемпионом мира

Видео: 17-летний узбекский шахматист стал самым молодым чемпионом мира

Кто был главным соперником и как чемпиона поздравил президент — читайте в материале.

2021-12-29T09:30+0500

2021-12-29T09:30+0500

2021-12-29T10:31+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекский шахматист Нодир Абдусаттаров стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории. В борьбе за титул чемпиона 17-летний шахматист из Узбекистана одолел на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего.Молодого человека уже успел поздравить президент Шавкат Мирзиёев — узбекский лидер наблюдал за игрой онлайн в самолете, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где прошел неформальный саммит СНГ.По итогам основных 13 туров Чемпионата мира, проходящего в Варшаве, получил 9,5 очка, как и Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Магнус Карлсен.Победителя определили в дополнительных играх.На тай-брейке с двумя партиями первый матч завершился ничьей. Во втором матче Нодирбек Абдусатторов оказался сильнее россиянина Яна Непомнящего.По итогам чемпионата третье место занял действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен.

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