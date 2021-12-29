https://uz.sputniknews.ru/20211229/video-kogda-i-na-kakix-mojet-byt-priznano-pravitelstvo-talibana--mnenie-22008307.html

Видео: когда и на каких может быть признано правительство Талибана* — мнение

Видео: когда и на каких может быть признано правительство Талибана* — мнение

У каждого члена международного сообщества есть своя собственная позиция в отношении признания руководства этой страны, отметил эксперт в интервью Sputnik Афганистан.

2021-12-29T18:34+0500

2021-12-29T18:34+0500

2021-12-29T18:34+0500

видео

мультимедиа

афганистан

радикальное движение "талибан"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1d/22009358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f46bcc0ebcbec58d6ff185a2c3270436.png

В отношении Афганистана Россия выступает не только за этническую, но прежде всего этнополитическую инклюзивность правительства Афганистана, отметил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью корреспонденту Sputnik Афганистан.Однако, у каждого члена международного сообщества имеется своя собственная позиция в отношении признания руководства этой страны. По мнению эксперта, на пути к признанию мировым сообществом правительства талибов Афганистан ожидает множество трудностей. В настоящее время управление страной осуществляется неумеючи и плохо, считает Кабулов, объясняя ситуацию множественными запретами, гуманитарным кризисом, внутренними разногласиями и дефицитом кадров.Кроме того, напомнил дипломат, Талибану* приходится противостоять нарастающей активности ИГИЛ**.* — Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность; ** — Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , афганистан, радикальное движение "талибан", видео