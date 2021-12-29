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Видео: когда и на каких может быть признано правительство Талибана* — мнение
Видео: когда и на каких может быть признано правительство Талибана* — мнение
У каждого члена международного сообщества есть своя собственная позиция в отношении признания руководства этой страны, отметил эксперт в интервью Sputnik Афганистан.
2021-12-29T18:34+0500
2021-12-29T18:34+0500
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афганистан
радикальное движение "талибан"
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В отношении Афганистана Россия выступает не только за этническую, но прежде всего этнополитическую инклюзивность правительства Афганистана, отметил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью корреспонденту Sputnik Афганистан.Однако, у каждого члена международного сообщества имеется своя собственная позиция в отношении признания руководства этой страны. По мнению эксперта, на пути к признанию мировым сообществом правительства талибов Афганистан ожидает множество трудностей. В настоящее время управление страной осуществляется неумеючи и плохо, считает Кабулов, объясняя ситуацию множественными запретами, гуманитарным кризисом, внутренними разногласиями и дефицитом кадров.Кроме того, напомнил дипломат, Талибану* приходится противостоять нарастающей активности ИГИЛ**.* — Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность; ** — Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.
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мультимедиа , афганистан, радикальное движение "талибан", видео

Видео: когда и на каких может быть признано правительство Талибана* — мнение

18:34 29.12.2021
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У каждого члена международного сообщества есть своя собственная позиция в отношении признания руководства этой страны, отметил эксперт в интервью Sputnik Афганистан.
В отношении Афганистана Россия выступает не только за этническую, но прежде всего этнополитическую инклюзивность правительства Афганистана, отметил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью корреспонденту Sputnik Афганистан.
Однако, у каждого члена международного сообщества имеется своя собственная позиция в отношении признания руководства этой страны.
Наши западные коллеги напирают на соблюдение прав человека в полном объеме, как это принято во всем остальном мире. Мы исходим из другого. Мы исходим из необходимости уважительного отношения не на словах, а на деле, к культурным и религиозным традициям каждого народа, включая афганского.
Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов - Sputnik Узбекистан
Замир Кабулов
Спецпредставитель президента России по Афганистану
По мнению эксперта, на пути к признанию мировым сообществом правительства талибов Афганистан ожидает множество трудностей. В настоящее время управление страной осуществляется неумеючи и плохо, считает Кабулов, объясняя ситуацию множественными запретами, гуманитарным кризисом, внутренними разногласиями и дефицитом кадров.
Кроме того, напомнил дипломат, Талибану* приходится противостоять нарастающей активности ИГИЛ**.
* — Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность;
** — Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.
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