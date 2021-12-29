https://uz.sputniknews.ru/20211229/video-sovremennoe-tolerantnoe-rojdestvo--instruktsiya-ot-rt-22005805.html

Видео: современное "толерантное" Рождество – инструкция от RT

Видео: современное "толерантное" Рождество – инструкция от RT

Традиционное Рождество уже не в моде, Санта-Клаус, снеговик и подарки под елкой не соответствуют европейским ценностям. Как отметить праздник правильно и "толерантно", в духе современных тенденций, рассказывают наши коллеги из RT.

2021-12-29T22:00+0500

2021-12-29T22:00+0500

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Накануне Рождества, 24 декабря, RT выпустил шуточную видео-инструкцию, как толерантно отпраздновать Новый год и Рождество с учетом "прогрессивных" западных веяний.Ролик набрал сотни тысяч просмотров и целый ажиотаж в социальных сетях, при чем как в консервативных, так и в либеральных кругах. Его выложил в своем официальном аккаунте даже МИД России.Как же отметить Рождество правильно и по-европейски? Запретить Санта-Клауса как "белого цисгендерного токсично позитивного мужчину, который дискриминирует детей по поведению, заманивает их к себе на колени, эксплуатирует животных и угнетает эльфов", слепить гендерно-небинарную "снеговикиню" или "снеговикессу" вместо снеговика, дарить вместо кукол и машинок нестереотипные подарки…"Следуйте каждой букве этого руководства. Или следуйте духу Рождества. Выбор за вами", — говорится в ролике RT.Читайте также: О чем поют в Рождество ABBA, Синатра и Дилан

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мультимедиа , смешное видео, рождество