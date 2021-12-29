https://uz.sputniknews.ru/20211229/zamxokima-pochti-priobrel-dlya-administratsii-avto-kia-i-poluchil-vygovor-22006822.html
Замхокима почти приобрел для администрации авто KIA и получил выговор
Замхокима почти приобрел для администрации авто KIA и получил выговор
В соответствии с официальным документом, стоимость машины достигла 477,9 млн сумов.
2021-12-29T17:29+0500
2021-12-29T17:29+0500
2021-12-29T17:49+0500
общество
бюджет
хокимият
машина
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Хокимият Сырдарьинской области заключил договор на покупку автомобиля марки KIA Sorento Comfort, передает Telegram-канал Хоким карори. В соответствии с официальным документом, стоимость машины достигла 477,9 млн сумов.Как сообщили позже в Минюсте, деньги на покупку авто были возвращены и переданы в фонд "Саховат ва кумак".Лицемерие и ложь: Бурханов рассказал о чиновниках и служебных авто >>Кроме того, получил выговор первый замхокима Сырдарьинской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности - начальник областного управления экономического развития и сокращения бедности Анвар Каримов. Отмечается, что ему сделали замечание, так как он недостаточно контролировал использование местного госбюджета.Читайте также:Минкульт приобрел два Malibu для замминистров — на это выделили 657 млн сумов >>Закон что дышло: зачем Генпрокуратуре дорогие иномарки — подробности >>
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бюджет, хокимият, машина
Замхокима почти приобрел для администрации авто KIA и получил выговор
17:29 29.12.2021 (обновлено: 17:49 29.12.2021)
В соответствии с официальным документом, стоимость машины достигла 477,9 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Хокимият Сырдарьинской области заключил договор на покупку автомобиля марки KIA Sorento Comfort, передает Telegram-канал Хоким карори.
В соответствии с официальным документом, стоимость машины достигла 477,9 млн сумов.
Как сообщили
позже в Минюсте, деньги на покупку авто были возвращены и переданы в фонд "Саховат ва кумак".
Кроме того, получил выговор
первый замхокима Сырдарьинской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности - начальник областного управления экономического развития и сокращения бедности Анвар Каримов.
Отмечается, что ему сделали замечание, так как он недостаточно контролировал использование местного госбюджета.