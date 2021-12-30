Фото: Кроссовки, "Крик" и Санта-Клаус в маске - самые необычные новогодние игрушки

Монахини в церкви на Бали проходят мимо импровизированной елки с украшениями в "пандемийной" тематике.
Монахини в церкви на Бали проходят мимо импровизированной елки с украшениями в "пандемийной" тематике.
Сотрудница японского производитель нижнего белья Triumph International Japan показывает новую "рождественскую" коллекцию трусиков, которыми украшена новогодняя елка в штаб-квартире компании.
Сотрудница японского производитель нижнего белья Triumph International Japan показывает новую "рождественскую" коллекцию трусиков, которыми украшена новогодняя елка в штаб-квартире компании.
Елка, украшенная кроссовками FILA на шоу iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 в Нью-Йорке.
Елка, украшенная кроссовками FILA на шоу iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 в Нью-Йорке.
Елочная игрушка в форме немецкой колбаски братвурст в штаб-квартире компании Krebs Glas Lauscha GmbH (Лауша, Германия) - одного из ведущих производителе рождественских украшений.
Елочная игрушка в форме немецкой колбаски братвурст в штаб-квартире компании Krebs Glas Lauscha GmbH (Лауша, Германия) - одного из ведущих производителе рождественских украшений.
Девушка держит самый большой стеклянный елочный шар, который выдули вручную, изготовленный компанией "Joska Kristall" в Богемии. Весит шар пять килограммов, его диаметр 60 сантиметров.
Девушка держит самый большой стеклянный елочный шар, который выдули вручную, изготовленный компанией "Joska Kristall" в Богемии. Весит шар пять килограммов, его диаметр 60 сантиметров.
Елочное украшение в форме фигуры с картины Эдварда Мунка "Крик" на елке в Вашингтоне, подаренной Норвегией жителям города в знак дружбы.
Елочное украшение в форме фигуры с картины Эдварда Мунка "Крик" на елке в Вашингтоне, подаренной Норвегией жителям города в знак дружбы.
Мужчина открывает большую рождественскую елку в Дубае 10 декабря 2006 г.
Мужчина открывает большую рождественскую елку в Дубае 10 декабря 2006 г.
Новогодние игрушки в магазине в Лондоне, 29 июля 2019 г.
Новогодние игрушки в магазине в Лондоне, 29 июля 2019 г.
Украшения возрастом более 100 лет на выставке в Праге, 19 декабря 2009 года.
Украшения возрастом более 100 лет на выставке в Праге, 19 декабря 2009 года.
Наряженная елка в доме семьи Джеромин в Германии - в их доме установлено 350 елок, украшенныз 10 тысячами елочных игрушек и 300 гирляндами - это мировой рекорд.
Наряженная елка в доме семьи Джеромин в Германии - в их доме установлено 350 елок, украшенныз 10 тысячами елочных игрушек и 300 гирляндами - это мировой рекорд.