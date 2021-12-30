Фото: Кроссовки, "Крик" и Санта-Клаус в маске - самые необычные новогодние игрушки

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Елочные украшения всегда были отражением времени. Не обошла мода и нынешние "пандемийные" времена - сейчас можно встретить даже фигурку Санта-Клауса в маске! Предлагаем вам фотоподборку самых необычных елочных игрушек со всего света.