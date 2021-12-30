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Фото: Кроссовки, "Крик" и Санта-Клаус в маске - самые необычные новогодние игрушки
Фото: Кроссовки, "Крик" и Санта-Клаус в маске - самые необычные новогодние игрушки
Елочные украшения всегда были отражением времени. Не обошла мода и нынешние "пандемийные" времена. Предлагаем вам фотоподборку самых необычных елочных игрушек со всего света.
2021-12-30T22:00+0500
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фото, мультимедиа , новый год, елочные игрушки

Фото: Кроссовки, "Крик" и Санта-Клаус в маске - самые необычные новогодние игрушки

22:00 30.12.2021
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Елочные украшения всегда были отражением времени. Не обошла мода и нынешние "пандемийные" времена - сейчас можно встретить даже фигурку Санта-Клауса в маске! Предлагаем вам фотоподборку самых необычных елочных игрушек со всего света.
© AP Photo / Firdia Lisnawati

Монахини в церкви на Бали проходят мимо импровизированной елки с украшениями в "пандемийной" тематике.

Монахини в церкви на Бали проходят мимо импровизированной елки с украшениями в &quot;пандемийной&quot; тематике. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Firdia Lisnawati

Монахини в церкви на Бали проходят мимо импровизированной елки с украшениями в "пандемийной" тематике.

© AFP / Yoshikazu Tsuno

Сотрудница японского производитель нижнего белья Triumph International Japan показывает новую "рождественскую" коллекцию трусиков, которыми украшена новогодняя елка в штаб-квартире компании.

Сотрудница японского производитель нижнего белья Triumph International Japan показывает новую &quot;рождественскую&quot; коллекцию трусиков, которыми украшена новогодняя елка в штаб-квартире компании. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Yoshikazu Tsuno

Сотрудница японского производитель нижнего белья Triumph International Japan показывает новую "рождественскую" коллекцию трусиков, которыми украшена новогодняя елка в штаб-квартире компании.

© AFP / Rob Kim/Getty Images for iHeartRadio

Елка, украшенная кроссовками FILA на шоу iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 в Нью-Йорке.

Елка, украшенная кроссовками FILA на шоу iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Rob Kim/Getty Images for iHeartRadio

Елка, украшенная кроссовками FILA на шоу iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 в Нью-Йорке.

© AP Photo / Jens Meyer

Елочная игрушка в форме немецкой колбаски братвурст в штаб-квартире компании Krebs Glas Lauscha GmbH (Лауша, Германия) - одного из ведущих производителе рождественских украшений.

Елочная игрушка в форме немецкой колбаски братвурст в штаб-квартире компании Krebs Glas Lauscha GmbH (Лауша, Германия) - одного из ведущих производителе рождественских украшений. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Jens Meyer

Елочная игрушка в форме немецкой колбаски братвурст в штаб-квартире компании Krebs Glas Lauscha GmbH (Лауша, Германия) - одного из ведущих производителе рождественских украшений.

© AFP / Christof Stache

Девушка держит самый большой стеклянный елочный шар, который выдули вручную, изготовленный компанией "Joska Kristall" в Богемии. Весит шар пять килограммов, его диаметр 60 сантиметров.

Девушка держит самый большой стеклянный елочный шар, который выдули вручную, изготовленный компанией &quot;Joska Kristall&quot; в Богемии. Весит шар пять килограммов, его диаметр 60 сантиметров. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Christof Stache

Девушка держит самый большой стеклянный елочный шар, который выдули вручную, изготовленный компанией "Joska Kristall" в Богемии. Весит шар пять килограммов, его диаметр 60 сантиметров.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

Елочное украшение в форме фигуры с картины Эдварда Мунка "Крик" на елке в Вашингтоне, подаренной Норвегией жителям города в знак дружбы.

Елочное украшение в форме фигуры с картины Эдварда Мунка &quot;Крик&quot; на елке в Вашингтоне, подаренной Норвегией жителям города в знак дружбы. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Елочное украшение в форме фигуры с картины Эдварда Мунка "Крик" на елке в Вашингтоне, подаренной Норвегией жителям города в знак дружбы.

© AFP / Karim Sahib

Мужчина открывает большую рождественскую елку в Дубае 10 декабря 2006 г.

Мужчина открывает большую рождественскую елку в Дубае 10 декабря 2006 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Karim Sahib

Мужчина открывает большую рождественскую елку в Дубае 10 декабря 2006 г.

© AP Photo / Frank Augstein

Новогодние игрушки в магазине в Лондоне, 29 июля 2019 г.

Новогодние игрушки в магазине в Лондоне, 29 июля 2019 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Frank Augstein

Новогодние игрушки в магазине в Лондоне, 29 июля 2019 г.

© AFP / Michal Cizek

Украшения возрастом более 100 лет на выставке в Праге, 19 декабря 2009 года.

Украшения возрастом более 100 лет на выставке в Праге, 19 декабря 2009 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Michal Cizek

Украшения возрастом более 100 лет на выставке в Праге, 19 декабря 2009 года.

© AFP / Ina Fassbender

Наряженная елка в доме семьи Джеромин в Германии - в их доме установлено 350 елок, украшенныз 10 тысячами елочных игрушек и 300 гирляндами - это мировой рекорд.

Наряженная елка в доме семьи Джеромин в Германии - в их доме установлено 350 елок, украшенныз 10 тысячами елочных игрушек и 300 гирляндами - это мировой рекорд. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP / Ina Fassbender

Наряженная елка в доме семьи Джеромин в Германии - в их доме установлено 350 елок, украшенныз 10 тысячами елочных игрушек и 300 гирляндами - это мировой рекорд.

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Перейти в фотобанкПоделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене.
Поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Vladimir Sergeev
/
Перейти в фотобанк
Поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене.
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкНа международной торговой ярмарке новогодней и праздничной индустрии "Christmas Time. 100 дней до Нового года" в Центральном доме художника в Москве.
На ярмарке Christmas Time. 100 дней до Нового года в Москве - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Перейти в фотобанк
На международной торговой ярмарке новогодней и праздничной индустрии "Christmas Time. 100 дней до Нового года" в Центральном доме художника в Москве.
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