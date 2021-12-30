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Двое подростков провалились под лед на озере близ Нукуса — видео
Двое подростков провалились под лед на озере близ Нукуса — видео
Бригада МЧС прибыла на место в считанные минуты и провела спасательную операцию.
2021-12-30T17:16+0500
2021-12-30T17:16+0500
происшествия
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спасатели
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Страшная трагедия едва не произошла в Каракалпакстане. Двое 11-летних подростков играли на льду на озере Коскуль недалеко от Нукуса. Внезапно корка треснула и дети провалились под лед. Мальчикам чудом удалось вылезти на небольшой островок, но выбраться оттуда на берег озера они уже не могли, передает пресс-служба МЧС Узбекистана.К счастью, их заметили местные жители, которые вызвали подмогу. Бригада МЧС прибыла на место в считанные минуты и провела спасательную операцию. Подростков вызволили из ледового плена и доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает, они находят дома, с родителями.
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мчс узбекистана, спасатели

Двое подростков провалились под лед на озере близ Нукуса — видео

17:16 30.12.2021
© Sputnik / Maksim Bogodvid  / Перейти в фотобанкЛёд на реке
Лёд на реке - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Бригада МЧС прибыла на место в считанные минуты и провела спасательную операцию.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Страшная трагедия едва не произошла в Каракалпакстане. Двое 11-летних подростков играли на льду на озере Коскуль недалеко от Нукуса. Внезапно корка треснула и дети провалились под лед.
Мальчикам чудом удалось вылезти на небольшой островок, но выбраться оттуда на берег озера они уже не могли, передает пресс-служба МЧС Узбекистана.
К счастью, их заметили местные жители, которые вызвали подмогу. Бригада МЧС прибыла на место в считанные минуты и провела спасательную операцию. Подростков вызволили из ледового плена и доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
Сейчас здоровью детей ничего не угрожает, они находят дома, с родителями.
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