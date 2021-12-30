https://uz.sputniknews.ru/20211230/glavu-regionalnogo-upravleniya-yustitsii-povysili-do-zamministra-22017280.html

Главу регионального управления юстиции повысили до замминистра

Главу регионального управления юстиции повысили до замминистра

Президент повысил 44-летнего руководителя Управления юстиции Ташкентской области до заместителя министра этого ведомства.

2021-12-30T12:20+0500

2021-12-30T12:20+0500

2021-12-30T12:21+0500

общество

биография

назначение

министерство юстиции узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В структуре Министерства юстиции произошли кадровые перестановки. Глава государства назначил нового заместителя главы ведомства. Им стал Актам Мухаммадиев, сообщает пресс-служба Минюста.Назначенцу всего 44 года, он родился в Кашкадарьинской области. В 2001 году окончил Ташкентский государственный юридический институт по специальности правовед.В этом же году начал работать ведущим консультантом в Министерстве юстиции, после этого занимал разные должности в системе структуры. С 2017 года возглавлял Управление юстиции Ташкентской области.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

биография, назначение, министерство юстиции узбекистана