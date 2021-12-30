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https://uz.sputniknews.ru/20211230/glavu-regionalnogo-upravleniya-yustitsii-povysili-do-zamministra-22017280.html
Главу регионального управления юстиции повысили до замминистра
Главу регионального управления юстиции повысили до замминистра
Президент повысил 44-летнего руководителя Управления юстиции Ташкентской области до заместителя министра этого ведомства.
2021-12-30T12:20+0500
2021-12-30T12:21+0500
общество
биография
назначение
министерство юстиции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В структуре Министерства юстиции произошли кадровые перестановки. Глава государства назначил нового заместителя главы ведомства. Им стал Актам Мухаммадиев, сообщает пресс-служба Минюста.Назначенцу всего 44 года, он родился в Кашкадарьинской области. В 2001 году окончил Ташкентский государственный юридический институт по специальности правовед.В этом же году начал работать ведущим консультантом в Министерстве юстиции, после этого занимал разные должности в системе структуры. С 2017 года возглавлял Управление юстиции Ташкентской области.
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биография, назначение, министерство юстиции узбекистана

Главу регионального управления юстиции повысили до замминистра

12:20 30.12.2021 (обновлено: 12:21 30.12.2021)
© Пресс-служба Министерства юстиции УзбекистанаАктам Мухаммадиев
Актам Мухаммадиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
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Президент назначил 44-летнего руководителя Управления юстиции Ташкентской области на должность заместителя министра этого ведомства.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В структуре Министерства юстиции произошли кадровые перестановки. Глава государства назначил нового заместителя главы ведомства. Им стал Актам Мухаммадиев, сообщает пресс-служба Минюста.
Назначенцу всего 44 года, он родился в Кашкадарьинской области. В 2001 году окончил Ташкентский государственный юридический институт по специальности правовед.
В этом же году начал работать ведущим консультантом в Министерстве юстиции, после этого занимал разные должности в системе структуры.
С 2017 года возглавлял Управление юстиции Ташкентской области.
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