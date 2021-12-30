https://uz.sputniknews.ru/20211230/smi-v-turtsii-sxvatili-rossiyanina-s-falshivym-pasportom-uzbekistana-22014735.html

СМИ: в Турции схватили россиянина с фальшивым паспортом Узбекистана

СМИ: в Турции схватили россиянина с фальшивым паспортом Узбекистана

Пассажир, прибывший из Киева в Анкару, сразу привлек внимание силовиков.

2021-12-30T10:33+0500

2021-12-30T10:33+0500

2021-12-30T10:35+0500

происшествия

узбекистан

турция

паспорт

сми

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Турецкие правоохранители арестовали 24-летнего россиянина с поддельным паспортом Узбекистана, по которому тот пытался въехать в страну.Молодого человека подозревают в связях с ИГ*, сообщает местное издание Duvar.Задержание произошло в аэропорту Эсенбога. Пассажир, прибывший из Киева в Анкару, сразу привлек внимание силовиков. На контроле он представил паспорт гражданина Узбекистана, однако документ оказался поддельным. Правоохранители осмотрели сумки мужчины и обнаружили в них множество поддельных удостоверений личности, паспортов, водительских прав разных стран.Также были найдены результаты ПЦР-теста на COVID-19, созданные с использованием поддельной идентификационной информации для использования в международных поездках. В багаже нарушитель вез качественные принтеры высокого разрешения.При досмотре полиция также нашла материалы, связанные с ИГ*: фото и видео действий террористов, проведенных казней, а также запрещенные издания.Подозреваемого доставили в антитеррористическое управление полиции Анкары. Он, по информации издания, уже признал связь с ИГ*. Мужчина заявил, что действовал от имени этой организации, пишут СМИ. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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узбекистан, турция, паспорт, сми