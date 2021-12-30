https://uz.sputniknews.ru/20211230/smi-v-turtsii-sxvatili-rossiyanina-s-falshivym-pasportom-uzbekistana-22014735.html
СМИ: в Турции схватили россиянина с фальшивым паспортом Узбекистана
СМИ: в Турции схватили россиянина с фальшивым паспортом Узбекистана
Пассажир, прибывший из Киева в Анкару, сразу привлек внимание силовиков.
2021-12-30T10:33+0500
2021-12-30T10:33+0500
2021-12-30T10:35+0500
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узбекистан
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сми
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Турецкие правоохранители арестовали 24-летнего россиянина с поддельным паспортом Узбекистана, по которому тот пытался въехать в страну.Молодого человека подозревают в связях с ИГ*, сообщает местное издание Duvar.Задержание произошло в аэропорту Эсенбога. Пассажир, прибывший из Киева в Анкару, сразу привлек внимание силовиков. На контроле он представил паспорт гражданина Узбекистана, однако документ оказался поддельным. Правоохранители осмотрели сумки мужчины и обнаружили в них множество поддельных удостоверений личности, паспортов, водительских прав разных стран.Также были найдены результаты ПЦР-теста на COVID-19, созданные с использованием поддельной идентификационной информации для использования в международных поездках. В багаже нарушитель вез качественные принтеры высокого разрешения.При досмотре полиция также нашла материалы, связанные с ИГ*: фото и видео действий террористов, проведенных казней, а также запрещенные издания.Подозреваемого доставили в антитеррористическое управление полиции Анкары. Он, по информации издания, уже признал связь с ИГ*. Мужчина заявил, что действовал от имени этой организации, пишут СМИ. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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узбекистан, турция, паспорт, сми
СМИ: в Турции схватили россиянина с фальшивым паспортом Узбекистана
10:33 30.12.2021 (обновлено: 10:35 30.12.2021)
Что нашли при досмотре у нарушителя и в чем он оказался замешан, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Турецкие правоохранители арестовали 24-летнего россиянина с поддельным паспортом Узбекистана, по которому тот пытался въехать в страну.
Молодого человека подозревают в связях с ИГ*, сообщает
местное издание Duvar.
Задержание произошло в аэропорту Эсенбога. Пассажир, прибывший из Киева в Анкару, сразу привлек внимание силовиков.
На контроле он представил паспорт гражданина Узбекистана, однако документ оказался поддельным.
По данным турецких властей, задержанный оказался гражданином России узбекского происхождения.
Правоохранители осмотрели сумки мужчины и обнаружили в них множество поддельных удостоверений личности, паспортов, водительских прав разных стран.
Также были найдены результаты ПЦР-теста на COVID-19, созданные с использованием поддельной идентификационной информации для использования в международных поездках.
В багаже нарушитель вез качественные принтеры высокого разрешения.
При досмотре полиция также нашла материалы, связанные с ИГ*: фото и видео действий террористов, проведенных казней, а также запрещенные издания.
Подозреваемого доставили в антитеррористическое управление полиции Анкары. Он, по информации издания, уже признал связь с ИГ*. Мужчина заявил, что действовал от имени этой организации, пишут СМИ.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран