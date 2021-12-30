https://uz.sputniknews.ru/20211230/v-goskomekologii-naznachen-novyy-rukovoditel-22029453.html
В Госкомэкологии назначен новый руководитель
В Госкомэкологии назначен новый руководитель
Его кандидатура была утверждена в рамках очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса.
2021-12-30T20:23+0500
2021-12-30T20:23+0500
2021-12-30T20:25+0500
общество
назначение
госкомэкологии
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Должность председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды занял Нарзулло Обломуродов, сообщает пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса. Его кандидатура была утверждена в рамках очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса.С апреля 2020 года Нарзулло Обломуродов занимал пост первого зампредседателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.В начале этого года он был избран председателем исполнительного комитета центрального совета Экологической партии Узбекистана.
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назначение, госкомэкологии
В Госкомэкологии назначен новый руководитель
20:23 30.12.2021 (обновлено: 20:25 30.12.2021)
Кандидатура Нарзулло Обломуродова была утверждена в рамках очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik.
Должность председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды занял Нарзулло Обломуродов, сообщает
пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса.
Его кандидатура была утверждена в рамках очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса.
С апреля 2020 года Нарзулло Обломуродов занимал пост первого зампредседателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.
В начале этого года он был избран председателем исполнительного комитета центрального совета Экологической партии Узбекистана.