https://uz.sputniknews.ru/20211230/v-goskomekologii-naznachen-novyy-rukovoditel-22029453.html

В Госкомэкологии назначен новый руководитель

В Госкомэкологии назначен новый руководитель

Его кандидатура была утверждена в рамках очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса.

2021-12-30T20:23+0500

2021-12-30T20:23+0500

2021-12-30T20:25+0500

общество

назначение

госкомэкологии

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Должность председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды занял Нарзулло Обломуродов, сообщает пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса. Его кандидатура была утверждена в рамках очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса.С апреля 2020 года Нарзулло Обломуродов занимал пост первого зампредседателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.В начале этого года он был избран председателем исполнительного комитета центрального совета Экологической партии Узбекистана.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

назначение, госкомэкологии