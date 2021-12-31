https://uz.sputniknews.ru/20211231/22023637.html

Как не отравиться в Новый год

Как не отравиться в Новый год

В Новый год столы традиционно ломятся от всевозможных вкусностей, часть из которых готовятся заранее. Поэтому пищевые отравления в праздники случаются нередко.

2021-12-31T07:00+0500

2021-12-31T07:00+0500

2021-12-31T07:00+0500

это интересно

отравление

новый год

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Чтобы избежать отравления, даже в новогоднюю ночь стоит соблюдать несложные правила. Какие - рассказывают наши коллеги из Sputnik Армения.Внимательно выбирайте продуктыПриобретать продукты для приготовления новогодних блюд необходимо в проверенных местах, стационарных магазинах, ни в коем случае не нужно покупать их с рук, когда вы не знаете ничего наверняка относительно их качества.При выборе продуктов следует обращать внимание на дату изготовления продукции, а также на соблюдение температурного режима при хранении в торговом зале.Будьте осторожны с жирным мясомСвинина запеченная, утка фаршированная, гусь в яблоках… Все сочное, хрустящее, жирное, и в этом кроется главная опасность: не каждый желудок способен выдержать такое изобилие жиров. А если учесть, что в Новый год едим мы больше обычного имеет смысл задуматься о замене жирного мяса на блюда из кролика или курицы.Учтите также, что с мясными блюдами лучше всего употреблять овощи. В отличие от картошки и злаков, они прекрасно усваиваются и не вызывают изжоги и тяжести.Поаккуратней с майонезомНаряду с традиционным "Оливье" на праздничном столе часто можно найти также крабовые, овощные, куриные и другие салаты, заправленные высококалорийным майонезом.Врачи рекомендуют есть такие салаты в начале застолья, либо заменить их на салаты с растительным маслом. Они объясняют это тем, что майонез достаточно быстро киснет, особенно в душном и жарком помещении, и им легко отравиться.Не храните блюда слишком долгоМассовые отравления в январские праздники часто происходят по причине того, что людям жалко выбрасывать оставшиеся с Нового года блюда, и они потребляют их на протяжении нескольких дней. Лучше для новогодней ночи приготовить столько еды, сколько можно реализовать за два-три дня.Кроме того, не стоит оставлять закуски, салаты и гарниры на столе, если в этом нет необходимости. После принятия пищи скоропортящиеся продукты непременно нужно поставить в холодильник.Помните об опасности алкоголяАлкогольное отравления – это, пожалуй, одно из наиболее частых и в то же время опасных последствий праздников.Для того, чтобы избежать этого, необходимо, в первую очередь, обращать внимание на качество напитков. Если что-то смущает, лучше не пить. Во-вторых, не смешивайте алкоголь, будьте поосторожнее с коктейлями, особенно с незнакомыми. Ну и, конечно, надо следить за количеством выпитого.Традиционное на Новый год шампанское кажется легким, однако специалисты предупреждают, что от него можно быстро опьянеть. Кроме того, шампанское часто вызывает головную боль. Его не стоит смешивать ни с каким другим спиртным напитком. Большая ошибка запивать алкоголь минералкой – лучше запить чистой водой, тогда площадь всасывания вредных веществ будет меньше.При появлении первых же признаков отравления алкоголем и его суррогатами необходимо срочно вызвать обратиться за медицинской помощью.Читайте также: Как морковь защищает организм в холода

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отравление, новый год