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Как морковь защищает организм в холода
Как морковь защищает организм в холода
Большинство полезных веществ в моркови содержатся в кожуре, а именно – в необработанных волокнах, отмечает врач-диетолог Ольга Кораблева.
2021-12-29T23:45+0500
2021-12-29T23:45+0500
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Польза моркови для организма неоспорима. Например, всем известно, что содержащийся в моркови витамин А укрепляет сетчатку, а потому данный овощ необходим для профилактики зрения.Однако, кроме этого, в моркови содержатся другие витамины – группы В, Е и С. Они дают организму способность противостоять простудам и вирусным инфекциям, рассказала РИА Новости врач-диетолог Ольга Кораблева.Впрочем, эти витамины сохраняются только в сырой моркови, поэтому в холодное время года лучше употреблять свежую морковь. Причем большинство полезных веществ в этом овоще заключается в кожуре, где много необработанных волокон. Эти волокна способствуют улучшению метаболизма.Морковь полезна и для людей, страдающих анемией. В этом случае рекомендуется пить морковный сок – он может справиться с повышенной утомляемостью, улучшить кровообращение.Однако морковь может быть и опасной для людей с проблемами печени. Дело в том, что больная печень плохо усваивает входящий в состав моркови каротин.Также вредна морковь и при энтерите – воспалении стенок тонкой кишки.Читайте также:
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продукты, диетолог

Как морковь защищает организм в холода

23:45 29.12.2021
© Pixabay/PexelsМорковь
Морковь - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Pixabay/Pexels
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Большинство полезных веществ в моркови содержатся в кожуре, а именно – в необработанных волокнах, отмечает врач-диетолог Ольга Кораблева.
Польза моркови для организма неоспорима. Например, всем известно, что содержащийся в моркови витамин А укрепляет сетчатку, а потому данный овощ необходим для профилактики зрения.
Однако, кроме этого, в моркови содержатся другие витамины – группы В, Е и С. Они дают организму способность противостоять простудам и вирусным инфекциям, рассказала РИА Новости врач-диетолог Ольга Кораблева.
Впрочем, эти витамины сохраняются только в сырой моркови, поэтому в холодное время года лучше употреблять свежую морковь. Причем большинство полезных веществ в этом овоще заключается в кожуре, где много необработанных волокон. Эти волокна способствуют улучшению метаболизма.
Морковь полезна и для людей, страдающих анемией. В этом случае рекомендуется пить морковный сок – он может справиться с повышенной утомляемостью, улучшить кровообращение.
Однако морковь может быть и опасной для людей с проблемами печени. Дело в том, что больная печень плохо усваивает входящий в состав моркови каротин.
"Кроме того, не рекомендую есть морковь тем, у кого есть язвенная болезнь желудка или кишечника", - отметила Ольга Кораблева.
Также вредна морковь и при энтерите – воспалении стенок тонкой кишки.
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