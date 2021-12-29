https://uz.sputniknews.ru/20211229/kak-morkov-zaschischaet-organizm-v-xoloda-22006499.html

Как морковь защищает организм в холода

Как морковь защищает организм в холода

Большинство полезных веществ в моркови содержатся в кожуре, а именно – в необработанных волокнах, отмечает врач-диетолог Ольга Кораблева.

2021-12-29T23:45+0500

2021-12-29T23:45+0500

2021-12-29T23:45+0500

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Польза моркови для организма неоспорима. Например, всем известно, что содержащийся в моркови витамин А укрепляет сетчатку, а потому данный овощ необходим для профилактики зрения.Однако, кроме этого, в моркови содержатся другие витамины – группы В, Е и С. Они дают организму способность противостоять простудам и вирусным инфекциям, рассказала РИА Новости врач-диетолог Ольга Кораблева.Впрочем, эти витамины сохраняются только в сырой моркови, поэтому в холодное время года лучше употреблять свежую морковь. Причем большинство полезных веществ в этом овоще заключается в кожуре, где много необработанных волокон. Эти волокна способствуют улучшению метаболизма.Морковь полезна и для людей, страдающих анемией. В этом случае рекомендуется пить морковный сок – он может справиться с повышенной утомляемостью, улучшить кровообращение.Однако морковь может быть и опасной для людей с проблемами печени. Дело в том, что больная печень плохо усваивает входящий в состав моркови каротин.Также вредна морковь и при энтерите – воспалении стенок тонкой кишки.Читайте также:

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