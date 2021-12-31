https://uz.sputniknews.ru/20211231/seledka-i-ananas-kakie-produkty-na-novogodnem-stole-ukrepyat-organizm--vrach-22025413.html

Селедка и ананас: какие продукты на новогоднем столе укрепят организм – врач

Селедка и ананас: какие продукты на новогоднем столе укрепят организм – врач

Не все блюда на праздничном застолье вредны для организма. Некоторые продукты, которые люди традиционно покупают к Новому Году, обладают противовоспалительным эффектом и обеспечивают ток крови, считает эндокринолог Екатерина Янг.

2021-12-31T08:00+0500

2021-12-31T08:00+0500

2021-12-31T08:00+0500

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Новогодние праздники – пора бесконечных торжественных обедов и ужинов. С одной стороны, многие праздничные блюда отличаются жирностью и калорийностью, с другой – ряд продуктов, традиционных для новогоднего стола, укрепляют здоровье.Об этом в своем Instagram сообщила врач-эндокринолог Екатерина Янг, составившая список самой полезной еды в праздники.Прежде всего, Янг выделила ананас. Дело в том, что в ананасе содержится фермент бромелайн – он улучшает пищеварение, а также обладает противовоспалительным эффектом.Также в Новый Год полезно умеренно есть мандарины, богатые клетчаткой, подчеркнула врач. Клетчаткой богата и свекла, которую обязательно используют для приготовления сельди под шубой. По словам Екатерины Янг, свекла позитивно влияет на сосуды.Не менее полезен и другой ингредиент "шубы" - сельдь, которая содержит кислоты Омега-3 и тоже подавляет воспалительные процессы. Полезными для иммунитета окажутся и петрушка с укропом – они стимулируют пищеварение, пишет Янг. Поэтому не стоит воспринимать зелень лишь как украшение блюд.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новый год, продукты, врач