https://uz.sputniknews.ru/20221230/seledka-i-ananas-kakie-produkty-na-novogodnem-stole-ukrepyat-organizm--vrach-22025413.html
Селедка и ананас: какие продукты на новогоднем столе укрепят организм – врач
Селедка и ананас: какие продукты на новогоднем столе укрепят организм – врач
Не все блюда на праздничном застолье вредны для организма. Некоторые продукты, которые люди традиционно покупают к Новому Году, обладают противовоспалительным эффектом и обеспечивают ток крови, считает эндокринолог Екатерина Янг.
2022-12-30T22:00+0500
2022-12-30T22:00+0500
2022-12-30T22:00+0500
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новый год
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врач
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Новогодние праздники – пора бесконечных торжественных обедов и ужинов. С одной стороны, многие праздничные блюда отличаются жирностью и калорийностью, с другой – ряд продуктов, традиционных для новогоднего стола, укрепляют здоровье.Об этом в своем Instagram сообщила врач-эндокринолог Екатерина Янг, составившая список самой полезной еды в праздники.Прежде всего, Янг выделила ананас. Дело в том, что в ананасе содержится фермент бромелайн – он улучшает пищеварение, а также обладает противовоспалительным эффектом.Также в Новый год полезно умеренно есть мандарины, богатые клетчаткой, подчеркнула врач. Клетчаткой богата и свекла, которую обязательно используют для приготовления сельди под шубой. По словам Екатерины Янг, свекла позитивно влияет на сосуды.Не менее полезен и другой ингредиент "шубы" — сельдь, которая содержит кислоты омега-3 и тоже подавляет воспалительные процессы. Полезными для иммунитета окажутся и петрушка с укропом – они стимулируют пищеварение, пишет Янг. Поэтому не стоит воспринимать зелень лишь как украшение блюд.
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MIA „Rosiya Segodnya“
селедка ананас иммунитет врач продукты польза пищеварение
селедка ананас иммунитет врач продукты польза пищеварение
Селедка и ананас: какие продукты на новогоднем столе укрепят организм – врач
Не все блюда на праздничном застолье вредны для организма. Некоторые продукты, которые люди традиционно покупают к Новому году, обладают противовоспалительным эффектом и обеспечивают ток крови, считает эндокринолог Екатерина Янг.
Новогодние праздники – пора бесконечных торжественных обедов и ужинов. С одной стороны, многие праздничные блюда отличаются жирностью и калорийностью, с другой – ряд продуктов, традиционных для новогоднего стола, укрепляют здоровье.
Об этом в своем Instagram
сообщила врач-эндокринолог Екатерина Янг, составившая список самой полезной еды в праздники.
Прежде всего, Янг выделила ананас. Дело в том, что в ананасе содержится фермент бромелайн – он улучшает пищеварение, а также обладает противовоспалительным эффектом.
Также в Новый год полезно умеренно есть мандарины, богатые клетчаткой, подчеркнула врач. Клетчаткой богата и свекла, которую обязательно используют для приготовления сельди под шубой. По словам Екатерины Янг, свекла позитивно влияет на сосуды.
"Свекла делает их более эластичными, обеспечивая хороший ток крови", — сказала врач.
Не менее полезен и другой ингредиент "шубы" — сельдь, которая содержит кислоты омега-3 и тоже подавляет воспалительные процессы. Полезными для иммунитета окажутся и петрушка с укропом – они стимулируют пищеварение, пишет Янг. Поэтому не стоит воспринимать зелень лишь как украшение блюд.