https://uz.sputniknews.ru/20220101/glavnaya-yolka-kazaxskogo-taraza-sgorela-v-pervye-20-minut-novogo-goda--video-22048306.html

Главная ёлка казахстанского Тараза сгорела сразу после Нового года — видео

Главная ёлка казахстанского Тараза сгорела сразу после Нового года — видео

Пока дерево тушили, оно свалилось набок. Казахстанцы принялись делать селфи и постить фото и видео в соцсети.

2022-01-01T15:30+0500

2022-01-01T15:30+0500

2022-01-01T15:56+0500

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елка

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Казахстане 2022-й начался с неожиданности. Так, в Таразе буквально спустя 20 минут после Нового года загорелась главная ёлка.Пламя вспыхнуло 1 января в 00.06. Казалось бы, праздник испорчен, но не тут-то было. Казахстанцы принялись делать фото и снимать ролики на фоне горящей новогодней красавицы, улыбаться и продолжать отмечать праздник.Instagram теперь полон "огненных" снимков и видео. Что стало причиной пожара — поджог или неисправность гирлянды, — пока не ясно. Когда пожарные начали тушить ёлку, она упала набок.К 00.20 по местному времени пожар потушили. В результате ЧП никто не пострадал.

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елка, новый год