https://uz.sputniknews.ru/20220101/glavnaya-yolka-kazaxskogo-taraza-sgorela-v-pervye-20-minut-novogo-goda--video-22048306.html
Главная ёлка казахстанского Тараза сгорела сразу после Нового года — видео
Главная ёлка казахстанского Тараза сгорела сразу после Нового года — видео
Пока дерево тушили, оно свалилось набок. Казахстанцы принялись делать селфи и постить фото и видео в соцсети.
2022-01-01T15:30+0500
2022-01-01T15:30+0500
2022-01-01T15:56+0500
в мире
елка
новый год
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Казахстане 2022-й начался с неожиданности. Так, в Таразе буквально спустя 20 минут после Нового года загорелась главная ёлка.Пламя вспыхнуло 1 января в 00.06. Казалось бы, праздник испорчен, но не тут-то было. Казахстанцы принялись делать фото и снимать ролики на фоне горящей новогодней красавицы, улыбаться и продолжать отмечать праздник.Instagram теперь полон "огненных" снимков и видео. Что стало причиной пожара — поджог или неисправность гирлянды, — пока не ясно. Когда пожарные начали тушить ёлку, она упала набок.К 00.20 по местному времени пожар потушили. В результате ЧП никто не пострадал.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
елка, новый год
Главная ёлка казахстанского Тараза сгорела сразу после Нового года — видео
15:30 01.01.2022 (обновлено: 15:56 01.01.2022)
Пока новогоднюю красавицу тушили, она упала набок. Что случилось и есть ли пострадавшие — в материале.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Казахстане 2022-й начался с неожиданности.
Так, в Таразе буквально спустя 20 минут после Нового года загорелась главная ёлка.
Пламя вспыхнуло 1 января в 00.06.
Казалось бы, праздник испорчен, но не тут-то было. Казахстанцы принялись делать фото и снимать ролики на фоне горящей новогодней красавицы, улыбаться и продолжать отмечать праздник.
Instagram теперь полон "огненных" снимков и видео.
Что стало причиной пожара — поджог или неисправность гирлянды, — пока не ясно. Когда пожарные начали тушить ёлку, она упала набок.
К 00.20 по местному времени пожар потушили.
В результате ЧП никто не пострадал.