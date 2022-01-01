https://uz.sputniknews.ru/20220101/saida-mirziyoeva-otsenila-skolkim-detyam-pomog-proekt-kungil-kuzi--video-22050705.html

Саида Мирзиёева оценила, скольким детям помог проект "Кунгил кузи" — видео

Саида Мирзиёева оценила, скольким детям помог проект "Кунгил кузи" — видео

Ролик, который Мирзиёева выложила в соцсетях, вызвал бурную реакцию пользователей.

2022-01-01T19:00+0500

2022-01-01T19:00+0500

2022-01-01T19:00+0500

общество

дети

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Зампредседателя Фонда поддержки и развития масс-медиа Саида Мирзиёева подвела промежуточные итоги работы благотворительного проекта "Кунгил кузи".Пользователи поддержали Мирзиёеву и пожелали ей дальнейших успехов в благотворительности. Напомним: проект "Кунгил кузи" был запущен в марте 2019 года.Он направлен на создание благоприятных условий для образования, интеллектуального и духовного развития слепых и слабовидящих детей, а также их дальнейшую адаптацию в жизни и обществе.Читайте также:Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции >>Более трех тысяч узбекских детей пройдут медобследование - Саида Мирзиёева >>

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дети, саида мирзиёева