https://uz.sputniknews.ru/20220101/saida-mirziyoeva-otsenila-skolkim-detyam-pomog-proekt-kungil-kuzi--video-22050705.html
Саида Мирзиёева оценила, скольким детям помог проект "Кунгил кузи" — видео
Саида Мирзиёева оценила, скольким детям помог проект "Кунгил кузи" — видео
Ролик, который Мирзиёева выложила в соцсетях, вызвал бурную реакцию пользователей.
2022-01-01T19:00+0500
2022-01-01T19:00+0500
2022-01-01T19:00+0500
общество
дети
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Зампредседателя Фонда поддержки и развития масс-медиа Саида Мирзиёева подвела промежуточные итоги работы благотворительного проекта "Кунгил кузи".Пользователи поддержали Мирзиёеву и пожелали ей дальнейших успехов в благотворительности. Напомним: проект "Кунгил кузи" был запущен в марте 2019 года.Он направлен на создание благоприятных условий для образования, интеллектуального и духовного развития слепых и слабовидящих детей, а также их дальнейшую адаптацию в жизни и обществе.Читайте также:Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции >>Более трех тысяч узбекских детей пройдут медобследование - Саида Мирзиёева >>
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дети, саида мирзиёева
Саида Мирзиёева оценила, скольким детям помог проект "Кунгил кузи" — видео
Ролик, который Мирзиёева выложила в соцсетях, вызвал бурную реакцию пользователей.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Зампредседателя Фонда поддержки и развития масс-медиа Саида Мирзиёева подвела промежуточные итоги работы благотворительного проекта "Кунгил кузи".
Пользователи поддержали Мирзиёеву и пожелали ей дальнейших успехов в благотворительности.
"Огромное спасибо людям, которые причастны к проекту "Кунгил кузи", — написал один из комментаторов.
Напомним: проект "Кунгил кузи" был запущен в марте 2019 года.
Он направлен на создание благоприятных условий для образования, интеллектуального и духовного развития слепых и слабовидящих детей, а также их дальнейшую адаптацию в жизни и обществе.