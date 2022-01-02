https://uz.sputniknews.ru/20220102/foto-gulnara-karimova-stala-babushkoy-22061894.html

Фото: Гульнара Каримова стала бабушкой

Фото: Гульнара Каримова стала бабушкой

Ее сын, Ислам Каримов-младший, опубликовал в своем Instagram фото малыша

2022-01-02T21:56+0500

2022-01-02T21:56+0500

2022-01-02T21:56+0500

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ислам каримов

гульнара каримова

внуки

бабушка

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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова стала бабушкой – фотографию ее маленького внука впервые опубликовал в своем профиле в Instagram ее сын Ислам Каримов-младший."Нам всё по зубам, жуём и улыбаемся", – гласит подпись пот фотографией ребенка, жующего книгу по международным отношениям на английском языке.Напомним, ранее суд Швейцарии вынес постановление о конфискации 293 миллионов долларов с замороженных активов компании, связанной с Гульнарой Каримовой за вымогательство, уклонение от уплаты налогов. Еще 70 миллионов могут вернуть компании, поскольку не было доказано, что они получены в результате преступной деятельности.

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ислам каримов, гульнара каримова, внуки, бабушка