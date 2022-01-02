https://uz.sputniknews.ru/20220102/foto-gulnara-karimova-stala-babushkoy-22061894.html
Фото: Гульнара Каримова стала бабушкой
Фото: Гульнара Каримова стала бабушкой
Ее сын, Ислам Каримов-младший, опубликовал в своем Instagram фото малыша
2022-01-02T21:56+0500
2022-01-02T21:56+0500
2022-01-02T21:56+0500
это интересно
ислам каримов
гульнара каримова
внуки
бабушка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22061864_0:0:612:344_1920x0_80_0_0_5dcb1f9a70fc955ab89c832d42b6a727.jpg
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова стала бабушкой – фотографию ее маленького внука впервые опубликовал в своем профиле в Instagram ее сын Ислам Каримов-младший."Нам всё по зубам, жуём и улыбаемся", – гласит подпись пот фотографией ребенка, жующего книгу по международным отношениям на английском языке.Напомним, ранее суд Швейцарии вынес постановление о конфискации 293 миллионов долларов с замороженных активов компании, связанной с Гульнарой Каримовой за вымогательство, уклонение от уплаты налогов. Еще 70 миллионов могут вернуть компании, поскольку не было доказано, что они получены в результате преступной деятельности.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22061864_0:0:612:460_1920x0_80_0_0_9d847c1920304347421aa20440c76b06.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ислам каримов, гульнара каримова, внуки, бабушка
Фото: Гульнара Каримова стала бабушкой
Ее сын, Ислам Каримов-младший, опубликовал в своем Instagram фотографию малыша.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik.
Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова стала бабушкой – фотографию ее маленького внука впервые опубликовал в своем профиле в Instagram
ее сын Ислам Каримов-младший.
"Нам всё по зубам, жуём и улыбаемся", – гласит подпись пот фотографией ребенка, жующего книгу по международным отношениям на английском языке.
Напомним, ранее суд Швейцарии вынес постановление о конфискации 293 миллионов долларов с замороженных активов компании, связанной с Гульнарой Каримовой за вымогательство, уклонение от уплаты налогов. Еще 70 миллионов могут вернуть компании, поскольку не было доказано, что они получены в результате преступной деятельности.