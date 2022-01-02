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Фото: Гульнара Каримова стала бабушкой
Фото: Гульнара Каримова стала бабушкой
Ее сын, Ислам Каримов-младший, опубликовал в своем Instagram фото малыша
2022-01-02T21:56+0500
2022-01-02T21:56+0500
это интересно
ислам каримов
гульнара каримова
внуки
бабушка
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова стала бабушкой – фотографию ее маленького внука впервые опубликовал в своем профиле в Instagram ее сын Ислам Каримов-младший."Нам всё по зубам, жуём и улыбаемся", – гласит подпись пот фотографией ребенка, жующего книгу по международным отношениям на английском языке.Напомним, ранее суд Швейцарии вынес постановление о конфискации 293 миллионов долларов с замороженных активов компании, связанной с Гульнарой Каримовой за вымогательство, уклонение от уплаты налогов. Еще 70 миллионов могут вернуть компании, поскольку не было доказано, что они получены в результате преступной деятельности.
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ислам каримов, гульнара каримова, внуки, бабушка

Фото: Гульнара Каримова стала бабушкой

21:56 02.01.2022
© Instagram / i.kar7Гульнара Каримова с сыном Исламом Каримовым
Гульнара Каримова с сыном Исламом Каримовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2022
© Instagram / i.kar7
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Ее сын, Ислам Каримов-младший, опубликовал в своем Instagram фотографию малыша.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова стала бабушкой – фотографию ее маленького внука впервые опубликовал в своем профиле в Instagram ее сын Ислам Каримов-младший.
"Нам всё по зубам, жуём и улыбаемся", – гласит подпись пот фотографией ребенка, жующего книгу по международным отношениям на английском языке.
Напомним, ранее суд Швейцарии вынес постановление о конфискации 293 миллионов долларов с замороженных активов компании, связанной с Гульнарой Каримовой за вымогательство, уклонение от уплаты налогов. Еще 70 миллионов могут вернуть компании, поскольку не было доказано, что они получены в результате преступной деятельности.
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