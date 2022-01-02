https://uz.sputniknews.ru/20220102/kak-na-rodine-vstrechali-samogo-molodogo-chempiona-mira-po-shaxmatam-22057832.html
Как на родине встречали самого молодого чемпиона мира по шахматам - фото
Как на родине встречали самого молодого чемпиона мира по шахматам - фото
Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов и другие члены сборной страны вернулись с чемпионата мира по шахматам.
2022-01-02T17:01+0500
2022-01-02T17:01+0500
2022-01-02T17:40+0500
спорт
узбекистан
шахматы
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Сборная Узбекистана вернулась из Польши, где с 26 по 30 декабря проходил чемпионат мира по шахматам по рапиду и блицу.Как мы сообщали ранее, 17-летний спортсмен Нодир Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории, обыграв на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего.В аэропорту Ташкента молодого чемпиона встречали близкие, а также журналисты и болельщики. Общаясь с представителями СМИ, Нодирбек отметил, что в будущем мечтает стать гроссмейстером в классическом направлении.Самого юного чемпиона уже поздравил президент Шавкат Мирзиёев. Спортсмену будет присуждена государственная премия "Мард ўғлон" (узб. "храбрый сын Родины"). Глава государства также наградил спортсмена двухкомнатной квартирой в Ташкенте.В 2017 году будущий чемпион давал интервью Sputnik Узбекистан, в котором пообещал через 5 лет войти в список самых сильных шахматистов мира. У него это получилось.
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узбекистан, шахматы
Как на родине встречали самого молодого чемпиона мира по шахматам - фото
17:01 02.01.2022 (обновлено: 17:40 02.01.2022)
Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов и другие члены сборной страны вернулись с чемпионата мира по шахматам.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Сборная Узбекистана вернулась из Польши, где с 26 по 30 декабря проходил чемпионат мира по шахматам по рапиду и блицу.
Как мы сообщали ранее, 17-летний спортсмен Нодир Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории, обыграв на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего.
В аэропорту Ташкента молодого чемпиона встречали близкие, а также журналисты и болельщики. Общаясь с представителями СМИ, Нодирбек отметил, что в будущем мечтает стать гроссмейстером в классическом направлении.
Самого юного чемпиона уже поздравил президент Шавкат Мирзиёев. Спортсмену будет присуждена государственная премия "Мард ўғлон" (узб. "храбрый сын Родины"). Глава государства также наградил спортсмена двухкомнатной квартирой в Ташкенте.
В 2017 году будущий чемпион давал интервью Sputnik Узбекистан
, в котором пообещал через 5 лет войти в список самых сильных шахматистов мира. У него это получилось.