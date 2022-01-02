https://uz.sputniknews.ru/20220102/lyubimyy-chay-dambldora-i-pirog-missis-uizli--retsepty-iz-garri-pottera-dlya-novogo-goda-22061298.html

Любимый чай Дамблдора и пирог миссис Уизли – рецепты из Гарри Поттера для Нового Года

Любимый чай Дамблдора и пирог миссис Уизли – рецепты из Гарри Поттера для Нового Года

В 2022 году мир празднует юбилей – 20-летие франшизы о Гарри Поттере. В честь этой даты делимся рецептами любимых блюд Мальчика, Который Выжил, а также его друзей.

2022-01-02T23:00+0500

2022-01-02T23:00+0500

2022-01-02T23:00+0500

это интересно

чай

рецепт

пирог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22061210_0:0:1701:956_1920x0_80_0_0_0ed22a847c3a6c6eb66d033ccc28479f.jpg

За двадцать лет выросло несколько поколений людей, которые читали книги, смотрели фильмы о Гарри Поттере и, конечно, запомнили не только характер и поступки главных героев, но и их привычки.Во многом здесь нужно сказать спасибо литературному таланту Джоан Роулинг – описание торжественных ужинов в Хогвартсе и походы в Хогсмид помнит каждый поттероман. Постарались и создатели фильмов – пейзажи вселенной Гарри Поттера получились невероятно красочными.Если вы собираетесь в один из дней новогодних каникул посмотреть документальный фильм "Возвращение в Хогвартс", то советуем вам подготовиться к просмотру – например, придать ему еще больше атмосферы ностальгии и волшебства, приготовив один из знаменитых рецептов миссис Уизли или Дамблдора.Чай ДамблдораРецепт любимого чая Дамблдора, который готовит домашний эльф Добби, опубликовал Esquire. Ингредиенты:Приготовление:Постелите лист пергамента на противень. На пергаменте выложите мяту, вербену, орегано и смесь цветов.Поставьте смесь на три часа в духовку, разогретую до 60 градусов. Проверьте состояние трав – все грубые ветви и стебли выбросьте.Оставшиеся цветы измельчите в ступке. Всыпьте смесь в миску, добавьте туда же солодку, ваниль и чай, перемешайте.Для заваривания чая нужно 4-5 чайных ложек получившейся смеси.Любимый пирог миссис УизлиИнгредиенты:Приготовление:Разогрейте духовку до 260 градусов.Влейте в большую миску сгущенное молоко. добавьте яичные желтки и лимонный сок, тщательно перемешайте.На дно формы для выпечки выложите крекеры, залейте их тестомЗалейте крекеры тестом. Корж готов!Отдельно взбейте яичные белки: смешайте их с сахаром и взбивайте, пока масса не прилипнет ко дну миски.Получившейся смесью смажьте корж.Выпекайте пирог в духовке, пока он не приобретет золотистый оттенок.Читайте также: Новогодний рецепт вкусного ананасового пирога

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

чай, рецепт, пирог