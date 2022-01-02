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https://uz.sputniknews.ru/20220102/lyubimyy-chay-dambldora-i-pirog-missis-uizli--retsepty-iz-garri-pottera-dlya-novogo-goda-22061298.html
Любимый чай Дамблдора и пирог миссис Уизли – рецепты из Гарри Поттера для Нового Года
Любимый чай Дамблдора и пирог миссис Уизли – рецепты из Гарри Поттера для Нового Года
В 2022 году мир празднует юбилей – 20-летие франшизы о Гарри Поттере. В честь этой даты делимся рецептами любимых блюд Мальчика, Который Выжил, а также его друзей.
2022-01-02T23:00+0500
2022-01-02T23:00+0500
это интересно
чай
рецепт
пирог
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За двадцать лет выросло несколько поколений людей, которые читали книги, смотрели фильмы о Гарри Поттере и, конечно, запомнили не только характер и поступки главных героев, но и их привычки.Во многом здесь нужно сказать спасибо литературному таланту Джоан Роулинг – описание торжественных ужинов в Хогвартсе и походы в Хогсмид помнит каждый поттероман. Постарались и создатели фильмов – пейзажи вселенной Гарри Поттера получились невероятно красочными.Если вы собираетесь в один из дней новогодних каникул посмотреть документальный фильм "Возвращение в Хогвартс", то советуем вам подготовиться к просмотру – например, придать ему еще больше атмосферы ностальгии и волшебства, приготовив один из знаменитых рецептов миссис Уизли или Дамблдора.Чай ДамблдораРецепт любимого чая Дамблдора, который готовит домашний эльф Добби, опубликовал Esquire. Ингредиенты:Приготовление:Постелите лист пергамента на противень. На пергаменте выложите мяту, вербену, орегано и смесь цветов.Поставьте смесь на три часа в духовку, разогретую до 60 градусов. Проверьте состояние трав – все грубые ветви и стебли выбросьте.Оставшиеся цветы измельчите в ступке. Всыпьте смесь в миску, добавьте туда же солодку, ваниль и чай, перемешайте.Для заваривания чая нужно 4-5 чайных ложек получившейся смеси.Любимый пирог миссис УизлиИнгредиенты:Приготовление:Разогрейте духовку до 260 градусов.Влейте в большую миску сгущенное молоко. добавьте яичные желтки и лимонный сок, тщательно перемешайте.На дно формы для выпечки выложите крекеры, залейте их тестомЗалейте крекеры тестом. Корж готов!Отдельно взбейте яичные белки: смешайте их с сахаром и взбивайте, пока масса не прилипнет ко дну миски.Получившейся смесью смажьте корж.Выпекайте пирог в духовке, пока он не приобретет золотистый оттенок.Читайте также: Новогодний рецепт вкусного ананасового пирога
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чай, рецепт, пирог

Любимый чай Дамблдора и пирог миссис Уизли – рецепты из Гарри Поттера для Нового Года

23:00 02.01.2022
© Каро Премьер / Перейти в фотобанкКадры из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Кадры из фильма Гарри Поттер и Принц-полукровка - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2022
© Каро Премьер
/
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В 2022 году мир празднует юбилей – 20-летие франшизы о Гарри Поттере. В честь этой даты делимся рецептами любимых блюд Мальчика, Который Выжил, а также его друзей.
За двадцать лет выросло несколько поколений людей, которые читали книги, смотрели фильмы о Гарри Поттере и, конечно, запомнили не только характер и поступки главных героев, но и их привычки.
Во многом здесь нужно сказать спасибо литературному таланту Джоан Роулинг – описание торжественных ужинов в Хогвартсе и походы в Хогсмид помнит каждый поттероман. Постарались и создатели фильмов – пейзажи вселенной Гарри Поттера получились невероятно красочными.
Если вы собираетесь в один из дней новогодних каникул посмотреть документальный фильм "Возвращение в Хогвартс", то советуем вам подготовиться к просмотру – например, придать ему еще больше атмосферы ностальгии и волшебства, приготовив один из знаменитых рецептов миссис Уизли или Дамблдора.

Чай Дамблдора

Рецепт любимого чая Дамблдора, который готовит домашний эльф Добби, опубликовал Esquire.
Ингредиенты:
20 г свежей перечной мяты
10 г лимонной вербены
10 г орегано
10 г цветочной смеси (обязательно включите туда бузину, ведь вы помните, сколько волшебства таила в себе Бузинная палочка)
Столовая ложка тертого корня солодки
1 мелко нарезанный стручок ванили
100 г черного чая
Мед
Приготовление:
Постелите лист пергамента на противень. На пергаменте выложите мяту, вербену, орегано и смесь цветов.
Поставьте смесь на три часа в духовку, разогретую до 60 градусов. Проверьте состояние трав – все грубые ветви и стебли выбросьте.
Оставшиеся цветы измельчите в ступке. Всыпьте смесь в миску, добавьте туда же солодку, ваниль и чай, перемешайте.
Для заваривания чая нужно 4-5 чайных ложек получившейся смеси.

Любимый пирог миссис Уизли

Ингредиенты:
6 ложек сахара
3 яичных желтка
Пачка крекера
Банка сгущенного молока
Половина стакана свежевыжатого лимонного сока
Приготовление:
Разогрейте духовку до 260 градусов.
Влейте в большую миску сгущенное молоко. добавьте яичные желтки и лимонный сок, тщательно перемешайте.
На дно формы для выпечки выложите крекеры, залейте их тестом
Залейте крекеры тестом. Корж готов!
Отдельно взбейте яичные белки: смешайте их с сахаром и взбивайте, пока масса не прилипнет ко дну миски.
Получившейся смесью смажьте корж.
Выпекайте пирог в духовке, пока он не приобретет золотистый оттенок.
Читайте также: Новогодний рецепт вкусного ананасового пирога
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