https://uz.sputniknews.ru/20220102/video-novogodniy-retsept-vkusnogo-ananasovogo-piroga-22028734.html
Видео: новогодний рецепт вкусного ананасового пирога
Видео: новогодний рецепт вкусного ананасового пирога
Яркий, легкий и вкусный новогодний рецепт ананасового пирога, который понравится даже самым капризным гостям.
2022-01-02T08:00+0500
2022-01-02T08:00+0500
2022-01-02T08:00+0500
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рецепт
пирог
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Нарядный, душистый и вкусный — идеальный пирог для праздничного стола.Новогодний рецепт ананасового пирога: ингредиентыНовогодний рецепт ананасового пирога: приготовлениеОчистите ананас, разрежьте на колечки (можно взять консервированные). Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте коричневым сахаром, сверху выложите колечки ананасов. В центр колечек вложите коктейльную вишенку (можно заменить замороженной или свежей ягодой).Смешайте в чашке сухие ингредиенты: пшеничную и миндальную муку, разрыхлитель, соль. В отдельной ёмкости смешайте сметану, яйца, цедру и сок лимона и половины апельсина, сахар. Затем вмешайте растопленное сливочное масло и всыпьте сухие ингредиенты.Ананасовые колечки присыпьте сахаром, выложите и распределите тесто в форме. Запекайте 40-45 минут при температуре 185 градусов.Готовый пирог немного остудите, затем переверните на блюдо.Читайте также другие новогодние рецепты:Новогодние сладости: медовое печенье >>Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты >>Как приготовить легкий и полезный оливье >>
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рецепт, пирог
Видео: новогодний рецепт вкусного ананасового пирога
Яркий, легкий и вкусный новогодний рецепт ананасового пирога, который понравится даже самым капризным гостям.
Нарядный, душистый и вкусный — идеальный пирог для праздничного стола.
Новогодний рецепт ананасового пирога: ингредиенты
цедра 1 апельсина + 1 лимона;
сок 1 лимона + 1/2 апельсина (75 мл вместе);
1 ч. л. ванильного экстракта;
55 г растопленного сливочного масла + 35 г для смазывания формы;
50 г коричневого/золотого сахара для присыпания формы;
несколько коктейльных вишен и листья мяты.
Новогодний рецепт ананасового пирога: приготовление
Очистите ананас, разрежьте на колечки (можно взять консервированные).
Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте коричневым сахаром, сверху выложите колечки ананасов. В центр колечек вложите коктейльную вишенку (можно заменить замороженной или свежей ягодой).
Смешайте в чашке сухие ингредиенты: пшеничную и миндальную муку, разрыхлитель, соль. В отдельной ёмкости смешайте сметану, яйца, цедру и сок лимона и половины апельсина, сахар. Затем вмешайте растопленное сливочное масло и всыпьте сухие ингредиенты.
Ананасовые колечки присыпьте сахаром, выложите и распределите тесто в форме. Запекайте 40-45 минут при температуре 185 градусов.
Готовый пирог немного остудите, затем переверните на блюдо.
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