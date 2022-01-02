https://uz.sputniknews.ru/20220102/video-novogodniy-retsept-vkusnogo-ananasovogo-piroga-22028734.html

Видео: новогодний рецепт вкусного ананасового пирога

Видео: новогодний рецепт вкусного ананасового пирога

Яркий, легкий и вкусный новогодний рецепт ананасового пирога, который понравится даже самым капризным гостям.

2022-01-02T08:00+0500

2022-01-02T08:00+0500

2022-01-02T08:00+0500

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рецепт

пирог

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Нарядный, душистый и вкусный — идеальный пирог для праздничного стола.Новогодний рецепт ананасового пирога: ингредиентыНовогодний рецепт ананасового пирога: приготовлениеОчистите ананас, разрежьте на колечки (можно взять консервированные). Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте коричневым сахаром, сверху выложите колечки ананасов. В центр колечек вложите коктейльную вишенку (можно заменить замороженной или свежей ягодой).Смешайте в чашке сухие ингредиенты: пшеничную и миндальную муку, разрыхлитель, соль. В отдельной ёмкости смешайте сметану, яйца, цедру и сок лимона и половины апельсина, сахар. Затем вмешайте растопленное сливочное масло и всыпьте сухие ингредиенты.Ананасовые колечки присыпьте сахаром, выложите и распределите тесто в форме. Запекайте 40-45 минут при температуре 185 градусов.Готовый пирог немного остудите, затем переверните на блюдо.Читайте также другие новогодние рецепты:Новогодние сладости: медовое печенье >>Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты >>Как приготовить легкий и полезный оливье >>

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рецепт, пирог