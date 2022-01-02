https://uz.sputniknews.ru/20220102/ukrainskaya-armiya-styagivaet-voyska-k-shkole-v-donbasse---lnr-22059219.html

Украинская армия стягивает войска к школе в Донбассе - ЛНР

Украинская армия стягивает войска к школе в Донбассе - ЛНР

Украинская армия укрепляет огневые позиции у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель ЛНР.

2022-01-02T18:12+0500

2022-01-02T18:12+0500

2022-01-02T18:12+0500

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ТАШКЕНТ, 2 янв - Spputnik. Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.По словам Филипоненко, около здания находится много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, "наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями".В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиций и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.

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украина, армия, донбасс, лнр