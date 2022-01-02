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Украинская армия стягивает войска к школе в Донбассе - ЛНР
Украинская армия стягивает войска к школе в Донбассе - ЛНР
Украинская армия укрепляет огневые позиции у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель ЛНР.
2022-01-02T18:12+0500
2022-01-02T18:12+0500
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ТАШКЕНТ, 2 янв - Spputnik. Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.По словам Филипоненко, около здания находится много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, "наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями".В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиций и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.
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украина, армия, донбасс, лнр

Украинская армия стягивает войска к школе в Донбассе - ЛНР

18:12 02.01.2022
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОполченец Донецкой народной республики (ДНР) на блок-посту в поселке Енакиево в Донецкой области.
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) на блок-посту в поселке Енакиево в Донецкой области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Украинская армия укрепляет огневые позиции у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель ЛНР.
ТАШКЕНТ, 2 янв - Spputnik. Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", — рассказал он.
По словам Филипоненко, около здания находится много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, "наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями".
"Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права", — заключил Филипоненко.
В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиций и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.
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