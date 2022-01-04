Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220104/foto-samye-vydayuschiesya-lyudi-2021-goda-22056335.html
Фото: самые выдающиеся люди 2021 года
Фото: самые выдающиеся люди 2021 года
Ушедший год запомнился множеством достижений в разных сферах. Ученые, спортсмены, политики - люди, особо отличившиеся в 2021 году, в фотоподборке Sputnik.
2022-01-04T22:00+0500
2022-01-04T22:00+0500
фото
человек года
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22056341_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_2ec26b1328c2d972683b9323be0ccaaa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22056341_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_81e7c691e69bfb399b2960a4d2e5cdec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, человек года, мультимедиа

Фото: самые выдающиеся люди 2021 года

22:00 04.01.2022
Подписаться на
Ушедший год запомнился множеством достижений в разных сферах. Ученые, спортсмены, политики - люди, особо отличившиеся в 2021 году, в фотоподборке Sputnik.
© AFP / Theo Wargo / Getty Images for TIME

Илон Маск с сыном по имени XÆ A-12 во время вручения премии "Человек года" от журнала "Time". Журнал назвал мультимиллионера Человеком года-2021.

Илон Маск с сыном по имени XÆ A-12 во время вручения премии &quot;Человек года&quot; от журнала &quot;Time&quot;. Журнал назвал мультимиллионера Человеком года-2021. - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP / Theo Wargo / Getty Images for TIME

Илон Маск с сыном по имени XÆ A-12 во время вручения премии "Человек года" от журнала "Time". Журнал назвал мультимиллионера Человеком года-2021.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Автор и филантроп Маккензи Скотт сделала рекордное пожертвование университету Вирджинии в размере 30 млн долларов в 2020 году.

Автор и филантроп Маккензи Скотт сделала рекордное пожертвование университету Вирджинии в размере 30 млн долларов в 2020 году. - Sputnik Узбекистан
2/15
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Автор и филантроп Маккензи Скотт сделала рекордное пожертвование университету Вирджинии в размере 30 млн долларов в 2020 году.

© REUTERS / Mike Blake

Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2021 года Девид Джулиус и Ардем Патапутян.

Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2021 года Девид Джулиус и Ардем Патапутян. - Sputnik Узбекистан
3/15
© REUTERS / Mike Blake

Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2021 года Девид Джулиус и Ардем Патапутян.

© AFP / Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy

Певица Бейонсе получила премию Grammy за лучшее R&B представление.

Певица Бейонсе получила премию Grammy за лучшее R&amp;B представление. - Sputnik Узбекистан
4/15
© AFP / Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy

Певица Бейонсе получила премию Grammy за лучшее R&B представление.

© AP Photo / Christophe Ena

Игрок ПСЖ Лионель Месси получил премию "Золотой мяч" в седьмой раз.

Игрок ПСЖ Лионель Месси получил премию &quot;Золотой мяч&quot; в седьмой раз. - Sputnik Узбекистан
5/15
© AP Photo / Christophe Ena

Игрок ПСЖ Лионель Месси получил премию "Золотой мяч" в седьмой раз.

© AP Photo / Chris Pizzello

Режиссер Хлоя Чжао получила "Оскар" за фильм "Земля кочевников".

Режиссер Хлоя Чжао получила &quot;Оскар&quot; за фильм &quot;Земля кочевников&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/15
© AP Photo / Chris Pizzello

Режиссер Хлоя Чжао получила "Оскар" за фильм "Земля кочевников".

© REUTERS / Andrew Matthews/Pool

Британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмильтон посвящен в рыцари британским кронпринцем Чарльзом 15 декабря 2021 года.

Британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмильтон посвящен в рыцари британским кронпринцем Чарльзом 15 декабря 2021 года. - Sputnik Узбекистан
7/15
© REUTERS / Andrew Matthews/Pool

Британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмильтон посвящен в рыцари британским кронпринцем Чарльзом 15 декабря 2021 года.

© REUTERS / Ronen Zvulun

Индийская модель Харназ Сандху завоевала титул Мисс Вселенная.

Индийская модель Харназ Сандху завоевала титул Мисс Вселенная. - Sputnik Узбекистан
8/15
© REUTERS / Ronen Zvulun

Индийская модель Харназ Сандху завоевала титул Мисс Вселенная.

© AFP / Joel Saget

Глава транснациональной корпорации LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) - мирового производителя предметов роскоши, Бернар Арно.

Глава транснациональной корпорации LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) - мирового производителя предметов роскоши, Бернар Арно. - Sputnik Узбекистан
9/15
© AFP / Joel Saget

Глава транснациональной корпорации LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) - мирового производителя предметов роскоши, Бернар Арно.

© AFP / Fabrice Coffrini

Иньяцио Кассис, избранный на пост президента Швейцарии.

Иньяцио Кассис, избранный на пост президента Швейцарии. - Sputnik Узбекистан
10/15
© AFP / Fabrice Coffrini

Иньяцио Кассис, избранный на пост президента Швейцарии.

© AFP / Valery Hache

Победитель премии Best Chef Awards, испанский повар Дэвид Муньос.

Победитель премии Best Chef Awards, испанский повар Дэвид Муньос. - Sputnik Узбекистан
11/15
© AFP / Valery Hache

Победитель премии Best Chef Awards, испанский повар Дэвид Муньос.

© Foto : Guinness World Records

Самый старый человек на земле - японская долгожительница Канэ Танака.

Самый старый человек на земле - японская долгожительница Канэ Танака. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Foto : Guinness World Records

Самый старый человек на земле - японская долгожительница Канэ Танака.

© REUTERS / Ueslei Marcelino

Читатели журнала Time назвали президента Бразилии Жаира Болсонару человеком года.

Читатели журнала Time назвали президента Бразилии Жаира Болсонару человеком года. - Sputnik Узбекистан
13/15
© REUTERS / Ueslei Marcelino

Читатели журнала Time назвали президента Бразилии Жаира Болсонару человеком года.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Вице-президент США Камила Харрис стала "Человеком года" в 2020 году.

Вице-президент США Камила Харрис стала &quot;Человеком года&quot; в 2020 году. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Вице-президент США Камила Харрис стала "Человеком года" в 2020 году.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky  / Перейти в фотобанк

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выиграл выборы и стал новым главой немецкого правительства.

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выиграл выборы и стал новым главой немецкого правительства. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выиграл выборы и стал новым главой немецкого правительства.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00Повезёт в любви: самый точный гороскоп для всех знаков зодиака — 2022
22:00Фото: самые выдающиеся люди 2021 года
21:00Как стать программистом: главное о профессии и зарплатах — видео
19:30Гуляй, Москва! Как жители и гости столицы проводят праздники — видео
18:00СМИ: талибы хотят вернуть афганские вертолеты из Узбекистана — видео
17:30Когда Россия похоронит Ленина
17:00Сколько узбекистанцев отправятся работать за границу к 2026 году
16:35Россия помогла энергетике Узбекистана выйти на новый уровень
14:30НАТО готовится сделать из Финляндии новую Украину
14:00Власти определили судьбу Афганистана в 2022 году
13:30Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России
13:00Митинги из-за газа и реакция Токаева: главное о событиях в Казахстане — видео
12:30Внучка Ислама Каримова опубликовала редкое семейное фото
12:00Электромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео
11:30Узбекистан попал в топ-10 лучших мест для туризма в 2022 году
11:00Пользователь Reddit воссоздал площадь Самарканда в игре Майнкрафт — видео
10:30Сколько "ковидных" прорывов Узбекистан совершил за последний месяц
08:00Лео Бокерия рассказал, как быстро восстановиться после коронавируса
07:00Какие продукты защищают организм от простуд зимой
ВчераГороскоп на 2022 год: что ждет Стрельца – самый подробный прогноз