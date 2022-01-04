Фото: самые выдающиеся люди 2021 года

Илон Маск с сыном по имени XÆ A-12 во время вручения премии "Человек года" от журнала "Time". Журнал назвал мультимиллионера Человеком года-2021.
Илон Маск с сыном по имени XÆ A-12 во время вручения премии "Человек года" от журнала "Time". Журнал назвал мультимиллионера Человеком года-2021.
Автор и филантроп Маккензи Скотт сделала рекордное пожертвование университету Вирджинии в размере 30 млн долларов в 2020 году.
Автор и филантроп Маккензи Скотт сделала рекордное пожертвование университету Вирджинии в размере 30 млн долларов в 2020 году.
Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2021 года Девид Джулиус и Ардем Патапутян.
Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2021 года Девид Джулиус и Ардем Патапутян.
Певица Бейонсе получила премию Grammy за лучшее R&B представление.
Певица Бейонсе получила премию Grammy за лучшее R&B представление.
Игрок ПСЖ Лионель Месси получил премию "Золотой мяч" в седьмой раз.
Игрок ПСЖ Лионель Месси получил премию "Золотой мяч" в седьмой раз.
Режиссер Хлоя Чжао получила "Оскар" за фильм "Земля кочевников".
Режиссер Хлоя Чжао получила "Оскар" за фильм "Земля кочевников".
Британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмильтон посвящен в рыцари британским кронпринцем Чарльзом 15 декабря 2021 года.
Британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмильтон посвящен в рыцари британским кронпринцем Чарльзом 15 декабря 2021 года.
Индийская модель Харназ Сандху завоевала титул Мисс Вселенная.
Глава транснациональной корпорации LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) - мирового производителя предметов роскоши, Бернар Арно.
Глава транснациональной корпорации LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) - мирового производителя предметов роскоши, Бернар Арно.
Иньяцио Кассис, избранный на пост президента Швейцарии.
Иньяцио Кассис, избранный на пост президента Швейцарии.
Победитель премии Best Chef Awards, испанский повар Дэвид Муньос.
Победитель премии Best Chef Awards, испанский повар Дэвид Муньос.
Самый старый человек на земле - японская долгожительница Канэ Танака.
Самый старый человек на земле - японская долгожительница Канэ Танака.
Читатели журнала Time назвали президента Бразилии Жаира Болсонару человеком года.
Читатели журнала Time назвали президента Бразилии Жаира Болсонару человеком года.
Вице-президент США Камила Харрис стала "Человеком года" в 2020 году.
Вице-президент США Камила Харрис стала "Человеком года" в 2020 году.
Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выиграл выборы и стал новым главой немецкого правительства.
Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выиграл выборы и стал новым главой немецкого правительства.