https://uz.sputniknews.ru/20220104/polzovatel-reddit-vossozdal-ploschad-samarkanda-v-igre-maynkraft--video-22068667.html

Пользователь Reddit воссоздал площадь Самарканда в игре Майнкрафт — видео

Пользователь Reddit воссоздал площадь Самарканда в игре Майнкрафт — видео

Пользователь собрал в игре медресе Тилля-Кари — это "визитная карточка" одного из самых древних городов Узбекистана.

2022-01-04T11:00+0500

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общество

самарканд

игра

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. На популярном сайте Reddit один из пользователей решил воссоздать площадь Регистан, расположенную в центре Самарканда.Культурный объект он смоделировал в игре Майнкрафт.Как заявил энтузиаст, высота зданий соответствует реальным масштабам, а для сборки он использовал World Edit (редактор мира Майнкрафт).В комментариях пользователи отметили невероятный талант геймера и признались, что им после этого видео захотелось больше узнать об истории Регистана и Узбекистана в целом.Публикация уже набрала более 22 тысяч лайков, что для платформы Reddit — очень внушительно.Майнкрафт — популярная компьютерная игра, в которой можно добывать природные ресурсы, строить из них свои миры и защищать от монстров.Читайте также:В компьютерной игре Call of Duty впервые появилась карта Узбекистана — видео >>Мечта геймеров: во Львове открыли супермаркет в стиле игры GTA — видео >>

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самарканд, игра