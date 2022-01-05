https://uz.sputniknews.ru/20220105/22022138.html
Фото: белые медведи захватили чукотскую метеостанцию
Фото: белые медведи захватили чукотскую метеостанцию
У заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море появились новые обитатели - белые медведи. Как арктические хищники обустроились в человеческих жилищах жилье - В фотоподборке Sputnik.
2022-01-05T22:00+0500
2022-01-05T22:00+0500
2022-01-05T22:00+0500
фото
мультимедиа
медведь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1e/22022144_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_bc8b71dd4c81fb8d52c8efd333ec2e54.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1e/22022144_101:0:1877:1332_1920x0_80_0_0_d00afd0da3eb28c63e48911eb209b5aa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа , медведь
Фото: белые медведи захватили чукотскую метеостанцию
У заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море появились новые обитатели - белые медведи. Как арктические хищники обустроились в человеческих жилищах жилье - В фотоподборке Sputnik.
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белые медведи в Чукотском море.
Белые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.