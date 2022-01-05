Фото: белые медведи захватили чукотскую метеостанцию

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У заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море появились новые обитатели - белые медведи. Как арктические хищники обустроились в человеческих жилищах жилье - В фотоподборке Sputnik.