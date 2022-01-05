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Фото: белые медведи захватили чукотскую метеостанцию
Фото: белые медведи захватили чукотскую метеостанцию
У заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море появились новые обитатели - белые медведи. Как арктические хищники обустроились в человеческих жилищах жилье - В фотоподборке Sputnik.
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фото, мультимедиа , медведь

Фото: белые медведи захватили чукотскую метеостанцию

22:00 05.01.2022
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У заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море появились новые обитатели - белые медведи. Как арктические хищники обустроились в человеческих жилищах жилье - В фотоподборке Sputnik.
© Foto : Dmitry KokhБелый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море - Sputnik Узбекистан
1/8
© Foto : Dmitry Kokh
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
© Foto : Dmitry KokhБелые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море - Sputnik Узбекистан
2/8
© Foto : Dmitry Kokh
Белые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
© Foto : Dmitry KokhБелые медведи в Чукотском море.
Белые медведи в Чукотском море - Sputnik Узбекистан
3/8
© Foto : Dmitry Kokh
Белые медведи в Чукотском море.
© Foto : Dmitry KokhБелые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море - Sputnik Узбекистан
4/8
© Foto : Dmitry Kokh
Белые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
© Foto : Dmitry KokhБелый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море - Sputnik Узбекистан
5/8
© Foto : Dmitry Kokh
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
© Foto : Dmitry KokhБелые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море - Sputnik Узбекистан
6/8
© Foto : Dmitry Kokh
Белые медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
© Foto : Dmitry KokhБелый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море - Sputnik Узбекистан
7/8
© Foto : Dmitry Kokh
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
© Foto : Dmitry KokhБелый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море - Sputnik Узбекистан
8/8
© Foto : Dmitry Kokh
Белый медведь на заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
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