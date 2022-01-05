https://uz.sputniknews.ru/20220105/shavkat-mirziyoev-ushel-v-otpusk-22078254.html

Шавкат Мирзиёев ушел в отпуск

Шавкат Мирзиёев ушел в отпуск

По словам пресс-секретаря президента, отдых главы государства будет краткосрочным.

2022-01-05T10:14+0500

2022-01-05T10:14+0500

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политика

шавкат мирзиёев

отпуск

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 5 января находится в очередном краткосрочном отпуске, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов."Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с 5 января 2022 года вышел в очередной краткосрочный трудовой отпуск", - информируется в релизе.В прошлом году Мирзиёев был в краткосрочном отпуске с 4 января. Нерабочие дни он проводил на территории республики. В 2019-м отпуск президента состоялся в начале августа.

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шавкат мирзиёев, отпуск