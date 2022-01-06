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Идея НАТО будет похоронена: Кедми о вступлении Украины, Грузии и Молдовы в альянс
Идея НАТО будет похоронена: Кедми о вступлении Украины, Грузии и Молдовы в альянс
Экс-руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми прокомментировал, как будут развиваться отношения России и США в 2022 году.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Кремль неоднократно требовал от альянса гарантий безопасности. Однако навстречу так никто и не пошел.Экс-руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми прокомментировал, как будут развиваться отношения России и США в 2022 году. "Они улучшатся, если НАТО выполнит требования, которые предъявила Москва", — сказал спикер. По словам эксперта, НАТО необходимо убрать свои войска от российских границ.О чем еще важном говорил Яков Кедми смотрите в нашем видеосюжете.
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грузия, украина, молдова, нато, видео

Идея НАТО будет похоронена: Кедми о вступлении Украины, Грузии и Молдовы в альянс

13:19 06.01.2022 (обновлено: 13:21 06.01.2022)
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Экс-руководитель одной из израильских спецслужб Яковом Кедми прокомментировал, как будут развиваться отношения России и США в 2022 году.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток.
Кремль неоднократно требовал от альянса гарантий безопасности. Однако навстречу так никто и не пошел.
Экс-руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми прокомментировал, как будут развиваться отношения России и США в 2022 году. "Они улучшатся, если НАТО выполнит требования, которые предъявила Москва", — сказал спикер.
По словам эксперта, НАТО необходимо убрать свои войска от российских границ.
О чем еще важном говорил Яков Кедми смотрите в нашем видеосюжете.
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