https://uz.sputniknews.ru/20220106/ideya-nato-budet-poxoronena-kedmi-o-vstuplenii-ukrainy-gruzii-i-moldovy-v-alyans-22088708.html

Идея НАТО будет похоронена: Кедми о вступлении Украины, Грузии и Молдовы в альянс

Идея НАТО будет похоронена: Кедми о вступлении Украины, Грузии и Молдовы в альянс

Экс-руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми прокомментировал, как будут развиваться отношения России и США в 2022 году.

2022-01-06T13:19+0500

2022-01-06T13:19+0500

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Кремль неоднократно требовал от альянса гарантий безопасности. Однако навстречу так никто и не пошел.Экс-руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми прокомментировал, как будут развиваться отношения России и США в 2022 году. "Они улучшатся, если НАТО выполнит требования, которые предъявила Москва", — сказал спикер. По словам эксперта, НАТО необходимо убрать свои войска от российских границ.О чем еще важном говорил Яков Кедми смотрите в нашем видеосюжете.

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грузия, украина, молдова, нато, видео