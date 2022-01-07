https://uz.sputniknews.ru/20220107/kak-vstretili-rojdestvo-v-tashkente---video-22095654.html
Как встретили Рождество в Ташкенте — видео
Как встретили Рождество в Ташкенте — видео
Сотни православных верующих Узбекистана пришли на рождественское богослужение в Свято-Успенский кафедральный собор.
2022-01-07T10:44+0500
2022-01-07T10:44+0500
2022-01-07T10:59+0500
общество
узбекистан
православие
митрополит ташкентский и узбекистанский
рождество
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Сегодня в ночь на 7 января 2021 года в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента прошло праздничное богослужение — так отметили Рождество Иисуса Христа. Корреспондент Sputnik Узбекистан также присутствовал во время богослужения.Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента. Сотни православных верующих Узбекистана пришли на рождественское богослужение в Свято-Успенский кафедральный собор. "Из глубины сердца, исполненного великой радости о народившемся Спасителе, поздравляю всех вас с величайшим праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Это событие люди Ветхого Завета ждали на протяжении многих тысячелетий, с момента грехопадения и изгнания из рая наших прародителей Адама и Евы, получивших обетование от Бога о пришествии в мир Искупителя мира Иисуса Христа", — отметил митрополит Викентий.А накануне в Армянской Апостольской Церкви отметили праздник Богоявления и Рождества Иисуса Христа. Эти два события, связанные с рождением и крещением Спасителя, верующие празднуют воедино 6-го января под общим названием "Откровение" или "Богоявление".
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узбекистан, православие, митрополит ташкентский и узбекистанский, рождество
Как встретили Рождество в Ташкенте — видео
10:44 07.01.2022 (обновлено: 10:59 07.01.2022)
Сотни православных верующих Узбекистана пришли на рождественское богослужение в Свято-Успенский кафедральный собор.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Сегодня в ночь на 7 января 2021 года в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента прошло праздничное богослужение — так отметили Рождество Иисуса Христа. Корреспондент Sputnik Узбекистан также присутствовал во время богослужения.
Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента.
Сотни православных верующих Узбекистана пришли на рождественское богослужение в Свято-Успенский кафедральный собор.
"Из глубины сердца, исполненного великой радости о народившемся Спасителе, поздравляю всех вас с величайшим праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Это событие люди Ветхого Завета ждали на протяжении многих тысячелетий, с момента грехопадения и изгнания из рая наших прародителей Адама и Евы, получивших обетование от Бога о пришествии в мир Искупителя мира Иисуса Христа", — отметил митрополит Викентий.
А накануне в Армянской Апостольской Церкви отметили праздник Богоявления и Рождества Иисуса Христа. Эти два события, связанные с рождением и крещением Спасителя, верующие празднуют воедино 6-го января под общим названием "Откровение" или "Богоявление".