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Сколько обвиняемых в деле об убийстве Элбека Рахимова
Сколько обвиняемых в деле об убийстве Элбека Рахимова
Изначально следствие установило семь подозреваемых. Сейчас на скамье подсудимых оказалось гораздо больше обвиняемых.
2022-01-07T17:58+0500
2022-01-07T17:58+0500
происшествия
узбекистан
карши
обвинение
уголовный суд
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Открытое судебное разбирательство по делу об убийстве мастера спорта Элбека Рахимова началось в Карши. Соответствующую информацию публикуют местные СМИ. На скамье подсудимых — 26 человек, их обвиняют сразу по целому ряду статей уголовного кодекса Узбекистана: "Умышленное убийство", "Умышленное тяжкое телесное повреждение", "Хулиганство", "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", "Умышленное легкое телесное повреждение", "Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение", "Похищение человека", "Кража", "Получение взятки", "Дача взятки", "Привлечение невиновного к ответственности", "Лжесвидетельство", "Умышленное укрытие преступления от учета".Уголовное дело рассматривается под председательством судьи областного суда Ф.Юсупова.Напомним, в августе прошлого года в социальной сети появились кадры зверского убийства мастера спорта по самбо Элбека Рахимова. На видео группа мужчин сначала избивает, наносит удары ножом, а потом насильно сажает в машину пострадавшего и увозит в неизвестном направлении. Спортсмена нашли живым и доставили в больницу, но он скончался от полученных травм в тот же день.Изначально следствие установило семь подозреваемых, шестерых из них задержали сразу же.
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узбекистан, карши, обвинение, уголовный суд

Сколько обвиняемых в деле об убийстве Элбека Рахимова

17:58 07.01.2022
Мастер спорта Элбек Рахимов
Мастер спорта Элбек Рахимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
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Изначально следствие установило семь подозреваемых. Сейчас на скамье подсудимых оказалось гораздо больше обвиняемых.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Открытое судебное разбирательство по делу об убийстве мастера спорта Элбека Рахимова началось в Карши. Соответствующую информацию публикуют местные СМИ.
На скамье подсудимых — 26 человек, их обвиняют сразу по целому ряду статей уголовного кодекса Узбекистана: "Умышленное убийство", "Умышленное тяжкое телесное повреждение", "Хулиганство", "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", "Умышленное легкое телесное повреждение", "Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение", "Похищение человека", "Кража", "Получение взятки", "Дача взятки", "Привлечение невиновного к ответственности", "Лжесвидетельство", "Умышленное укрытие преступления от учета".
Уголовное дело рассматривается под председательством судьи областного суда Ф.Юсупова.
Напомним, в августе прошлого года в социальной сети появились кадры зверского убийства мастера спорта по самбо Элбека Рахимова. На видео группа мужчин сначала избивает, наносит удары ножом, а потом насильно сажает в машину пострадавшего и увозит в неизвестном направлении. Спортсмена нашли живым и доставили в больницу, но он скончался от полученных травм в тот же день.
Изначально следствие установило семь подозреваемых, шестерых из них задержали сразу же.
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