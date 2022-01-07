https://uz.sputniknews.ru/20220107/skolko-obvinyaemyx-v-dele-ob-ubiystve-elbeka-raximova-22101404.html

Сколько обвиняемых в деле об убийстве Элбека Рахимова

Сколько обвиняемых в деле об убийстве Элбека Рахимова

Изначально следствие установило семь подозреваемых. Сейчас на скамье подсудимых оказалось гораздо больше обвиняемых.

2022-01-07T17:58+0500

2022-01-07T17:58+0500

2022-01-07T17:58+0500

происшествия

узбекистан

карши

обвинение

уголовный суд

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Открытое судебное разбирательство по делу об убийстве мастера спорта Элбека Рахимова началось в Карши. Соответствующую информацию публикуют местные СМИ. На скамье подсудимых — 26 человек, их обвиняют сразу по целому ряду статей уголовного кодекса Узбекистана: "Умышленное убийство", "Умышленное тяжкое телесное повреждение", "Хулиганство", "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", "Умышленное легкое телесное повреждение", "Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение", "Похищение человека", "Кража", "Получение взятки", "Дача взятки", "Привлечение невиновного к ответственности", "Лжесвидетельство", "Умышленное укрытие преступления от учета".Уголовное дело рассматривается под председательством судьи областного суда Ф.Юсупова.Напомним, в августе прошлого года в социальной сети появились кадры зверского убийства мастера спорта по самбо Элбека Рахимова. На видео группа мужчин сначала избивает, наносит удары ножом, а потом насильно сажает в машину пострадавшего и увозит в неизвестном направлении. Спортсмена нашли живым и доставили в больницу, но он скончался от полученных травм в тот же день.Изначально следствие установило семь подозреваемых, шестерых из них задержали сразу же.

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узбекистан, карши, обвинение, уголовный суд