https://uz.sputniknews.ru/20220107/umurzakov-rasskazal-skolko-rabochix-mest-poyavilos-v-strane-za-god-22097148.html

Умурзаков рассказал, сколько рабочих мест появилось в стране за год

Умурзаков рассказал, сколько рабочих мест появилось в стране за год

Несмотря на продолжающуюся пандемию, Узбекистану удалось реализовать 318 крупных инвестпроектов. Прямые иностранные инвестиции в экономику Узбекистана составили $8,6 млрд.

2022-01-07T12:36+0500

2022-01-07T12:36+0500

2022-01-07T12:36+0500

экономика

рабочие места

сардор умурзаков

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ТАШКЕНТ, 7 января — Sputnik. Власти Узбекистана уделят особое внимание повышению экспортного потенциала - на совещании в Министерстве инвестиций и внешней торговли обсудили возможности расширения транспортной инфраструктуры и наращивания логистических мощностей.Как считает заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, руководивший собранием, данные меры помогут увеличить объемы экспорта узбекистанской продукции в 2022 году.Участники встречи озвучили ключевые результаты в сфере инвестиций и внешней торговли за прошлый год. Так, объем освоенных финансовых вливаний составил 254 трлн сумов, показав темп роста в 109% по сравнению с 2020 годом.Несмотря на продолжающуюся пандемию, Узбекистану удалось реализовать 318 крупных инвестпроектов, общая сумма которых составила почти $6 млрд, а также порядка 16 тысяч проектов на сумму $7,4 млрд в рамках региональных инвестпрограмм. Прямые иностранные инвестиции в экономику Узбекистана составили $8,6 млрд. В целом реализация инвестиционных проектов позволила республике создать более 275 тысяч новых рабочих мест.В настоящее время в Узбекистане реализуются более 150 совместных проектов России и Узбекистана на сумму свыше $14 млрд, которые затрагивают целый ряд производственных областей: это нефтехимия, горная металлургия, энергетика, фармацевтика, строительные материалы, текстиль и другие.Ранее, в октябре 2021 года Сардор Умурзаков сообщал РИА Новости, что Российско-Узбекский проектный офис разработал проекты на $9 млрд.Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, объем накопленных российских инвестиций в узбекистанскую экономику превысил $10 млрд. В республике насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.

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рабочие места, сардор умурзаков