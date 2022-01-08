https://uz.sputniknews.ru/20220108/averbux-i-arzamasova-progulyalis-po-tashkentu-v-tyubeteykax--foto-22108978.html
Авербух и Арзамасова прогулялись по Ташкенту в тюбетейках — фото
Авербух и Арзамасова прогулялись по Ташкенту в тюбетейках — фото
Арзамасова поделилась снимком, где она с супругом запечатлена в национальных головных уборах — тюбетейках.
2022-01-08T14:04+0500
2022-01-08T14:04+0500
2022-01-08T14:05+0500
это интересно
актриса
фигурист
тюбетейка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20619688_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f8e7cc96733437bd80bc026165c5ef92.jpg
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Рождественские праздники фигурист Илья Авербух и его жена актриса Елизавета Арзамасова провели в Узбекистане. Звездная пара провела время на горнолыжных склонах республики. При этом актриса на своей странице в Instagram актриса призналась, что впервые встала на лыжи, и ей очень понравилось. Кроме того, Арзамасова поделилась снимком, где пара запечатлена в национальных головных уборах — тюбетейках. Они прогуливались по одной из улиц Ташкента."По-моему, нам идет! Сегодня с удовольствием гуляли по Ташкенту! Какие люди эмоциональные и доброжелательные в городе! Добра вам!", — подписала фото актриса.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20619688_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_85cca1d68f09043872fbb3ee9fee08f1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
актриса, фигурист, тюбетейка
Авербух и Арзамасова прогулялись по Ташкенту в тюбетейках — фото
14:04 08.01.2022 (обновлено: 14:05 08.01.2022)
Арзамасова поделилась снимком, где она с супругом запечатлена в национальных головных уборах — тюбетейках.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Рождественские праздники фигурист Илья Авербух и его жена актриса Елизавета Арзамасова провели в Узбекистане.
Звездная пара провела время на горнолыжных склонах республики. При этом актриса на своей странице в Instagram
актриса призналась, что впервые встала на лыжи, и ей очень понравилось.
Кроме того, Арзамасова поделилась снимком, где пара запечатлена в национальных головных уборах — тюбетейках. Они прогуливались по одной из улиц Ташкента.
"По-моему, нам идет! Сегодня с удовольствием гуляли по Ташкенту! Какие люди эмоциональные и доброжелательные в городе! Добра вам!", — подписала фото актриса.