https://uz.sputniknews.ru/20220108/averbux-i-arzamasova-progulyalis-po-tashkentu-v-tyubeteykax--foto-22108978.html

Авербух и Арзамасова прогулялись по Ташкенту в тюбетейках — фото

Авербух и Арзамасова прогулялись по Ташкенту в тюбетейках — фото

Арзамасова поделилась снимком, где она с супругом запечатлена в национальных головных уборах — тюбетейках.

2022-01-08T14:04+0500

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это интересно

актриса

фигурист

тюбетейка

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Рождественские праздники фигурист Илья Авербух и его жена актриса Елизавета Арзамасова провели в Узбекистане. Звездная пара провела время на горнолыжных склонах республики. При этом актриса на своей странице в Instagram актриса призналась, что впервые встала на лыжи, и ей очень понравилось. Кроме того, Арзамасова поделилась снимком, где пара запечатлена в национальных головных уборах — тюбетейках. Они прогуливались по одной из улиц Ташкента."По-моему, нам идет! Сегодня с удовольствием гуляли по Ташкенту! Какие люди эмоциональные и доброжелательные в городе! Добра вам!", — подписала фото актриса.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

актриса, фигурист, тюбетейка