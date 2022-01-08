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Авербух и Арзамасова прогулялись по Ташкенту в тюбетейках — фото
Авербух и Арзамасова прогулялись по Ташкенту в тюбетейках — фото
Арзамасова поделилась снимком, где она с супругом запечатлена в национальных головных уборах — тюбетейках.
2022-01-08T14:04+0500
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актриса
фигурист
тюбетейка
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Рождественские праздники фигурист Илья Авербух и его жена актриса Елизавета Арзамасова провели в Узбекистане. Звездная пара провела время на горнолыжных склонах республики. При этом актриса на своей странице в Instagram актриса призналась, что впервые встала на лыжи, и ей очень понравилось. Кроме того, Арзамасова поделилась снимком, где пара запечатлена в национальных головных уборах — тюбетейках. Они прогуливались по одной из улиц Ташкента."По-моему, нам идет! Сегодня с удовольствием гуляли по Ташкенту! Какие люди эмоциональные и доброжелательные в городе! Добра вам!", — подписала фото актриса.
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актриса, фигурист, тюбетейка

Авербух и Арзамасова прогулялись по Ташкенту в тюбетейках — фото

14:04 08.01.2022 (обновлено: 14:05 08.01.2022)
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Елизавета Арзамасова
Актриса Елизавета Арзамасова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Арзамасова поделилась снимком, где она с супругом запечатлена в национальных головных уборах — тюбетейках.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Рождественские праздники фигурист Илья Авербух и его жена актриса Елизавета Арзамасова провели в Узбекистане.
Звездная пара провела время на горнолыжных склонах республики. При этом актриса на своей странице в Instagram актриса призналась, что впервые встала на лыжи, и ей очень понравилось.
Кроме того, Арзамасова поделилась снимком, где пара запечатлена в национальных головных уборах — тюбетейках. Они прогуливались по одной из улиц Ташкента.
"По-моему, нам идет! Сегодня с удовольствием гуляли по Ташкенту! Какие люди эмоциональные и доброжелательные в городе! Добра вам!", — подписала фото актриса.
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