Общество
Благотворительность, туризм, образование: как развивается аэронавтика в Узбекистане
© Федерация аэронавтики УзбекистанаПолет на воздушном шаре
© Федерация аэронавтики Узбекистана
За 5 лет работы Федерация аэронавтики Узбекистана приняла участие в 180 крупных международных и республиканских мероприятиях, организовала первую экспедицию "На воздушном шаре по шелковому пути", провела 26 свободных полетов над историческими местами Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. На днях Федерация аэронавтики Узбекистана отметила свой первый маленький юбилей – пятилетие. За этот срок создатели и активисты федерации доказали, что воздухоплавание – это не только красивый, но и рентабельный бизнес, который может "оживить" туристическую отрасль в Узбекистане.
Своими мыслями, идеями, результатами работы и планами поделился председатель Федерации аэронавтики Тахир Салиев.
Как детский реаниматолог исполнил мечту о покорении неба
Тахир Салиев в прошлом врач, 20 лет отработал в детской реанимации. Однако спустя два десятилетия столкнулся с профессиональным выгоранием. Вытаскивать детей из тяжелейшего состояния – колоссальная психологическая нагрузка. Но ни с чем несравнимая трагедия – хоронить детей. Тахир хотел видеть искренние детские улыбки и понял: пришла пора что-то менять.
Сначала ушел в околомедицинский бизнес, затем как-то по телевизору увидел передачу про воздушные шары и подумал: а почему бы нет? Стал выяснять, почему их нет в Узбекистане. Перечитал тонны документов, постановлений и не нашел прямого запрета. Это и стало сигналом. Наш герой решил, что нужно создать общественную организацию. В итоге собралась инициативная группа из 10 человек, которая подала заявку, и процесс ее согласования с официальными ведомствами длился на протяжении года.
В 2017 году организацию, наконец, удалось зарегистрировать. Команда взяла кредит и приобрела аэростат российского производства.
"Он имеет сертифицированное ИКАО производство и выдает международный сертификат, что для Федерации аэронавтики было крайне актуально", – рассказывает Тахир Салиев.
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Что такое ИКАО
ИКАО (ICAO) - сокращение от International Civil Aviation Organization. Переводится как Международная организация гражданской авиации. Эта организация устанавливает общие нормы, стандарты для гражданской авиации, дает рекомендации по работе летных экипажей, сотрудников наземных служб, служб технического обслуживания, которыми пользуются во всем мире.
Также она занимается обеспечением безопасности гражданских полетов.
Мы все в душе дети, даже если нам – 75
Когда человек видит воздушный шар, парящий в небе, в его душе просыпается ребенок. И не важно, сколько вам лет – 10, 30 или 75.
"Вы не поверите – взрослые дядьки, как мальчишки, со сбитыми набекрень галстуками, бегали вокруг шара и пытались помочь поднять его вверх. Это искренняя, чистая радость! Недавно, например, к нам подошел парень, и попросил поднять на шаре его маму, которая с детства мечтала полетать. Пришла пожилая женщина, с палочкой. Ей 74 года. Мы подняли ее – какая она была счастливая! И всегда, где бы мы ни были, к нам обращаются люди далеко за 70. Возможно, они нашли свой способ вернуться в юность", – рассказывает Тахир Салиев.
© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
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© Федерация аэронавтики Узбекистана
Дарить счастье – это просто
За 5 лет работы Федерация аэронавтики Узбекистана приняла участие в 180 крупных международных и республиканских мероприятиях, организовала первую экспедицию "На воздушном шаре по шелковому пути", провела 26 свободных полетов над историческими местами Узбекистана. В полетах приняли участие свыше 8 000 человек.
Тахиру Салиеву удалось сделать счастливыми тысячи людей – тех, кому так не хватает радости и ярких, положительных впечатлений.
"Один из запомнившихся выездов – мы покатали в одном из столичных парков детей с онкологическими заболеваниями, ребят, которые сейчас проходят реабилитацию. Это не просто восторг, но и мощная терапия", – делится Тахир Салиев.
Также команда принимала активное участие в молодежном фестивале "Янги Узбекистон ёшлари, бирлашайлик" ("Молодежь нового Узбекистана – объединяйтесь!"). Это мероприятие охватило самые дальние уголки республики, и пилоты Федерации катали на шаре ребят-волонтеров, подростков, которые живут в глубинке и раньше даже не мечтали о таком чуде.
"Помню, в Сырдарье мы подняли в воздух около 200 девчонок. Именно девочек. Мальчикам я отказал. Они обиделись ужасно! Попробовал объяснить – вы вырастите, заработаете, и купите себе сто шаров. А кто вот так порадует девочек? Вроде ребята поняли", – вспоминает Тахир Салиев.
Ну и отдельная тема – свадьбы и предложения руки и сердца на высоте в несколько сотен метров. Сложно представить себе что-то более романтичное и красивое. Более 60 заветных "да!" прозвучало под разноцветным куполом аэростата. Эти моменты – трогательны и волнительны не только для жениха и невесты, но и для всей команды Федерации.
Чаще всего, девушка не знает, что ее ожидает. Молодой человек просто приглашает ее на воздушную прогулку. Конечно, все готово заранее – кольцо, лепестки роз, букет цветов.
От развлечений – к развитию туристической отрасли
Куда направляется турист, прибывший в Узбекистан? Маршрут предсказуем – Самарканд, Бухара, Хива. Если природа, то Бостанлыкский район – Чарвак и Чимган. Неудивительно, что дороги и объекты инфраструктуры загружены до максимума. Тахир Салиев уверен – необходимо развивать и другие регионы. В их числе – Ташкентская область, Паркентский район. Он необыкновенно красив в любое время года.
"Если дать туристам альтернативу и предложить расширить маршрут, мы сможем выиграть дополнительно 1-2 дня. Каждый день, проведенный туристом в Узбекистане, приносит от 100 до 200 долларов с человека – деньги, которые останутся в стране", – комментирует председатель Федерации аэронавтики.
Узбекская Каппадокия – фантазия или реальность?
25 лет назад Каппадокия была депрессивным регионом Турции. Не было ни инфраструктуры, ни полезных ископаемых, ни производства. А в 2020 году, согласно данным издания Анадолу, Каппадокию посетили 992 тысячи местных и иностранных туристов. На сегодняшний день этот край – туристический бренд, который приносит порядка 20% дохода от туризма всей Турции. Ежедневно в небо над городом поднимаются 700-800 шаров. Вся инфраструктура адаптирована под воздушные шары – отели, рестораны, сувениры. И туристы оставляют тут немалые деньги.
В этом плане у Узбекистана невероятные возможности – красивейшие ландшафты, волшебная природа, древняя архитектура. Тахир Салиев утверждает, что превратить Узбекистан во вторую Каппадокию вполне реально. При этом, на осуществление этой задумки и слишком много средств не требуется.
"Речь идет о сумме в полмиллиона долларов. На первом этапе будет достаточно 10 шаров – а дальше уже эту тему раскрутят сами туристы, как местные, так и зарубежные. Вся эта информация мгновенно разлетится по миру. Мы сможем привлечь и профессионалов, проводить международные фестивали, соревнования", – говорит Тахир Салиев.
Российские тренеры помогут приаральским девушкам стать пилотами
Поддерживая вопросы гендерного равенства, Федерация аэронавтики решила выбрать проблемный регион Приаралья и обучить местных девушек профессии воздухоплавателя. Сейчас эта идея находится в стадии разработки. Задача – помочь девушкам освоить новые специальности.
В этом Узбекистан всецело поддержала Федерация аэронавтики России – она готова выделить тренеров организовать обучение либо в Узбекистане, либо в России.
"Это сложно осуществить, но мы приложим для реализации этой идеи все силы. Для девушки из глубинки получить образование в такой необычной, захватывающей области – прекрасная перспектива. Это полностью перевернет сознание, изменит мировоззрение и расширит кругозор. Мы с удовольствием проведем отбор и первичные тренинги здесь, и будем искать возможности финансирования для дальнейшего обучения в России. После таких курсов девушка может даже и не подняться в небо. Но она в уплотненной форме освоит физику, химию, метеорологию и другие косвенные науки. Обязательными условиями при отборе станут возраст 18+ и знание русского языка", – делится планами Тахир Салиев.
Небо как символ дружбы народов
К сожалению, пандемия коронавируса разрушила грандиозный план о проведении международного фестиваля воздушных шаров в Узбекистане. Однако команда Федерации не оставила эту идею, и надеется, что десятки пилотов с воздушными шарами приедут в республику весной этого года.
Ожидается участие гостей из России, стран Центральной Азии и СНГ. С энтузиазмом восприняли предложение пилоты из России.
Их заинтересовали оба формата проведения Фестиваля, который сейчас прорабатывает Федерация аэронавтики Узбекистана. Первый вариант – 2-3 дня в красивейших местах Ташкентской области с полетами, концертной программой, самобытными развлечениями, и второй вариант – полет над древними городами Узбекистана – Самаркандом, Бухарой и Хивой.
14 августа 2017, 12:40