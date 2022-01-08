https://uz.sputniknews.ru/20220108/blagotvoritelnost-turizm-obrazovanie-kak-razvivaetsya-aeronavtika-v-uzbekistane-22108066.html

Благотворительность, туризм, образование: как развивается аэронавтика в Узбекистане

Благотворительность, туризм, образование: как развивается аэронавтика в Узбекистане

За 5 лет работы Федерация аэронавтики Узбекистана приняла участие в 180 крупных мероприятиях, организовала первую экспедицию "На воздушном шаре по шелковому пути", провела 26 свободных полетов.

2022-01-08T13:25+0500

2022-01-08T13:25+0500

2022-01-08T13:25+0500

общество

узбекистан

туризм

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ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. На днях Федерация аэронавтики Узбекистана отметила свой первый маленький юбилей – пятилетие. За этот срок создатели и активисты федерации доказали, что воздухоплавание – это не только красивый, но и рентабельный бизнес, который может "оживить" туристическую отрасль в Узбекистане.Своими мыслями, идеями, результатами работы и планами поделился председатель Федерации аэронавтики Тахир Салиев. Как детский реаниматолог исполнил мечту о покорении неба Тахир Салиев в прошлом врач, 20 лет отработал в детской реанимации. Однако спустя два десятилетия столкнулся с профессиональным выгоранием. Вытаскивать детей из тяжелейшего состояния – колоссальная психологическая нагрузка. Но ни с чем несравнимая трагедия – хоронить детей. Тахир хотел видеть искренние детские улыбки и понял: пришла пора что-то менять. Сначала ушел в околомедицинский бизнес, затем как-то по телевизору увидел передачу про воздушные шары и подумал: а почему бы нет? Стал выяснять, почему их нет в Узбекистане. Перечитал тонны документов, постановлений и не нашел прямого запрета. Это и стало сигналом. Наш герой решил, что нужно создать общественную организацию. В итоге собралась инициативная группа из 10 человек, которая подала заявку, и процесс ее согласования с официальными ведомствами длился на протяжении года. В 2017 году организацию, наконец, удалось зарегистрировать. Команда взяла кредит и приобрела аэростат российского производства. "Он имеет сертифицированное ИКАО производство и выдает международный сертификат, что для Федерации аэронавтики было крайне актуально", – рассказывает Тахир Салиев. Мы все в душе дети, даже если нам – 75 Когда человек видит воздушный шар, парящий в небе, в его душе просыпается ребенок. И не важно, сколько вам лет – 10, 30 или 75. "Вы не поверите – взрослые дядьки, как мальчишки, со сбитыми набекрень галстуками, бегали вокруг шара и пытались помочь поднять его вверх. Это искренняя, чистая радость! Недавно, например, к нам подошел парень, и попросил поднять на шаре его маму, которая с детства мечтала полетать. Пришла пожилая женщина, с палочкой. Ей 74 года. Мы подняли ее – какая она была счастливая! И всегда, где бы мы ни были, к нам обращаются люди далеко за 70. Возможно, они нашли свой способ вернуться в юность", – рассказывает Тахир Салиев. Дарить счастье – это просто За 5 лет работы Федерация аэронавтики Узбекистана приняла участие в 180 крупных международных и республиканских мероприятиях, организовала первую экспедицию "На воздушном шаре по шелковому пути", провела 26 свободных полетов над историческими местами Узбекистана. В полетах приняли участие свыше 8 000 человек. Тахиру Салиеву удалось сделать счастливыми тысячи людей – тех, кому так не хватает радости и ярких, положительных впечатлений. "Один из запомнившихся выездов – мы покатали в одном из столичных парков детей с онкологическими заболеваниями, ребят, которые сейчас проходят реабилитацию. Это не просто восторг, но и мощная терапия", – делится Тахир Салиев. Также команда принимала активное участие в молодежном фестивале "Янги Узбекистон ёшлари, бирлашайлик" ("Молодежь нового Узбекистана – объединяйтесь!"). Это мероприятие охватило самые дальние уголки республики, и пилоты Федерации катали на шаре ребят-волонтеров, подростков, которые живут в глубинке и раньше даже не мечтали о таком чуде."Помню, в Сырдарье мы подняли в воздух около 200 девчонок. Именно девочек. Мальчикам я отказал. Они обиделись ужасно! Попробовал объяснить – вы вырастите, заработаете, и купите себе сто шаров. А кто вот так порадует девочек? Вроде ребята поняли", – вспоминает Тахир Салиев. Ну и отдельная тема – свадьбы и предложения руки и сердца на высоте в несколько сотен метров. Сложно представить себе что-то более романтичное и красивое. Более 60 заветных "да!" прозвучало под разноцветным куполом аэростата. Эти моменты – трогательны и волнительны не только для жениха и невесты, но и для всей команды Федерации. Чаще всего, девушка не знает, что ее ожидает. Молодой человек просто приглашает ее на воздушную прогулку. Конечно, все готово заранее – кольцо, лепестки роз, букет цветов.От развлечений – к развитию туристической отрасли Куда направляется турист, прибывший в Узбекистан? Маршрут предсказуем – Самарканд, Бухара, Хива. Если природа, то Бостанлыкский район – Чарвак и Чимган. Неудивительно, что дороги и объекты инфраструктуры загружены до максимума. Тахир Салиев уверен – необходимо развивать и другие регионы. В их числе – Ташкентская область, Паркентский район. Он необыкновенно красив в любое время года. "Если дать туристам альтернативу и предложить расширить маршрут, мы сможем выиграть дополнительно 1-2 дня. Каждый день, проведенный туристом в Узбекистане, приносит от 100 до 200 долларов с человека – деньги, которые останутся в стране", – комментирует председатель Федерации аэронавтики. Узбекская Каппадокия – фантазия или реальность? 25 лет назад Каппадокия была депрессивным регионом Турции. Не было ни инфраструктуры, ни полезных ископаемых, ни производства. А в 2020 году, согласно данным издания Анадолу, Каппадокию посетили 992 тысячи местных и иностранных туристов. На сегодняшний день этот край – туристический бренд, который приносит порядка 20% дохода от туризма всей Турции. Ежедневно в небо над городом поднимаются 700-800 шаров. Вся инфраструктура адаптирована под воздушные шары – отели, рестораны, сувениры. И туристы оставляют тут немалые деньги. В этом плане у Узбекистана невероятные возможности – красивейшие ландшафты, волшебная природа, древняя архитектура. Тахир Салиев утверждает, что превратить Узбекистан во вторую Каппадокию вполне реально. При этом, на осуществление этой задумки и слишком много средств не требуется. "Речь идет о сумме в полмиллиона долларов. На первом этапе будет достаточно 10 шаров – а дальше уже эту тему раскрутят сами туристы, как местные, так и зарубежные. Вся эта информация мгновенно разлетится по миру. Мы сможем привлечь и профессионалов, проводить международные фестивали, соревнования", – говорит Тахир Салиев. Российские тренеры помогут приаральским девушкам стать пилотами Поддерживая вопросы гендерного равенства, Федерация аэронавтики решила выбрать проблемный регион Приаралья и обучить местных девушек профессии воздухоплавателя. Сейчас эта идея находится в стадии разработки. Задача – помочь девушкам освоить новые специальности. В этом Узбекистан всецело поддержала Федерация аэронавтики России – она готова выделить тренеров организовать обучение либо в Узбекистане, либо в России. "Это сложно осуществить, но мы приложим для реализации этой идеи все силы. Для девушки из глубинки получить образование в такой необычной, захватывающей области – прекрасная перспектива. Это полностью перевернет сознание, изменит мировоззрение и расширит кругозор. Мы с удовольствием проведем отбор и первичные тренинги здесь, и будем искать возможности финансирования для дальнейшего обучения в России. После таких курсов девушка может даже и не подняться в небо. Но она в уплотненной форме освоит физику, химию, метеорологию и другие косвенные науки. Обязательными условиями при отборе станут возраст 18+ и знание русского языка", – делится планами Тахир Салиев. Небо как символ дружбы народовК сожалению, пандемия коронавируса разрушила грандиозный план о проведении международного фестиваля воздушных шаров в Узбекистане. Однако команда Федерации не оставила эту идею, и надеется, что десятки пилотов с воздушными шарами приедут в республику весной этого года. Ожидается участие гостей из России, стран Центральной Азии и СНГ. С энтузиазмом восприняли предложение пилоты из России. Их заинтересовали оба формата проведения Фестиваля, который сейчас прорабатывает Федерация аэронавтики Узбекистана. Первый вариант – 2-3 дня в красивейших местах Ташкентской области с полетами, концертной программой, самобытными развлечениями, и второй вариант – полет над древними городами Узбекистана – Самаркандом, Бухарой и Хивой.

https://uz.sputniknews.ru/20170814/v-nebe-nad-uzbekistanom-zapuastili-vozdushnii-shar-6029174.html

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