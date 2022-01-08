https://uz.sputniknews.ru/20220108/munisa-rizaeva-rasskazala-o-poezdke-v-dubay--foto-22111809.html

Муниса Ризаева рассказала о поездке в Дубай — фото

Муниса Ризаева рассказала о поездке в Дубай — фото

Артистка не спешит раскрывать все карты касательно своих творческих планов. О готовящемся сюрпризе для фанатов она так ничего и не рассказала.

2022-01-08T22:00+0500

2022-01-08T22:00+0500

2022-01-08T22:00+0500

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шоу-бизнес

певица

звезда

муниса ризаева

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Популярная певица из Узбекистана вернулась в Ташкент после долгого и результативного путешествия в ОАЭ. Артистка сразу же поделилась итогами поездки с подписчиками на своей странице в Instagram."Поездка в Дубай была очень насыщенной, продуктивной и интересной. Но летала туда я не просто так, а по работе. Сегодня, вместе с моим партнером @s_abidov подготовили контракт, и теперь будем готовить для вас очень интересный сюрприз!" — заинтриговала певица поклонников.Однако артистка не спешит раскрывать все карты касательно своих творческих планов. О готовящемся сюрпризе для фанатов она так ничего и не рассказала, зато поинтересовалась у них — хотят ли они увидеть бой популярных ныне Хасбика и Абдурозика.

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шоу-бизнес, певица, звезда, муниса ризаева