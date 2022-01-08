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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Муниса Ризаева рассказала о поездке в Дубай — фото
Муниса Ризаева рассказала о поездке в Дубай — фото
Артистка не спешит раскрывать все карты касательно своих творческих планов. О готовящемся сюрпризе для фанатов она так ничего и не рассказала.
2022-01-08T22:00+0500
2022-01-08T22:00+0500
это интересно
шоу-бизнес
певица
звезда
муниса ризаева
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Популярная певица из Узбекистана вернулась в Ташкент после долгого и результативного путешествия в ОАЭ. Артистка сразу же поделилась итогами поездки с подписчиками на своей странице в Instagram."Поездка в Дубай была очень насыщенной, продуктивной и интересной. Но летала туда я не просто так, а по работе. Сегодня, вместе с моим партнером @s_abidov подготовили контракт, и теперь будем готовить для вас очень интересный сюрприз!" — заинтриговала певица поклонников.Однако артистка не спешит раскрывать все карты касательно своих творческих планов. О готовящемся сюрпризе для фанатов она так ничего и не рассказала, зато поинтересовалась у них — хотят ли они увидеть бой популярных ныне Хасбика и Абдурозика.
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шоу-бизнес, певица, звезда, муниса ризаева

Муниса Ризаева рассказала о поездке в Дубай — фото

22:00 08.01.2022
© Instagram / munisarizaevaМуниса Ризаева
Муниса Ризаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2022
© Instagram / munisarizaeva
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Артистка не спешит раскрывать все карты касательно своих творческих планов. О готовящемся сюрпризе для фанатов она так ничего и не рассказала.
Популярная певица из Узбекистана вернулась в Ташкент после долгого и результативного путешествия в ОАЭ. Артистка сразу же поделилась итогами поездки с подписчиками на своей странице в Instagram.
"Поездка в Дубай была очень насыщенной, продуктивной и интересной. Но летала туда я не просто так, а по работе. Сегодня, вместе с моим партнером @s_abidov подготовили контракт, и теперь будем готовить для вас очень интересный сюрприз!" — заинтриговала певица поклонников.

Однако артистка не спешит раскрывать все карты касательно своих творческих планов. О готовящемся сюрпризе для фанатов она так ничего и не рассказала, зато поинтересовалась у них — хотят ли они увидеть бой популярных ныне Хасбика и Абдурозика.
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