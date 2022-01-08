https://uz.sputniknews.ru/20220108/reysovyy-avtobus-stolknulsya-s-avtomobilem-damas-est-postradavshie-22110793.html

Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Damas: есть пострадавшие

Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Damas: есть пострадавшие

Масштабная авария могла закончится трагично для ее участников, но, к счатью, обошлось без жертв.

2022-01-08T17:43+0500

2022-01-08T17:43+0500

2022-01-08T17:43+0500

происшествия

сырдарьинская область

дтп

авария

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Сырдарьинской области произошло масштабное ДТП в результате которого пострадали восемь человек. Это случилось в Мирзаабадском районе области. Рейсовый автобус Isuzu на полном ходу въехал в припаркованный на обочине микроавтобус Damas. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления безопасности дорожного движения МВД страны.В результате в больницу попали восемь человек: водитель и пять пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир Damas.Сотрудники ОВД Мирзаабадского района проводят доследственную проверку.

сырдарьинская область

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сырдарьинская область, дтп, авария