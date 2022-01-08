https://uz.sputniknews.ru/20220108/reysovyy-avtobus-stolknulsya-s-avtomobilem-damas-est-postradavshie-22110793.html
Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Damas: есть пострадавшие
Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Damas: есть пострадавшие
Масштабная авария могла закончится трагично для ее участников, но, к счатью, обошлось без жертв.
2022-01-08T17:43+0500
2022-01-08T17:43+0500
2022-01-08T17:43+0500
происшествия
сырдарьинская область
дтп
авария
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Сырдарьинской области произошло масштабное ДТП в результате которого пострадали восемь человек. Это случилось в Мирзаабадском районе области. Рейсовый автобус Isuzu на полном ходу въехал в припаркованный на обочине микроавтобус Damas. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления безопасности дорожного движения МВД страны.В результате в больницу попали восемь человек: водитель и пять пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир Damas.Сотрудники ОВД Мирзаабадского района проводят доследственную проверку.
сырдарьинская область
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MIA „Rosiya Segodnya“
сырдарьинская область, дтп, авария
Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Damas: есть пострадавшие
Масштабная авария могла закончится трагично для ее участников, но, к счатью, обошлось без жертв.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
В Сырдарьинской области произошло масштабное ДТП в результате которого пострадали восемь человек. Это случилось в Мирзаабадском районе области. Рейсовый автобус Isuzu на полном ходу въехал в припаркованный на обочине микроавтобус Damas. Об этом сообщили
в пресс-службе главного управления безопасности дорожного движения МВД страны.
В результате в больницу попали восемь человек: водитель и пять пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир Damas.
Сотрудники ОВД Мирзаабадского района проводят доследственную проверку.