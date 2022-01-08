Сколько выделит Узбекистан на льготное кредитование ремесленников в 2022 году

За последние пять лет количество мастеров-ремесленников в стране увеличилось в 7 раз, число студентов увеличилось в 9 раз, а занятых в отрасли достигло 230 тысяч человек.

Создан национальный каталог народно-прикладного искусства, в котором приняли участие 340 мастеров.

Кроме того, в туристический реестр включено около 1500 ремесленников, которые вносят особый вклад в развитие туризма в Узбекистане.