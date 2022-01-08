Сколько выделит Узбекистан на льготное кредитование ремесленников в 2022 году

ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. Президент определил меры по дальнейшему совершенствованию системы поддержки ремесленничества.В следующем году планируется выделить 500 млрд сумов льготных кредитов членам Ассоциации "Хунарманд". Ремесленники получат займы по ставке 14 процентов годовых сроком до 3 лет на закупку оборудования, запчастей и сырья, создание мастерских, а также на пополнение оборотных средств – на срок до 18 месяцев.По желанию мастеров, льготные кредиты предоставляются в виде наличных денег. Кроме того, встать на очередь они смогут на электронной площадке "oilakredit.uz".С 2022 года субсидии получат ремесленники, обучающие молодежь в традициях "уста-шогирд". Объем средств будет не менее 2 БРВ в течение 6 месяцев. Деньги должны быть направлены на обучение учащихся, закупку необходимого сырья и обеспечение их заработной платой;Ученики также смогут получить субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для открытия собственного бизнеса. Финансовая помощь может предназначаться и мастерам для создания веб-сайтов, запуска своей продукции на глобальных платформах электронной коммерции и субсидирования 50% затрат на рекламу, но не более чем в 25-кратном размере БРВ.До 1 июня 2022 года хокимияты областей и столицы организуют в Ташкенте, Нукусе и региональных центрах торговые павильоны, специализирующиеся на реализации изделий народных промыслов.Со следующего года в павильонах "Узэкспоцентра" будет проходить ежегодная ярмарка ремесел и технологий "Craft Fair Uzbekistan".
В павильонах "Узэкспоцентра" с 2022 года будет проходить ежегодная ярмарка ремесел и технологий "Craft Fair Uzbekistan".
ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. Президент определил меры по дальнейшему совершенствованию системы поддержки ремесленничества.
В следующем году планируется выделить 500 млрд сумов льготных кредитов членам Ассоциации "Хунарманд". Ремесленники получат займы по ставке 14 процентов годовых сроком до 3 лет на закупку оборудования, запчастей и сырья, создание мастерских, а также на пополнение оборотных средств – на срок до 18 месяцев.
По желанию мастеров, льготные кредиты предоставляются в виде наличных денег. Кроме того, встать на очередь они смогут на электронной площадке "oilakredit.uz".
С 2022 года субсидии получат ремесленники, обучающие молодежь в традициях "уста-шогирд". Объем средств будет не менее 2 БРВ в течение 6 месяцев. Деньги должны быть направлены на обучение учащихся, закупку необходимого сырья и обеспечение их заработной платой;
Ученики также смогут получить субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для открытия собственного бизнеса.
Финансовая помощь может предназначаться и мастерам для создания веб-сайтов, запуска своей продукции на глобальных платформах электронной коммерции и субсидирования 50% затрат на рекламу, но не более чем в 25-кратном размере БРВ.
До 1 июня 2022 года хокимияты областей и столицы организуют в Ташкенте, Нукусе и региональных центрах торговые павильоны, специализирующиеся на реализации изделий народных промыслов.
Со следующего года в павильонах "Узэкспоцентра" будет проходить ежегодная ярмарка ремесел и технологий "Craft Fair Uzbekistan".
Какие условия созданы для ремесленников
За последние пять лет количество мастеров-ремесленников в стране увеличилось в 7 раз, число студентов увеличилось в 9 раз, а занятых в отрасли достигло 230 тысяч человек.
Создан национальный каталог народно-прикладного искусства, в котором приняли участие 340 мастеров.
Кроме того, в туристический реестр включено около 1500 ремесленников, которые вносят особый вклад в развитие туризма в Узбекистане.