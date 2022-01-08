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В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на президентской трассе — видео
В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на президентской трассе — видео
Наказание за сопротивление представителю власти может повлечь, в том числе лишение свободы сроком до трех лет.
2022-01-08T14:21+0500
2022-01-08T14:24+0500
происшествия
стрельба
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. На президентской трассе в Ташкенте были слышны выстрелы. Кадры с места событий быстро распространились в социальных сетях. В ГУВД Ташкента прокомментировали инцидент.Оказалось, что сотрудники правоохранительных органов обстреляли легковой автомобиль Chevrolet Malibu, водитель которого был пьян и проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа президента."Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя. Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель был обезврежен. В результате применения оружия никто не пострадал" — сообщил пресс-секретарь ведомства в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" УК Узбекистана. Ведется следствие.Наказание за нарушение подобного рода может повлечь, в том числе лишение свободы сроком до трех лет.
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стрельба, гувд ташкента

В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на президентской трассе — видео

14:21 08.01.2022 (обновлено: 14:24 08.01.2022)
CC0 / pixabay / Пистолет в руке. Иллюстративное фото
Пистолет в руке. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2022
CC0 / pixabay /
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Наказание за сопротивление представителю власти может повлечь, в том числе лишение свободы сроком до трех лет.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. На президентской трассе в Ташкенте были слышны выстрелы. Кадры с места событий быстро распространились в социальных сетях. В ГУВД Ташкента прокомментировали инцидент.
Оказалось, что сотрудники правоохранительных органов обстреляли легковой автомобиль Chevrolet Malibu, водитель которого был пьян и проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа президента.
"Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя. Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель был обезврежен. В результате применения оружия никто не пострадал" — сообщил пресс-секретарь ведомства в своем Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" УК Узбекистана. Ведется следствие.
Наказание за нарушение подобного рода может повлечь, в том числе лишение свободы сроком до трех лет.
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