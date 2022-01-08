https://uz.sputniknews.ru/20220108/v-tashkente-militsiya-obstrelyala-avtomobil-na-prezidentskoy-trasse-22109123.html

В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на президентской трассе — видео

В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на президентской трассе — видео

Наказание за сопротивление представителю власти может повлечь, в том числе лишение свободы сроком до трех лет.

2022-01-08T14:21+0500

2022-01-08T14:21+0500

2022-01-08T14:24+0500

происшествия

стрельба

гувд ташкента

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. На президентской трассе в Ташкенте были слышны выстрелы. Кадры с места событий быстро распространились в социальных сетях. В ГУВД Ташкента прокомментировали инцидент.Оказалось, что сотрудники правоохранительных органов обстреляли легковой автомобиль Chevrolet Malibu, водитель которого был пьян и проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа президента."Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя. Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель был обезврежен. В результате применения оружия никто не пострадал" — сообщил пресс-секретарь ведомства в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" УК Узбекистана. Ведется следствие.Наказание за нарушение подобного рода может повлечь, в том числе лишение свободы сроком до трех лет.

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2022

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стрельба, гувд ташкента