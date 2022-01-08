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Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения
Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения
Певица решила отойти от привычных стереотипов и сама подарила своим фанатам подарок ко дню своего рождения. Премьера новой песни состоялась 7 января.
2022-01-08T07:35+0500
2022-01-08T07:35+0500
это интересно
узбекистан
певица
день рождения
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Популярная узбекская певица и актриса Зиёда Кобилова, наиболее известная под псевдонимом Ziyoda, накануне отметила свой день рождения. Девушке исполнилось 33 года. Яркими кадрами со своей домашней вечеринки Зиёда поделилась на своей странице в сети Instagram.Первыми слушателями новой композиции "MENI DEB" ("Скажи мне" - пер. с узб.) стали члены семьи исполнительницы. Со вчерашнего дня песня появилась в плэйлистах всех радиостанций республики. Зиёда попросила своих поклонников оценить свою новую работу. Впрочем, под постом с презентацией уже появились множественные комментарии с восхищениями фанатов.
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узбекистан, певица, день рождения

Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения

07:35 08.01.2022
© Instagram / ziyodaqobilovaПевица Зиёда
Певица Зиёда - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2022
© Instagram / ziyodaqobilova
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Певица решила отойти от привычных стереотипов и сама подарила своим фанатам подарок ко дню своего рождения. Премьера новой песни "MENI DEB" ("Скажи мне" - пер. с узб.) состоялась 7 января.
Популярная узбекская певица и актриса Зиёда Кобилова, наиболее известная под псевдонимом Ziyoda, накануне отметила свой день рождения. Девушке исполнилось 33 года. Яркими кадрами со своей домашней вечеринки Зиёда поделилась на своей странице в сети Instagram.
Первыми слушателями новой композиции "MENI DEB" ("Скажи мне" - пер. с узб.) стали члены семьи исполнительницы. Со вчерашнего дня песня появилась в плэйлистах всех радиостанций республики.
Зиёда попросила своих поклонников оценить свою новую работу. Впрочем, под постом с презентацией уже появились множественные комментарии с восхищениями фанатов.
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