https://uz.sputniknews.ru/20220108/video-pevitsa-ziyoda-zakatila-vecherinku-na-svoy-den-rojdeniya-22103221.html

Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения

Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения

Певица решила отойти от привычных стереотипов и сама подарила своим фанатам подарок ко дню своего рождения. Премьера новой песни состоялась 7 января.

2022-01-08T07:35+0500

2022-01-08T07:35+0500

2022-01-08T07:35+0500

это интересно

узбекистан

певица

день рождения

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Популярная узбекская певица и актриса Зиёда Кобилова, наиболее известная под псевдонимом Ziyoda, накануне отметила свой день рождения. Девушке исполнилось 33 года. Яркими кадрами со своей домашней вечеринки Зиёда поделилась на своей странице в сети Instagram.Первыми слушателями новой композиции "MENI DEB" ("Скажи мне" - пер. с узб.) стали члены семьи исполнительницы. Со вчерашнего дня песня появилась в плэйлистах всех радиостанций республики. Зиёда попросила своих поклонников оценить свою новую работу. Впрочем, под постом с презентацией уже появились множественные комментарии с восхищениями фанатов.

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узбекистан, певица, день рождения