https://uz.sputniknews.ru/20220108/znat-minimum-dva-tri-yazyka--mirziyoev-obyasnil-kak-dobitsya-uspexa-22111546.html

"Знать минимум два-три языка" — Мирзиёев объяснил, как добиться успеха

"Знать минимум два-три языка" — Мирзиёев объяснил, как добиться успеха

Президент побеседовал с учащимися лицея и объяснил, кто и по какой причине сможет добиться успеха в будущем.

2022-01-08T19:21+0500

2022-01-08T19:21+0500

2022-01-08T19:21+0500

общество

шавкат мирзиёев

образование

амир темур

президент

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев накануне посетил новое здание для лицея "Темурбеклар мактаби" в Юнусабадском районе Ташкента, ознакомился с системой обучения в военно-академическом учреждении.Подобные лицеи были созданы в 2019 году в соответствии с постановлением президента в составе министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, а также Службы государственной безопасности и Национальной гвардии.В учреждении действуют пять кафедр: точных наук, общественно-гуманитарных наук, иностранных языков, психологии и воспитательной работы, а также профессионально-прикладной подготовки. В них преподают преподаватели, отобранные на основе открытого конкурса.Лицей специализируется на углубленном изучении истории и иностранных языков. В этом учебном году из 5,6 тысячи абитуриентов были отобраны 100 самых достойных.Президент осмотрел лингафонный класс, кабинеты психодиагностики и духовности и поговорил с учащимися.Глава государства побеседовал по видеоконференцсвязи с учащимися лицеев "Темурбеклар мактаби" Ташкента, Нукуса, Ферганы и Шахрисабза. При этом Шавкат Мирзиёев отметил, что важно проводить конкурс духовности среди учеников лицеев, а также написания научных комментариев к каждому уложению Амира Темура.Глава государства посетил и лицейскую библиотеку, пообщался с учащимися, среди которых и воспитанники детских домов.В состав комплекса также входят учебный полигон, стадион, бассейн, автодром и плац.Лицей "Темурбеклар мактаби" построен рядом с Академией СГБ. Президент ознакомился и с условиями обучения в этом учебном заведении.Читать далее:Что нам стоит объекты построить: какие здания возведут в Узбекистане >>В Шахрисабзе открылась школа Темурбеков >>

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шавкат мирзиёев, образование, амир темур, президент