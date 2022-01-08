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"Знать минимум два-три языка" — Мирзиёев объяснил, как добиться успеха
"Знать минимум два-три языка" — Мирзиёев объяснил, как добиться успеха
Президент побеседовал с учащимися лицея и объяснил, кто и по какой причине сможет добиться успеха в будущем.
2022-01-08T19:21+0500
2022-01-08T19:21+0500
общество
шавкат мирзиёев
образование
амир темур
президент
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев накануне посетил новое здание для лицея "Темурбеклар мактаби" в Юнусабадском районе Ташкента, ознакомился с системой обучения в военно-академическом учреждении.Подобные лицеи были созданы в 2019 году в соответствии с постановлением президента в составе министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, а также Службы государственной безопасности и Национальной гвардии.В учреждении действуют пять кафедр: точных наук, общественно-гуманитарных наук, иностранных языков, психологии и воспитательной работы, а также профессионально-прикладной подготовки. В них преподают преподаватели, отобранные на основе открытого конкурса.Лицей специализируется на углубленном изучении истории и иностранных языков. В этом учебном году из 5,6 тысячи абитуриентов были отобраны 100 самых достойных.Президент осмотрел лингафонный класс, кабинеты психодиагностики и духовности и поговорил с учащимися.Глава государства побеседовал по видеоконференцсвязи с учащимися лицеев "Темурбеклар мактаби" Ташкента, Нукуса, Ферганы и Шахрисабза. При этом Шавкат Мирзиёев отметил, что важно проводить конкурс духовности среди учеников лицеев, а также написания научных комментариев к каждому уложению Амира Темура.Глава государства посетил и лицейскую библиотеку, пообщался с учащимися, среди которых и воспитанники детских домов.В состав комплекса также входят учебный полигон, стадион, бассейн, автодром и плац.Лицей "Темурбеклар мактаби" построен рядом с Академией СГБ. Президент ознакомился и с условиями обучения в этом учебном заведении.Читать далее:Что нам стоит объекты построить: какие здания возведут в Узбекистане &gt;&gt;В Шахрисабзе открылась школа Темурбеков &gt;&gt;
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шавкат мирзиёев, образование, амир темур, президент

"Знать минимум два-три языка" — Мирзиёев объяснил, как добиться успеха

19:21 08.01.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей “Темурбеклар мактаби” Службы государственной безопасности
Президент Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей “Темурбеклар мактаби” Службы государственной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент побеседовал с учащимися лицея и объяснил, кто и по какой причине сможет добиться успеха в будущем.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев накануне посетил новое здание для лицея "Темурбеклар мактаби" в Юнусабадском районе Ташкента, ознакомился с системой обучения в военно-академическом учреждении.
Подобные лицеи были созданы в 2019 году в соответствии с постановлением президента в составе министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, а также Службы государственной безопасности и Национальной гвардии.
В учреждении действуют пять кафедр: точных наук, общественно-гуманитарных наук, иностранных языков, психологии и воспитательной работы, а также профессионально-прикладной подготовки. В них преподают преподаватели, отобранные на основе открытого конкурса.
Лицей специализируется на углубленном изучении истории и иностранных языков. В этом учебном году из 5,6 тысячи абитуриентов были отобраны 100 самых достойных.
Президент осмотрел лингафонный класс, кабинеты психодиагностики и духовности и поговорил с учащимися.

Вы крылья нового Узбекистана. Что делает эти крылья сильными? Знания! Вы должны знать в совершенстве минимум два-три языка, точные науки и нашу историю. В этой школе мы ввели и предмет психологии, хорошо изучите его. У вас есть все возможности.

Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава государства побеседовал по видеоконференцсвязи с учащимися лицеев "Темурбеклар мактаби" Ташкента, Нукуса, Ферганы и Шахрисабза. При этом Шавкат Мирзиёев отметил, что важно проводить конкурс духовности среди учеников лицеев, а также написания научных комментариев к каждому уложению Амира Темура.
Глава государства посетил и лицейскую библиотеку, пообщался с учащимися, среди которых и воспитанники детских домов.
В будущем добьются успеха только те молодые люди, которые упорно работают над собой, не тратят свое время впустую и приобретают больше знаний. Величие приходит через целеустремленность, через труд.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
В состав комплекса также входят учебный полигон, стадион, бассейн, автодром и плац.
Лицей "Темурбеклар мактаби" построен рядом с Академией СГБ. Президент ознакомился и с условиями обучения в этом учебном заведении.

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