https://uz.sputniknews.ru/20220110/22116402.html
Фото: самые необычные снеговики с разных концов света
Фото: самые необычные снеговики с разных концов света
Большие и крохотные, в маске и с рогами, круглые и квадратные - самые необычные и забавные снеговики со всего света в фотоподборке Sputnik.
2022-01-10T22:00+0500
2022-01-10T22:00+0500
2022-01-10T22:00+0500
фото
мультимедиа
фотолента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/09/22116408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d8a801e90cfdc6e85a511ea504e9b08c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/09/22116408_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e125026cf0ec2b35ee4a5e74d3cf09af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа , фотолента
Фото: самые необычные снеговики с разных концов света
Большие и крохотные, в маске и с рогами, круглые и квадратные — самые необычные и забавные снеговики со всего света в фотоподборке Sputnik.
Снеговик перед зданием Капитолия в Вашингтоне, США.
© AP Photo / Ng Han Guan
Работники ресторана в Китае слепили снеговика в виде врача в защитном костюме и в маске.
Работники ресторана в Китае слепили снеговика в виде врача в защитном костюме и в маске.
Снеговик с рогами на фоне Рейхстага, Берлин, Германия.
© AFP / Mohd Rasfan
Снеговик в Кабуле, Афганистан.
Снеговик в Кабуле, Афганистан.
© AP Photo / Andy Wong
Пара лепит снеговика возле Запретного города в Пекине, Китай.
Пара лепит снеговика возле Запретного города в Пекине, Китай.
Снеговик-дорожник в Бруклине, Нью-Йорк, США.
© AFP / Alexander Nemenov
Снеговик с символикой хоккейной команды "ЦСКА Москва" во дворе дома в Москве.
Снеговик с символикой хоккейной команды "ЦСКА Москва" во дворе дома в Москве.
© AP Photo / Randall Benton
Люди лепят снеговика на разделительной полосе автодороги в Поллок Пайн, штат Калифорния, США, пока машины стоят в глухой пробке.
Люди лепят снеговика на разделительной полосе автодороги в Поллок Пайн, штат Калифорния, США, пока машины стоят в глухой пробке.
Снеговик в защитной маске на чемпионате мира по прыжкам с трамплина в Германии.
© AFP / Rodger Bosch
Снеговик-экстремал на капоте машины в горах близ города Сирес в ЮАР.
Снеговик-экстремал на капоте машины в горах близ города Сирес в ЮАР.
© AP Photo / Richard Drew
Снеговик на Таймс-сквер в Нью-Йорке после сильного снегопада.
Снеговик на Таймс-сквер в Нью-Йорке после сильного снегопада.
Снеговик на набережной в Ялте.