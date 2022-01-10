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Фото: самые необычные снеговики с разных концов света
Фото: самые необычные снеговики с разных концов света
Большие и крохотные, в маске и с рогами, круглые и квадратные - самые необычные и забавные снеговики со всего света в фотоподборке Sputnik.
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фото, мультимедиа , фотолента

Фото: самые необычные снеговики с разных концов света

22:00 10.01.2022
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Большие и крохотные, в маске и с рогами, круглые и квадратные — самые необычные и забавные снеговики со всего света в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Kevin Lamarque

Снеговик перед зданием Капитолия в Вашингтоне, США.

Снеговик перед зданием Капитолия в Вашингтоне, США. - Sputnik Узбекистан
1/12
© REUTERS / Kevin Lamarque

Снеговик перед зданием Капитолия в Вашингтоне, США.

© AP Photo / Ng Han Guan

Работники ресторана в Китае слепили снеговика в виде врача в защитном костюме и в маске.

Работники ресторана в Китае слепили снеговика в виде врача в защитном костюме и в маске. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AP Photo / Ng Han Guan

Работники ресторана в Китае слепили снеговика в виде врача в защитном костюме и в маске.

© REUTERS / Michele Tantussi

Снеговик с рогами на фоне Рейхстага, Берлин, Германия.

Снеговик с рогами на фоне Рейхстага, Берлин, Германия. - Sputnik Узбекистан
3/12
© REUTERS / Michele Tantussi

Снеговик с рогами на фоне Рейхстага, Берлин, Германия.

© AFP / Mohd Rasfan

Снеговик в Кабуле, Афганистан.

Снеговик в Кабуле, Афганистан. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AFP / Mohd Rasfan

Снеговик в Кабуле, Афганистан.

© AP Photo / Andy Wong

Пара лепит снеговика возле Запретного города в Пекине, Китай.

Пара лепит снеговика возле Запретного города в Пекине, Китай. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AP Photo / Andy Wong

Пара лепит снеговика возле Запретного города в Пекине, Китай.

© REUTERS / Brendan McDermid

Снеговик-дорожник в Бруклине, Нью-Йорк, США.

Снеговик-дорожник в Бруклине, Нью-Йорк, США. - Sputnik Узбекистан
6/12
© REUTERS / Brendan McDermid

Снеговик-дорожник в Бруклине, Нью-Йорк, США.

© AFP / Alexander Nemenov

Снеговик с символикой хоккейной команды "ЦСКА Москва" во дворе дома в Москве.

Снеговик с символикой хоккейной команды &quot;ЦСКА Москва&quot; во дворе дома в Москве. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP / Alexander Nemenov

Снеговик с символикой хоккейной команды "ЦСКА Москва" во дворе дома в Москве.

© AP Photo / Randall Benton

Люди лепят снеговика на разделительной полосе автодороги в Поллок Пайн, штат Калифорния, США, пока машины стоят в глухой пробке.

Люди лепят снеговика на разделительной полосе автодороги в Поллок Пайн, штат Калифорния, США, пока машины стоят в глухой пробке. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AP Photo / Randall Benton

Люди лепят снеговика на разделительной полосе автодороги в Поллок Пайн, штат Калифорния, США, пока машины стоят в глухой пробке.

© REUTERS / Annegret Hilse

Снеговик в защитной маске на чемпионате мира по прыжкам с трамплина в Германии.

Снеговик в защитной маске на чемпионате мира по прыжкам с трамплина в Германии. - Sputnik Узбекистан
9/12
© REUTERS / Annegret Hilse

Снеговик в защитной маске на чемпионате мира по прыжкам с трамплина в Германии.

© AFP / Rodger Bosch

Снеговик-экстремал на капоте машины в горах близ города Сирес в ЮАР.

Снеговик-экстремал на капоте машины в горах близ города Сирес в ЮАР. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP / Rodger Bosch

Снеговик-экстремал на капоте машины в горах близ города Сирес в ЮАР.

© AP Photo / Richard Drew

Снеговик на Таймс-сквер в Нью-Йорке после сильного снегопада.

Снеговик на Таймс-сквер в Нью-Йорке после сильного снегопада. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AP Photo / Richard Drew

Снеговик на Таймс-сквер в Нью-Йорке после сильного снегопада.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкСнеговик на набережной в Ялте.
Снеговик на набережной в Ялте - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк
Снеговик на набережной в Ялте.
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