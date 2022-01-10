https://uz.sputniknews.ru/20220110/22116618.html

Согреться в морозы: топ-5 рецептов глинтвейна

Согреться в морозы: топ-5 рецептов глинтвейна

Что может быть лучше в мороз, чем кружечка горячего пряного напитка? Sputnik предлагает знаковые рецепты глинтвейна, которые способны создать особую атмосферу в домашних условиях.

2022-01-10T07:30+0500

2022-01-10T07:30+0500

2022-01-10T07:30+0500

это интересно

мороз

рецепт

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Название напитка пришло из немецкого: Glühender Wein (Glühwein) – "горячее вино". Сегодня есть немало вариантов, но ключевые ингредиенты так или иначе остаются: корица, гвоздика, цитрусовые, имбирь и мед. Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам пять лучших рецептов согревающего напитка.Классика глинтвейнаОсновой для классического рецепта служит сухое красное вино. На одну бутылку понадобится 2 палочки корицы, 5 бутонов гвоздики, сахар по вкусу, а также в зависимости от предпочтений – имбирь, бадьян, цедра.Разбавленное пряностями вино следует нагреть при температуре не выше 80 градусов. Момент истины можно определить на глаз: легкий пар и первые пузырьки. Любители советуют не доводить до кипения, вино утратит свою крепость и напиток будет не таким насыщенным.Также знатоки рекомендуют не использовать молотые пряности. Это приведет к ненужной мутности и усложнит процесс фильтрации.Не только красное виноСмелые эксперименты привели любителей к темному пиву. Правда, в этом случае имеет смысл подкорректировать и название – глинтбир.В доводимый до тех же пузырьков пенный напиток из темного солода добавляются уже известные ингредиенты: кардамон (1 г), имбирь (5 г), палочки корицы (2), гвоздика (3 штуки), мед (5 чайных ложек), цедра или кусочки апельсина и лимон.Яичный глинтвейнСухое красное (1 л) можно разбавить водой (250 мл) и насытить гвоздикой. Отделенные от белков желтки нужно растереть с сахаром добела и отдельно потомить на небольшом огне. При помешивании в нагреваемый сосуд с яичной массой влить горячее вино тонкой струей. По виду есть в этом что-то от капучино, по вкусу – дополнительная мягкость обеспечена.Шоколадный глинтвейнДо шоколадного варианта могли не дойти даже самые искушенные поклонники глинтвейна. Впрочем, возможно, искушенность делает их любителями именно классических рецептов. А вот ценители экспериментов и шоколада вполне могут испытать особенный состав.В кастрюлю с 0,5 литра воды нужно добавить сахар, какао, корицу, бадьян, другие специи и довести до кипения. После снятия с огня приходит время горького шоколада (500 г), который должен полностью раствориться. В полученный состав добавляют стебель розмарина и нарезанные кольцами клементины. Смеси дают 10 минут настояться, и только потом вливается слегка подогретое красное вино (700 мл). Такой глинтвейн рекомендуется подавать теплым, а не горячим.Глинтвейн для всехПотому что безалкогольный: можно приготовить для всей семьи с детьми. И это не только вкусно, но еще и полезно благодаря витаминам.Для него понадобятся 2 стакана виноградного сока, 150 миллилитров гранатового, 120 миллилитров апельсинового и столько же воды. Всем этим нужно наполнить кастрюлю, поставить ее на средний огонь и по мере томления добавить цедру апельсина, лимона, 1 палочку корицы, 4 звездочки гвоздики, бадьян, лавровый лист и, внимание, немного черного или зеленого чая. Дополнить картину можно и другими специями в зависимости от фантазии и вкусового опыта: мускатный орех, кардамон, кориандр.Читайте также: Видеорецепт наваристой узбекской шурпы

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мороз, рецепт