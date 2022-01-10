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Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео
Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео
В Узбекистане развивается новый вид спорта. Благодаря ему становится популярнее узбекская порода лошадей, а в развитии проекта помогает Россия.
2022-01-10T21:00+0500
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видео
мультимедиа
спорт
узбекистан
конный спорт
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Соревнования по конному поло на снегу Amirsoy Polo Cup 2022 прошли в Бостанлыкском районе Ташкентской области. На турнире, проходившем на высоте 1 820 метров, участвовали четыре команды. Победителями стали игроки Национальной гвардии."Конное поло — новый вид спорта для Узбекистана, и с каждым днем интерес к нему в стране только растет", — говорит председатель Федерации поло в Узбекистане Бахромжон Газиев.По его словам, особый интерес у зарубежных федераций и туристов вызывают национальные лошади карабаирской породы.Карабаиры разводятся в Узбекистане и относятся к традиционным породам, которые с древности разводят в Средней Азии. Они отличаются хорошими скаковыми качествами, выносливостью, а еще имеют компактное сложение и благодаря невысокому росту в холке отлично подходят для игры в поло.Газиев отметил и сотрудничество с российскими коллегами, которые высоко оценивают достижения узбекских всадников.Конное поло пока диковинный вид спорта для Узбекистана, хотя в стране есть немало соревнований на лошадях, например, известная игра народов Средней Азии кук-бору. Теперь принято решение развивать и конное поло, ведь оно популяризирует разведение узбекских лошадей.Как проходили соревнования, смотрите в нашем видео.
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Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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252
60
мультимедиа , спорт, узбекистан, конный спорт, видео

Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео

21:00 10.01.2022 (обновлено: 21:23 10.01.2022)
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Рамиз Бахтияров
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В Узбекистане развивается новый вид спорта. Благодаря ему становится популярнее узбекская порода лошадей, а в развитии проекта помогает Россия.
Соревнования по конному поло на снегу Amirsoy Polo Cup 2022 прошли в Бостанлыкском районе Ташкентской области. На турнире, проходившем на высоте 1 820 метров, участвовали четыре команды. Победителями стали игроки Национальной гвардии.
"Конное поло — новый вид спорта для Узбекистана, и с каждым днем интерес к нему в стране только растет", — говорит председатель Федерации поло в Узбекистане Бахромжон Газиев.

"Конный спорт — это аристократический вид спорта. За последние 5 лет он сильно развивается в республике", — рассказал Газиев.

По его словам, особый интерес у зарубежных федераций и туристов вызывают национальные лошади карабаирской породы.
Карабаиры разводятся в Узбекистане и относятся к традиционным породам, которые с древности разводят в Средней Азии. Они отличаются хорошими скаковыми качествами, выносливостью, а еще имеют компактное сложение и благодаря невысокому росту в холке отлично подходят для игры в поло.
Газиев отметил и сотрудничество с российскими коллегами, которые высоко оценивают достижения узбекских всадников.

"У нас с Россией грандиозные соглашения. Недавно мы заключили меморандум с Мариной Сечиной (Президент Федерации конного спорта России. — Sputnik) по линии конкура. В апреле у нас намечается чемпионат мира, который мы планируем провести вместе", — поделился он.

Конное поло пока диковинный вид спорта для Узбекистана, хотя в стране есть немало соревнований на лошадях, например, известная игра народов Средней Азии кук-бору. Теперь принято решение развивать и конное поло, ведь оно популяризирует разведение узбекских лошадей.
Как проходили соревнования, смотрите в нашем видео.
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