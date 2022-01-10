https://uz.sputniknews.ru/20220110/ledovoe-srajenie-kak-proshyol-chempionat-po-konnomu-polo---video--22133183.html
Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео
Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео
В Узбекистане развивается новый вид спорта. Благодаря ему становится популярнее узбекская порода лошадей, а в развитии проекта помогает Россия.
2022-01-10T21:00+0500
2022-01-10T21:00+0500
2022-01-10T21:23+0500
видео
мультимедиа
спорт
узбекистан
конный спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0a/22133152_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_100cc679ce719a251b7b2d5496fc5d84.jpg
Соревнования по конному поло на снегу Amirsoy Polo Cup 2022 прошли в Бостанлыкском районе Ташкентской области. На турнире, проходившем на высоте 1 820 метров, участвовали четыре команды. Победителями стали игроки Национальной гвардии."Конное поло — новый вид спорта для Узбекистана, и с каждым днем интерес к нему в стране только растет", — говорит председатель Федерации поло в Узбекистане Бахромжон Газиев.По его словам, особый интерес у зарубежных федераций и туристов вызывают национальные лошади карабаирской породы.Карабаиры разводятся в Узбекистане и относятся к традиционным породам, которые с древности разводят в Средней Азии. Они отличаются хорошими скаковыми качествами, выносливостью, а еще имеют компактное сложение и благодаря невысокому росту в холке отлично подходят для игры в поло.Газиев отметил и сотрудничество с российскими коллегами, которые высоко оценивают достижения узбекских всадников.Конное поло пока диковинный вид спорта для Узбекистана, хотя в стране есть немало соревнований на лошадях, например, известная игра народов Средней Азии кук-бору. Теперь принято решение развивать и конное поло, ведь оно популяризирует разведение узбекских лошадей.Как проходили соревнования, смотрите в нашем видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0a/22133152_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_7a491096e1bafad04910a54640e1dbb6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , спорт, узбекистан, конный спорт, видео
Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео
21:00 10.01.2022 (обновлено: 21:23 10.01.2022)
В Узбекистане развивается новый вид спорта. Благодаря ему становится популярнее узбекская порода лошадей, а в развитии проекта помогает Россия.
Соревнования по конному поло на снегу Amirsoy Polo Cup 2022 прошли в Бостанлыкском районе Ташкентской области. На турнире, проходившем на высоте 1 820 метров, участвовали четыре команды. Победителями стали игроки Национальной гвардии.
"Конное поло — новый вид спорта для Узбекистана, и с каждым днем интерес к нему в стране только растет", — говорит председатель Федерации поло в Узбекистане Бахромжон Газиев.
"Конный спорт — это аристократический вид спорта. За последние 5 лет он сильно развивается в республике", — рассказал Газиев.
По его словам, особый интерес у зарубежных федераций и туристов вызывают национальные лошади карабаирской породы.
Карабаиры разводятся в Узбекистане и относятся к традиционным породам, которые с древности разводят в Средней Азии. Они отличаются хорошими скаковыми качествами, выносливостью, а еще имеют компактное сложение и благодаря невысокому росту в холке отлично подходят для игры в поло.
Газиев отметил и сотрудничество с российскими коллегами, которые высоко оценивают достижения узбекских всадников.
"У нас с Россией грандиозные соглашения. Недавно мы заключили меморандум с Мариной Сечиной (Президент Федерации конного спорта России. — Sputnik) по линии конкура. В апреле у нас намечается чемпионат мира, который мы планируем провести вместе", — поделился он.
Конное поло пока диковинный вид спорта для Узбекистана, хотя в стране есть немало соревнований на лошадях, например, известная игра народов Средней Азии кук-бору. Теперь принято решение развивать и конное поло, ведь оно популяризирует разведение узбекских лошадей.
Как проходили соревнования, смотрите в нашем видео
.