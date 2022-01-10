https://uz.sputniknews.ru/20220110/ledovoe-srajenie-kak-proshyol-chempionat-po-konnomu-polo---video--22133183.html

Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео

Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео

В Узбекистане развивается новый вид спорта. Благодаря ему становится популярнее узбекская порода лошадей, а в развитии проекта помогает Россия.

2022-01-10T21:00+0500

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Соревнования по конному поло на снегу Amirsoy Polo Cup 2022 прошли в Бостанлыкском районе Ташкентской области. На турнире, проходившем на высоте 1 820 метров, участвовали четыре команды. Победителями стали игроки Национальной гвардии."Конное поло — новый вид спорта для Узбекистана, и с каждым днем интерес к нему в стране только растет", — говорит председатель Федерации поло в Узбекистане Бахромжон Газиев.По его словам, особый интерес у зарубежных федераций и туристов вызывают национальные лошади карабаирской породы.Карабаиры разводятся в Узбекистане и относятся к традиционным породам, которые с древности разводят в Средней Азии. Они отличаются хорошими скаковыми качествами, выносливостью, а еще имеют компактное сложение и благодаря невысокому росту в холке отлично подходят для игры в поло.Газиев отметил и сотрудничество с российскими коллегами, которые высоко оценивают достижения узбекских всадников.Конное поло пока диковинный вид спорта для Узбекистана, хотя в стране есть немало соревнований на лошадях, например, известная игра народов Средней Азии кук-бору. Теперь принято решение развивать и конное поло, ведь оно популяризирует разведение узбекских лошадей.Как проходили соревнования, смотрите в нашем видео.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

мультимедиа , спорт, узбекистан, конный спорт, видео