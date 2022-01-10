Спорт
В Узбекистане открыли горнолыжный сезон - фото
17:22 10.01.2022 (обновлено: 17:23 10.01.2022)
Торжественное открытие сезона "GRAND OPENING 21/22" прошло на горнолыжном курорте Amirsoy.
ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Торжественное открытие горнолыжного сезона прошло накануне на горнолыжном курорте Amirsoy Mountain Resportв Ташкентской области, сообщает Министерство туризма и спорта Узбекистана.
В рамках церемонии открытия сезона "GRAND OPENING 21/22" на одной из самых длинных трасс "ALFA" прошел массовый спуск. В нем приняли участие все желающие, от любителей, до профессионалов.
"Открытие сезона является ежегодным мероприятием и проводится с целью развития зимнего туризма, популяризации активного и здорового образа жизни среди населения республики", - говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, мероприятие проводилось с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности.
© Пресс-служба Министерства туризма и спорта УзбекистанаОткрытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
1/6
© Пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана
Открытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
© Пресс-служба Министерства туризма и спорта УзбекистанаОткрытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
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© Пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана
Открытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
© Пресс-служба Министерства туризма и спорта УзбекистанаОткрытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
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© Пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана
Открытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
© Пресс-служба Министерства туризма и спорта УзбекистанаОткрытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
4/6
© Пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана
Открытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
© Пресс-служба Министерства туризма и спорта УзбекистанаОткрытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
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© Пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана
Открытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
© Пресс-служба Министерства туризма и спорта УзбекистанаОткрытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
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© Пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана
Открытие горнолыжного сезона на курорте Amirsoy Mountain Resort в Ташкентской области
Напомним, в декабре здесь запустили новую канатную дорогу Amirsoy Express. Она позволяет добраться до самого курорта, минуя 5-километровый горный серпантин.
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