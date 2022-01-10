https://uz.sputniknews.ru/20220110/v-uzbekistane-otkryli-gornolyjnyy-sezon---foto-22128618.html

В Узбекистане открыли горнолыжный сезон - фото

В Узбекистане открыли горнолыжный сезон - фото

Торжественное открытие сезона "GRAND OPENING 21/22" прошло на горнолыжном курорте Amirsoy.

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спорт

узбекистан

горнолыжный курорт

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ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Торжественное открытие горнолыжного сезона прошло накануне на горнолыжном курорте Amirsoy Mountain Resportв Ташкентской области, сообщает Министерство туризма и спорта Узбекистана.В рамках церемонии открытия сезона "GRAND OPENING 21/22" на одной из самых длинных трасс "ALFA" прошел массовый спуск. В нем приняли участие все желающие, от любителей, до профессионалов.По данным ведомства, мероприятие проводилось с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности.Напомним, в декабре здесь запустили новую канатную дорогу Amirsoy Express. Она позволяет добраться до самого курорта, минуя 5-километровый горный серпантин.Читайте также: Узбекистан попал в топ-10 мест для туризма

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узбекистан, горнолыжный курорт, фото