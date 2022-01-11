https://uz.sputniknews.ru/20220111/ocherednoy-serdechnyy-pristup-proizoshel-na-futbolnom-pole--video-22151934.html
Очередной сердечный приступ произошел на футбольном поле — видео
Очередной сердечный приступ произошел на футбольном поле — видео
Игрок катарской "Аль-Вакры" упал во время матча и забился в конвульсиях. Виновата ли в этом вакцина от коронавируса?
2022-01-11T21:30+0500
2022-01-11T21:30+0500
2022-01-11T21:30+0500
в мире
футбол
больница
скорая помощь
сердечный приступ
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. 32-летний игрок из Мали катарской "Аль-Вакры" Усман Кулибали упал во время матча с командой "Ар-Райян" и затрясся в конвульсиях.Инцидент произошел во время субботнего матча в рамках местной Лиги чемпионов. Машина скорой помощи доставила его в больницу, врачи поставили диагноз "сердечный приступ".Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление клуба, сейчас состояние спортсмена стабильное. После случившегося в соцсетях появились сообщения, будто причиной сердечного приступа стала прививка бустерной дозой вакцины от коронавируса. Однако в клубе опровергли эти утверждения, заявив, что последнюю прививку он сделал девять месяцев назад.Что касается прерванного матча, то он будет продолжен в другое время. Футболистам предстоит провести оставшиеся 49 минут со счета 1:0 в пользу "Ар-Райяна", говорится в пресс-релизе организаторов Лиги звезд Катара.Это не первый случай, когда у игрока случается сердечный приступ прямо во время игры. 12 июня 2021 года в матче ЕВРО-2020 между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене футболист хозяев поля Кристиан Эрикссен также перенес остановку сердца.На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.Позже миланский "Интер" по согласию сторон расторг контракт со спортсменом, так как ему запрещено играть в Италии из-за установленного дефибриллятора. Сообщалось, что 29-летний полузащитник может возобновить карьеру в датском клубе "Оденсе", где он тренируется в последнее время.На прошлой неделе он заявил, что ставит перед собой цель сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года. Он пройдет с 21 ноября по 18 декабря этого года в Катаре.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, больница, скорая помощь, сердечный приступ
Очередной сердечный приступ произошел на футбольном поле — видео
Игрок катарской "Аль-Вакры" упал во время матча и забился в конвульсиях. Машина скорой помощи доставила его в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. 32-летний игрок из Мали катарской "Аль-Вакры" Усман Кулибали упал во время матча с командой "Ар-Райян" и затрясся в конвульсиях.
Инцидент произошел во время субботнего матча в рамках местной Лиги чемпионов. Машина скорой помощи доставила его в больницу, врачи поставили диагноз "сердечный приступ".
Как сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление клуба, сейчас состояние спортсмена стабильное.
После случившегося в соцсетях появились сообщения, будто причиной сердечного приступа стала прививка бустерной дозой вакцины от коронавируса. Однако в клубе опровергли эти утверждения, заявив, что последнюю прививку он сделал девять месяцев назад.
"Он еще не прививался третьей дозой, последняя его прививка была сделана девять месяцев назад, после чего он отыграл десятки игр без всяких проблем. Его состояние стабильное — нас волнует не судьба матча, а только здоровье Османа и других игроков", — сказал представитель клуба Мухаммед ас-Слейти.
Что касается прерванного матча, то он будет продолжен в другое время. Футболистам предстоит провести оставшиеся 49 минут со счета 1:0 в пользу "Ар-Райяна", говорится в пресс-релизе организаторов Лиги звезд Катара.
Это не первый случай, когда у игрока случается сердечный приступ прямо во время игры. 12 июня 2021 года в матче ЕВРО-2020 между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене футболист хозяев поля Кристиан Эрикссен также перенес остановку сердца.
На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.
Позже миланский "Интер" по согласию сторон расторг контракт со спортсменом, так как ему запрещено играть в Италии из-за установленного дефибриллятора. Сообщалось, что 29-летний полузащитник может возобновить карьеру в датском клубе "Оденсе", где он тренируется в последнее время.
На прошлой неделе он заявил, что ставит перед собой цель сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года. Он пройдет с 21 ноября по 18 декабря этого года в Катаре.