Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220111/ocherednoy-serdechnyy-pristup-proizoshel-na-futbolnom-pole--video-22151934.html
Очередной сердечный приступ произошел на футбольном поле — видео
Очередной сердечный приступ произошел на футбольном поле — видео
Игрок катарской "Аль-Вакры" упал во время матча и забился в конвульсиях. Виновата ли в этом вакцина от коронавируса?
2022-01-11T21:30+0500
2022-01-11T21:30+0500
в мире
футбол
больница
скорая помощь
сердечный приступ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/427/40/4274040_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_4dd83e6a9dc6d4d6d70e51034edb4229.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. 32-летний игрок из Мали катарской "Аль-Вакры" Усман Кулибали упал во время матча с командой "Ар-Райян" и затрясся в конвульсиях.Инцидент произошел во время субботнего матча в рамках местной Лиги чемпионов. Машина скорой помощи доставила его в больницу, врачи поставили диагноз "сердечный приступ".Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление клуба, сейчас состояние спортсмена стабильное. После случившегося в соцсетях появились сообщения, будто причиной сердечного приступа стала прививка бустерной дозой вакцины от коронавируса. Однако в клубе опровергли эти утверждения, заявив, что последнюю прививку он сделал девять месяцев назад.Что касается прерванного матча, то он будет продолжен в другое время. Футболистам предстоит провести оставшиеся 49 минут со счета 1:0 в пользу "Ар-Райяна", говорится в пресс-релизе организаторов Лиги звезд Катара.Это не первый случай, когда у игрока случается сердечный приступ прямо во время игры. 12 июня 2021 года в матче ЕВРО-2020 между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене футболист хозяев поля Кристиан Эрикссен также перенес остановку сердца.На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.Позже миланский "Интер" по согласию сторон расторг контракт со спортсменом, так как ему запрещено играть в Италии из-за установленного дефибриллятора. Сообщалось, что 29-летний полузащитник может возобновить карьеру в датском клубе "Оденсе", где он тренируется в последнее время.На прошлой неделе он заявил, что ставит перед собой цель сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года. Он пройдет с 21 ноября по 18 декабря этого года в Катаре.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/427/40/4274040_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fa0fd46019054a75d3ecb9cb26fa6724.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
футбол, больница, скорая помощь, сердечный приступ

Очередной сердечный приступ произошел на футбольном поле — видео

21:30 11.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутболист на поле
Футболист на поле - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Игрок катарской "Аль-Вакры" упал во время матча и забился в конвульсиях. Машина скорой помощи доставила его в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. 32-летний игрок из Мали катарской "Аль-Вакры" Усман Кулибали упал во время матча с командой "Ар-Райян" и затрясся в конвульсиях.
Инцидент произошел во время субботнего матча в рамках местной Лиги чемпионов. Машина скорой помощи доставила его в больницу, врачи поставили диагноз "сердечный приступ".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление клуба, сейчас состояние спортсмена стабильное.
После случившегося в соцсетях появились сообщения, будто причиной сердечного приступа стала прививка бустерной дозой вакцины от коронавируса. Однако в клубе опровергли эти утверждения, заявив, что последнюю прививку он сделал девять месяцев назад.
"Он еще не прививался третьей дозой, последняя его прививка была сделана девять месяцев назад, после чего он отыграл десятки игр без всяких проблем. Его состояние стабильное — нас волнует не судьба матча, а только здоровье Османа и других игроков", — сказал представитель клуба Мухаммед ас-Слейти.
Что касается прерванного матча, то он будет продолжен в другое время. Футболистам предстоит провести оставшиеся 49 минут со счета 1:0 в пользу "Ар-Райяна", говорится в пресс-релизе организаторов Лиги звезд Катара.
Это не первый случай, когда у игрока случается сердечный приступ прямо во время игры. 12 июня 2021 года в матче ЕВРО-2020 между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене футболист хозяев поля Кристиан Эрикссен также перенес остановку сердца.
На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.
Позже миланский "Интер" по согласию сторон расторг контракт со спортсменом, так как ему запрещено играть в Италии из-за установленного дефибриллятора. Сообщалось, что 29-летний полузащитник может возобновить карьеру в датском клубе "Оденсе", где он тренируется в последнее время.
На прошлой неделе он заявил, что ставит перед собой цель сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года. Он пройдет с 21 ноября по 18 декабря этого года в Катаре.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:10Новый премьер Казахстана созвонился с Ариповым и Мишустиным
22:00Врач объяснила, какая ходьба снизит риск возникновения инсульта у мужчин
21:30Очередной сердечный приступ произошел на футбольном поле — видео
21:30Революцию "орков" силовики Казахстана "проспали" неслучайно: что дальше?
20:21Делегация Татарстана готовит визит в Узбекистан: что запланировано
20:17Что сделали с резиденцией президента Казахстана — видео
20:02Россия готова драться за Казахстан. Что будет с Узбекистаном – видео
19:55Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера
19:38Любимые мелодии прозвучали в исполнении музыкантов Узбекистана — видео
19:06Российская компания отправит в Узбекистан партию экзоскелетов
18:31В регионах Узбекистана появятся центры криминалистической экспертизы ДНК
17:30Вынесен приговор женщине за жестокое убийство невестки
17:25Глава НОК раскритиковал подготовку пловцов в Узбекистане
16:20Источник на переговорах в Женеве рассказал о "твердолобости" позиции США
16:14Что Песков думает о митингах в Узбекистане вслед за Казахстаном
15:49Эксперт озвучил сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся — видео
15:16Panasonic разрешила сотрудникам работать четыре дня в неделю
15:16В Ферганской области задержали 18-летнего сторонника ИГ*
14:57USM Holdings увеличила долю в одном из крупных банков Узбекистана
14:15Что стало с Аралом: российский космонавт опубликовал эксклюзивное фото