https://uz.sputniknews.ru/20220111/ocherednoy-serdechnyy-pristup-proizoshel-na-futbolnom-pole--video-22151934.html

Очередной сердечный приступ произошел на футбольном поле — видео

Очередной сердечный приступ произошел на футбольном поле — видео

Игрок катарской "Аль-Вакры" упал во время матча и забился в конвульсиях. Виновата ли в этом вакцина от коронавируса?

2022-01-11T21:30+0500

2022-01-11T21:30+0500

2022-01-11T21:30+0500

в мире

футбол

больница

скорая помощь

сердечный приступ

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. 32-летний игрок из Мали катарской "Аль-Вакры" Усман Кулибали упал во время матча с командой "Ар-Райян" и затрясся в конвульсиях.Инцидент произошел во время субботнего матча в рамках местной Лиги чемпионов. Машина скорой помощи доставила его в больницу, врачи поставили диагноз "сердечный приступ".Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление клуба, сейчас состояние спортсмена стабильное. После случившегося в соцсетях появились сообщения, будто причиной сердечного приступа стала прививка бустерной дозой вакцины от коронавируса. Однако в клубе опровергли эти утверждения, заявив, что последнюю прививку он сделал девять месяцев назад.Что касается прерванного матча, то он будет продолжен в другое время. Футболистам предстоит провести оставшиеся 49 минут со счета 1:0 в пользу "Ар-Райяна", говорится в пресс-релизе организаторов Лиги звезд Катара.Это не первый случай, когда у игрока случается сердечный приступ прямо во время игры. 12 июня 2021 года в матче ЕВРО-2020 между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене футболист хозяев поля Кристиан Эрикссен также перенес остановку сердца.На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.Позже миланский "Интер" по согласию сторон расторг контракт со спортсменом, так как ему запрещено играть в Италии из-за установленного дефибриллятора. Сообщалось, что 29-летний полузащитник может возобновить карьеру в датском клубе "Оденсе", где он тренируется в последнее время.На прошлой неделе он заявил, что ставит перед собой цель сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года. Он пройдет с 21 ноября по 18 декабря этого года в Катаре.

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футбол, больница, скорая помощь, сердечный приступ