Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220111/panasonic-razreshila-sotrudnikam-rabotat-chetyre-dnya-v-nedelyu-22144920.html
Panasonic разрешила сотрудникам работать четыре дня в неделю
Panasonic разрешила сотрудникам работать четыре дня в неделю
Сотрудники японской Panasonic могут по желанию перейти на 4-дневную рабочую неделю, а в свободное время устроиться на подработку или заняться самообразованием.
2022-01-11T15:16+0500
2022-01-11T15:16+0500
в мире
работа
компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1416/18/14161853_0:235:3151:2007_1920x0_80_0_0_210debbba895de3b31121f87a944ab8c.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Японская корпорация Panasonic позволит своим сотрудникам по желанию перейти на четырехдневную рабочую неделю.По мнению руководства компании, это послужит достижению "баланса между личной жизнью и работой персонала".Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании, дополнительный выходной день, который сотрудник может взять по своему желанию, компания рекомендует потратить на самообразование, участие в волонтерских проектах, и при необходимости даже для подработки.Также сотрудники Panasonic смогут работать из дома, если другой член семьи переведен в другую префектуру или регион.Эксперименты по переходу на четырехдневную рабочую неделю проводились во множестве стран, в последнее время к этой идее вернулись на волне коронавирусной пандемии. Так, предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю в прошлом году выдвинула премьер Новой Зеландии, отметив, что этот вопрос должен регулироваться работодателем и сотрудниками. В то же время схема сокращенной рабочей недели применяется на ряде предприятий в разных странах, в том числе в России, в основном введение четырехдневной недели связывают с ситуациями в отраслях.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1416/18/14161853_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_440659e697a190ca908a4fa4c756cf38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
работа, компания

Panasonic разрешила сотрудникам работать четыре дня в неделю

15:16 11.01.2022
© Unsplash / Sabri TuzcuРабота в офисе
Работа в офисе - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Unsplash / Sabri Tuzcu
Подписаться на
Руководство компании разрешила своим сотрудникам перейти на 4-дневную рабочую неделю. Свободное время рекомендуется потратить на самообразование и разрешается устроиться на подработку.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Японская корпорация Panasonic позволит своим сотрудникам по желанию перейти на четырехдневную рабочую неделю.
По мнению руководства компании, это послужит достижению "баланса между личной жизнью и работой персонала".

"Приводя личную жизнь и работу персонала в гармонию, мы стремимся максимально эффективно использовать наши отличия и усилить позиции всей корпорации в целом", - отмечается в документе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании, дополнительный выходной день, который сотрудник может взять по своему желанию, компания рекомендует потратить на самообразование, участие в волонтерских проектах, и при необходимости даже для подработки.
Также сотрудники Panasonic смогут работать из дома, если другой член семьи переведен в другую префектуру или регион.
Эксперименты по переходу на четырехдневную рабочую неделю проводились во множестве стран, в последнее время к этой идее вернулись на волне коронавирусной пандемии.
Так, предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю в прошлом году выдвинула премьер Новой Зеландии, отметив, что этот вопрос должен регулироваться работодателем и сотрудниками.
В то же время схема сокращенной рабочей недели применяется на ряде предприятий в разных странах, в том числе в России, в основном введение четырехдневной недели связывают с ситуациями в отраслях.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:30Вынесен приговор женщине за жестокое убийство невестки
17:25Глава НОК раскритиковал подготовку пловцов в Узбекистане
16:20Источник на переговорах в Женеве рассказал о "твердолобости" позиции США
16:14Что Песков думает о митингах в Узбекистане вслед за Казахстаном
15:49Эксперт озвучил сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся — видео
15:16Panasonic разрешила сотрудникам работать четыре дня в неделю
15:16В Ферганской области задержали 18-летнего сторонника ИГ*
14:57USM Holdings увеличила долю в одном из крупных банков Узбекистана
14:15Что стало с Аралом: российский космонавт опубликовал эксклюзивное фото
14:03Елена Азарова подготовит синхронисток из Узбекистана к соревнованиям — фото
13:55Муниса Ризаева рассказала, какие женщины нравятся мужчинам — фото
13:43Ситуация ухудшается: очередной максимум заболевших COVID в Узбекистане
13:10Установлены новые правила для въезда в Узбекистан
12:58В Коканде задержали подозреваемых в жестоком убийстве из-за денег
12:44Коллективная опасность: соседи России — под ударом Запада
12:37Новый Узбекистан: что изменится в стране
12:27Посол Казахстана опроверг сообщения о закрытии границы с Узбекистаном — видео
12:19В МИД раскрыли, есть ли узбекистанцы среди задержанных в Казахстане
11:54Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР
11:07В Казахстане назначен новый премьер-министр