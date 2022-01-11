https://uz.sputniknews.ru/20220111/panasonic-razreshila-sotrudnikam-rabotat-chetyre-dnya-v-nedelyu-22144920.html

Panasonic разрешила сотрудникам работать четыре дня в неделю

Panasonic разрешила сотрудникам работать четыре дня в неделю

Сотрудники японской Panasonic могут по желанию перейти на 4-дневную рабочую неделю, а в свободное время устроиться на подработку или заняться самообразованием.

2022-01-11T15:16+0500

2022-01-11T15:16+0500

2022-01-11T15:16+0500

в мире

работа

компания

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Японская корпорация Panasonic позволит своим сотрудникам по желанию перейти на четырехдневную рабочую неделю.По мнению руководства компании, это послужит достижению "баланса между личной жизнью и работой персонала".Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании, дополнительный выходной день, который сотрудник может взять по своему желанию, компания рекомендует потратить на самообразование, участие в волонтерских проектах, и при необходимости даже для подработки.Также сотрудники Panasonic смогут работать из дома, если другой член семьи переведен в другую префектуру или регион.Эксперименты по переходу на четырехдневную рабочую неделю проводились во множестве стран, в последнее время к этой идее вернулись на волне коронавирусной пандемии. Так, предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю в прошлом году выдвинула премьер Новой Зеландии, отметив, что этот вопрос должен регулироваться работодателем и сотрудниками. В то же время схема сокращенной рабочей недели применяется на ряде предприятий в разных странах, в том числе в России, в основном введение четырехдневной недели связывают с ситуациями в отраслях.

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работа, компания