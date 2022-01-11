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Российская компания отправит в Узбекистан партию экзоскелетов
Российская компания отправит в Узбекистан партию экзоскелетов
Договоренности были достигнуты на выставке "Иннопром", которая прошла в Ташкенте в прошлом году.
2022-01-11T19:06+0500
2022-01-11T19:06+0500
общество
узбекистан
ташкент
компания
"иннопром"
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Нижегородская компания "Реабилитационные технологии" поставит в Узбекистан партию из 14 экзоскелетов собственной разработки.Найти партнеров в республике российскому предприятию удалось на выставке "Иннопром", которая прошла в Ташкенте в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области. Уточняется, что оно потенциально применимо для инвалидов-колясочников, поскольку позволяет повысить их активность и мобильность. Использование экзоскелета, к примеру, может помочь людям с травмами заново научиться ходить по лестнице. Осуществить поставку планируется уже в первом полугодии 2022 года. Вместе с этим специалисты компании обучат представителей Узбекистана всем особенностям работы с этой моделью.Директор регионального представительства Фонда содействия инновациям и технопарка "Анкудиновка", резидентом которого является производитель, Тимур Радаев рассказал, что разработка экзоскелета велась около двух лет. Компания "Реабилитационные технологии" занимается выпуском широкого перечня оборудования для реабилитации, физиотерапии, урологии и гинекологии.
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узбекистан, ташкент, компания, "иннопром"

Российская компания отправит в Узбекистан партию экзоскелетов

19:06 11.01.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковский международный форум "Открытые инновации", иллюстрационное фото
Московский международный форум Открытые инновации, иллюстрационное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Найти партнеров в республике российскому предприятию удалось на выставке "Иннопром", которая прошла в Ташкенте в прошлом году.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Нижегородская компания "Реабилитационные технологии" поставит в Узбекистан партию из 14 экзоскелетов собственной разработки.
Найти партнеров в республике российскому предприятию удалось на выставке "Иннопром", которая прошла в Ташкенте в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
"Оборудование закуплено агентством по развитию медико-социальных услуг Узбекистана и предназначено для восстановления людей с травмами спинного мозга в лечебных учреждениях", — говорится в сообщении.
Уточняется, что оно потенциально применимо для инвалидов-колясочников, поскольку позволяет повысить их активность и мобильность. Использование экзоскелета, к примеру, может помочь людям с травмами заново научиться ходить по лестнице.
Осуществить поставку планируется уже в первом полугодии 2022 года. Вместе с этим специалисты компании обучат представителей Узбекистана всем особенностям работы с этой моделью.
Директор регионального представительства Фонда содействия инновациям и технопарка "Анкудиновка", резидентом которого является производитель, Тимур Радаев рассказал, что разработка экзоскелета велась около двух лет.
"Изделия ориентированы на импортозамещение и направлены на реализацию государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", — цитирует пресс-служба слова Радаева.
Компания "Реабилитационные технологии" занимается выпуском широкого перечня оборудования для реабилитации, физиотерапии, урологии и гинекологии.
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