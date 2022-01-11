https://uz.sputniknews.ru/20220111/tashkentskiy-fk-paxtakor-smenil-glavnogo-trenera-22150990.html

Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера

Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера

Ташкентский клуб не стал продлевать контракт с голландцем Питером Хюистрой, благодаря которому в прошлом году команда стала чемпионом Узбекистана в 14 раз.

2022-01-11T19:55+0500

2022-01-11T19:55+0500

2022-01-11T19:56+0500

спорт

узбекистан

фк "пахтакор"

тренер

футбол

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Руководство футбольного клуба “Пахтакор” сменило главного тренера команды, место которого теперь займет специалист из Северной Македонии Славче Войнески.Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта, соглашение с 47-летним тренером подписано до конца 2022-го. Однако оно может быть продлено по желанию сторон.Войнески известен своим опытом работы с молодежью. С 1999 по 2004 год он работал в юношеской и молодежной сборных Северной Македонии. В 2004-2009 годах — помощником тренера в национальной команде.В то время он тесно взаимодействовал со Сречко Катанецом, который с прошлого года возглавляет тренерский штаб сборной Узбекистана по футболу.После 2009 года Войнески работал в турецких клубах "Элазигспор", "Генчлербирлиги", "Газиантепспор" и "Ризеспор", а также в словацком "Середе".Голландский специалист Питер Хюистра взял на себя управление командой в начале прошлого года после ухода Шоты Арвеладзе. По итогам сезона “Пахтакор” стал чемпионом Узбекистана в 14 раз.

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узбекистан, фк "пахтакор", тренер, футбол