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Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера
Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера
Ташкентский клуб не стал продлевать контракт с голландцем Питером Хюистрой, благодаря которому в прошлом году команда стала чемпионом Узбекистана в 14 раз.
2022-01-11T19:55+0500
2022-01-11T19:56+0500
спорт
узбекистан
фк "пахтакор"
тренер
футбол
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Руководство футбольного клуба “Пахтакор” сменило главного тренера команды, место которого теперь займет специалист из Северной Македонии Славче Войнески.Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта, соглашение с 47-летним тренером подписано до конца 2022-го. Однако оно может быть продлено по желанию сторон.Войнески известен своим опытом работы с молодежью. С 1999 по 2004 год он работал в юношеской и молодежной сборных Северной Македонии. В 2004-2009 годах — помощником тренера в национальной команде.В то время он тесно взаимодействовал со Сречко Катанецом, который с прошлого года возглавляет тренерский штаб сборной Узбекистана по футболу.После 2009 года Войнески работал в турецких клубах "Элазигспор", "Генчлербирлиги", "Газиантепспор" и "Ризеспор", а также в словацком "Середе".Голландский специалист Питер Хюистра взял на себя управление командой в начале прошлого года после ухода Шоты Арвеладзе. По итогам сезона “Пахтакор” стал чемпионом Узбекистана в 14 раз.
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узбекистан, фк "пахтакор", тренер, футбол

Ташкентский ФК "Пахтакор" сменил главного тренера

19:55 11.01.2022 (обновлено: 19:56 11.01.2022)
© Министерство туризма и спорта УзбекистанаГлавным тренером ташкентского “Пахтакора" стал специалист из Северной Македонии Славче Войнески.
Главным тренером ташкентского “Пахтакора стал специалист из Северной Македонии Славче Войнески. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
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Футбольный клуб не стал продлевать контракт с прежним тренером голландцем Питером Хюистрой, благодаря которому команда в прошлом году стала чемпионом Узбекистана в 14 раз.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Руководство футбольного клуба “Пахтакор” сменило главного тренера команды, место которого теперь займет специалист из Северной Македонии Славче Войнески.
Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта, соглашение с 47-летним тренером подписано до конца 2022-го. Однако оно может быть продлено по желанию сторон.
Войнески известен своим опытом работы с молодежью. С 1999 по 2004 год он работал в юношеской и молодежной сборных Северной Македонии. В 2004-2009 годах — помощником тренера в национальной команде.
В то время он тесно взаимодействовал со Сречко Катанецом, который с прошлого года возглавляет тренерский штаб сборной Узбекистана по футболу.
После 2009 года Войнески работал в турецких клубах "Элазигспор", "Генчлербирлиги", "Газиантепспор" и "Ризеспор", а также в словацком "Середе".
Голландский специалист Питер Хюистра взял на себя управление командой в начале прошлого года после ухода Шоты Арвеладзе. По итогам сезона “Пахтакор” стал чемпионом Узбекистана в 14 раз.
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